Football Leaks: TFF, lisanssÄ±z menajerlere yapÄ±lan Ã¶demelere gÃ¶z yumdu

Football Leaks belgelerine gÃ¶re TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu, kulÃ¼plerin lisanssÄ±z menajerlere Ã¶dediÄŸi 4 milyon avronun Ã¼zerinde Ã¶demeye gÃ¶z yumdu.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) kulüpler tarafÄ±ndan lisanssÄ±z menajerlere yapÄ±lan 30’dan fazla ödemeden haberdar olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±. Football Leaks belgelerine göre TFF, FIFA’yla yazÄ±ÅŸmalarÄ±nda 2015 ve 2016 yÄ±llarÄ±nda kulüplerin transfer komisyonlarÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda lisanssÄ±z yabancÄ± ve Türk aracÄ±larÄ±n yanÄ± sÄ±ra offshore ÅŸirketlere de 4 milyon avronun üzerinde para ödediÄŸini kabul ediyor.

The Black Sea adÄ±na Football Leaks belgelerini inceleyen Zeynep Åžentek ve Craig Shaw’Ä±n haberine göre bu 30 ödemenin beÅŸinde, TFF’nin kayÄ±tlarÄ±nda belirtilen ücret ile gerçek sözleÅŸme bedeli arasÄ±nda uyuÅŸmazlÄ±klar olduÄŸu ortaya çÄ±ktÄ±, beÅŸ ödemede de sözleÅŸme bedelinin ciddi ÅŸekilde daha yüksek olduÄŸu görüldü.

Bahsi geçen 30 tartÄ±ÅŸmalÄ± ödemenin beÅŸ kulüp tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülüyor: Antalyaspor, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe.

Der Spiegel tarafÄ±ndan European Investigative Collaborations (EIC) konsorsiyumu ile paylaÅŸÄ±lan Football Leaks belgeleri, TFF’nin raporlama standartlarÄ±nÄ± tutturamamasÄ± üzerine FIFA’nÄ±n 2016’da bir soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor.

TFF, The Black Sea’nin sorularÄ±na yanÄ±t vermezken FIFA, menajer kayÄ±tlarÄ±nÄ± zamanÄ±nda kamuya açÄ±k hâle getirmediÄŸi için TFF’ye bir uyarÄ± verildiÄŸini açÄ±kladÄ±. FIFA’dan The Black Sea’ye yapÄ±lan açÄ±klamada “aracÄ±larÄ±n yaptÄ±klarÄ± ihlallere yaptÄ±rÄ±m uygulama sorumluluÄŸunun üye federasyonlarÄ±n yetkisinde” olduÄŸu belirtildi.

Federasyon Genel Sekreteri Kadir KardaÅŸ’Ä±n FIFA TMS (Transfer Matching System - Transfer EÅŸleÅŸtirme Sistemi) Bütünlük ve Uyumluluk DepartmanÄ±’nÄ±n baÅŸÄ±ndaki Kimberly Morris’e konuya dair verdiÄŸi yanÄ±tlarda bahsi geçen tartÄ±ÅŸmalÄ± iÅŸlemlerden bazÄ±larÄ± ÅŸöyle:

ANTALYASPOR

* Verilere göre on beÅŸ ödemeyle en yüksek rakama Antalyaspor ulaÅŸmÄ±ÅŸ. Ödemelerin toplamÄ± 2.1 milyon avro, 2015 döviz kuruna göre 7 milyon Türk lirasÄ±ndan fazla. Bu paranÄ±n büyük kÄ±smÄ± (1.06 milyon avrodan fazla, yani 3.5 milyon Türk lirasÄ±) menajer Metin Korkmaz’Ä±n Marshall AdalarÄ±’ndaki offshore ÅŸirketi MEC Management Consultancy’ye gitmiÅŸ; Marshall AdalarÄ±’nda kurumlar vergisi ödenmiyor (ÅŸirket bu yÄ±lÄ±n baÅŸlarÄ±nda kapatÄ±lmÄ±ÅŸ). Korkmaz’a yapÄ±lan ödeme, oyuncular Ramon De Moraes Motta, Ömer Hasan ÅžiÅŸmanoÄŸlu, Yekta KurtuluÅŸ, Åžahin AygüneÅŸ ve Charles Fernado Basilio da Silva’nÄ±n transferlerine ait menajerlik ücretlerini içeriyor.

Antalyaspor ayrÄ±ca Korkmaz’Ä±n iÅŸ ortaÄŸÄ± Özkan DoÄŸan’a, Kamerunlu forvet Samuel Eto’o transferindeki payÄ± karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± 300 bin avro ödemiÅŸ. DoÄŸan’Ä±n ÅŸirketi Coach Sport Management’Ä±n hangi ülkede kurulu olduÄŸu belli deÄŸil. Ancak DoÄŸan ve ÅŸirketinin adÄ±, FIFA kurallarÄ±nÄ±n aksine, Eto’o’nun iÅŸ sözleÅŸmesinde geçmiyor. Yönetmeliklere göre aracÄ± kiÅŸi veya ÅŸirketin adÄ±nÄ±n futbolcu iÅŸ sözleÅŸmelerinde mutlaka belirtilmesi gerekiyor.

SözleÅŸmede Eto’o’nun asÄ±l menajeri Wilfried De Happi’den de bahsedilmiyor. De Happi’ye ait ve TFF’nin kayÄ±tsÄ±z menajerler listesinde yer alan CPWS Global Management ÅŸirketine de 200 bin avroluk ödeme yapÄ±lmÄ±ÅŸ. TFF’nin usule uygun kaydedilmediÄŸini iddia ettiÄŸi bir 120 bin avroluk komisyon da Kamerunlu orta saha oyuncusu Jean II Makoun’un transferi için ödenmiÅŸ. De Happi, The Black Sea’nin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±raktÄ±.

Antalyaspor baÅŸka sorunlu ödemeler de yapmÄ±ÅŸ. TFF’ye göre kulüp, Olgun Peker’in sahibi olduÄŸu Refleks Menajerlik Ltd. Åžti.’ne 90 bin avro ödemiÅŸ. Peker, hayranlÄ±ktan soyadÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ± suç örgütü liderliÄŸindne hüküm giymiÅŸ Sedat Peker’e olan yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla da biliniyor.

Olgun Peker 2012’de, TFF menajerlik sÄ±navÄ±nÄ±n kopyalarÄ±nÄ± para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± temin etmek ve baÅŸkalarÄ±yla paylaÅŸmak iddiasÄ± ve nitelikli dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçlamasÄ±yla tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. 2014’te YargÄ±tay, Peker’in dört yÄ±llÄ±k hapis cezasÄ±nÄ± onamÄ±ÅŸ ancak ertesi sene tüm ÅŸike davalarÄ±nÄ±n yeniden görülmesiyle Peker ve beraberindeki birçok kiÅŸi beraat etmiÅŸti. Dava dosyasÄ±na Refleks Menajerlik ÅŸirketinin lisanssÄ±z olarak transfer iÅŸlemleri yürüttüÄŸü ve Peker’in yetkisiz yaptÄ±ÄŸÄ± bu iÅŸlemlerden haksÄ±z menfaat elde ettiÄŸi de belirtilmiÅŸti.

FENERBAHÇE

* Fenerbahçe’nin 1.4 milyon avrodan fazla para ödediÄŸi menajerlerden gerekli evraklarÄ± toplayamadÄ±ÄŸÄ±, pazarlÄ±klara dahil olan aracÄ±larÄ±n isimlerini sözleÅŸmelerde belirtmeyi istikrarlÄ± bir ÅŸekilde ihmal ettiÄŸi gözüküyor. Fenerbahçe’nin en büyük ödemesi, Ä°talyan menajer Federico Pastorello’nun Monaco’daki ÅŸirketine, eski Manchester United orta saha oyuncusu Nani’nin Temmuz 2015’teki transferi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸ olan 600 bin avro. Pastorello’nun ÅŸirketi P&P, Nani’nin Fenerbahçe ile yaptÄ±ÄŸÄ± sözleÅŸmede belirtilmiyor. Bu durum FIFA’nÄ±n yönetmeliklerine aykÄ±rÄ± bir durum oluÅŸturuyor.

AKHÄ°SAR

* Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübünün oyuncular Joel Landry Tsafack Nguemo, Leocisio Julio Sami, Milan Lukac ve Hugo Rodallega adÄ±na 333 bin avronun üzerinde menajerlik ücreti ödediÄŸi görülüyor. Hugo Rodallega’nÄ±n transferi için kullanÄ±lan aracÄ±lÄ±k ÅŸirketi ise El Reda Management SARL olarak geçiyor.

BURSASPOR

Beyanda yazanlara göre Bursaspor, Çek defans oyuncusu Tomas Sivok ve Åžilili hücum oyuncusu Cristobal Andres Jorquera’nÄ±n transferleri karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda lisanssÄ±z menajerlere 175 bin avro ödemiÅŸ.

KULÜP KAYITLARIYLA UYUÅžMAYAN BELGELER

Football Leaks’ten çÄ±kan belgelere göre ayrÄ±ca, TFF’ye ibraz edilmiÅŸ komisyonlardan Fenerbahçe’ye ait üç tanesinde ve Antalyaspor’a ait iki tanesinde meblaÄŸlar kulüplerin kendi kayÄ±tlarÄ±yla eÅŸleÅŸmiyor. (SPOR SERVÄ°SÄ°)

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