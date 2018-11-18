Macronâ€™un en zor sÄ±navÄ±: SarÄ± yelekliler

Fransaâ€™da benzin vergisine karÅŸÄ± yapÄ±lan eylemlere 100 binden fazla insan katÄ±ldÄ±. Yeni veriye gÃ¶re Ã§alÄ±ÅŸanlar ayda 80 avroya kadar fazla Ã¶deyecek.

Fransa’da benzin ve mazot fiyatlarÄ±nÄ±n önümüzdeki yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren “Çevre Vergisi” adÄ± altÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±na karÅŸÄ± yapÄ±lan eylemlere ülke genelinde 100 binden fazla insanÄ±n katÄ±lmasÄ± CumhurbaÅŸkanÄ± Macron’a tepkinin tahmin edilenden da fazla olduÄŸunu gösteriyor. Genç ve yerleÅŸik partilerin dÄ±ÅŸÄ±nda görünen Macron’un kendisine verilen krediyi erken tükettiÄŸi görülüyor. Tepkilerin ülkedeki siyasi dengeleri de deÄŸiÅŸtireceÄŸi, Macron’un bir dahaki seçimlerde seçilip seçilmeyeceÄŸi tartÄ±lmasÄ±nÄ± da ÅŸimdiden tetiklemiÅŸ durumda. Zira yapÄ±lan kamuoyu yoklamalarÄ±, Marine Le Pen’in güç toplamaya devam ettiÄŸini gösteriyor.

Almanya’da yayÄ±nlanan Süddeutsche Zeitung’da yer halan bir deÄŸerlendirmede, benzin ve mazota ek vergilerin getirilmesinin asÄ±l olarak Macron’un seçmen kitlesi olan orta sÄ±nÄ±flarda bir rahatsÄ±zlÄ±ÄŸa yol açtÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekildi. SarÄ± Yelekliler eylemini “Orta SÄ±nÄ±fÄ±n direniÅŸi” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla veren gazete, eylemlere ülke genelindeki büyük katÄ±lÄ±mÄ±n ise asÄ±l olarak Macron’un ekonomi politikalarÄ±na tepkiyi özetlediÄŸine dikkat çekti.

EKONOMÄ° POLÄ°TÄ°KALARINA TEPKÄ°NÄ°N GÖSTERGESÄ°

YÄ±llarca hükümette olan Sosyal Parti (SP) ve muhafazakar Cumhuriyetçiler Partisinin dÄ±ÅŸÄ±nda bir profil sergileyerek, tepkileri yedeklemeyi baÅŸaran Macron, ekonomi politikalarÄ±nda tam anlamÄ±yla bir neoliberal. Ä°ÅŸsizlik, yoksulluk, konut sorunu, eÄŸitim ve gençlik gibi temel alanlarda bugüne kadar bir ilerleme saÄŸlamayan Macron, içeride dibe buran imajÄ±nÄ± aktif dÄ±ÅŸ politikaya kurtarmanÄ±n peÅŸinde. Bu nedenle Fransa’nÄ±n Avrupa ve dünya genelinde daha militarist bir politikanÄ±n öncülüÄŸüne yapmasÄ±nÄ± savunuyor. Ancak, sokaktaki eylemler bu türden hamlelerin ekonomik geliÅŸmeler nedeniyle halk arasÄ±nda büyüyen öfkeyi yatÄ±ÅŸtÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±n gösteriyor.

Zira, Macron’un “Çevre Vergisi” adÄ± altÄ±nda 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya koymayÄ± kararlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± vergiler halkÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± daha da zorlaÅŸtÄ±racak. Özellikle özel araçlarla iÅŸe gidip gelenlerin cebinden daha fazla para çÄ±kacak. ÖrneÄŸin, yeni karar çerçevesinde dizelin litresine 6,5 cent, benzinin litresine 2,9 cent zam gelecek. Bu durumda arabayla günde 60 km yol yapan bir çalÄ±ÅŸanÄ±n cebinden ayda 80 avro daha fazla çÄ±kmÄ±ÅŸ olacak. Dünya genelinde petrol fiyatlarÄ±nÄ±n artmasÄ± durumunda bundan en çok etkilenenlerin Fransa’daki araba kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n olacaÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor.

TEPKÄ° TAHMÄ°N EDÄ°LENDEN DE YÜKSEK

Ülke genelinde gerçekleÅŸtirilen eylemlere katÄ±lÄ±mÄ±n beklenenin üzerinde olmasÄ± tepkilerin tahmin edilenden da fazla olduÄŸunu gösteriyor. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan verilen bilgiye göre ülke genelinde 2 bin deÄŸiÅŸik yerde otobanlarda yapÄ±lan eylemlere 124 bin kiÅŸi katÄ±ldÄ±. Bir eylemcinin araba çarpmasÄ± sonucunda yaÅŸamÄ±n kaybetmesi, daha geniÅŸ tartÄ±ÅŸmalara yol açmÄ±ÅŸ görünüyor.

Zira Macron’un yüksel benzin ve dizel fiyatlarÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bir çözümü de bulunmuyor. Benzin ve dizel motor yerine elektrikli motorlu arabalarÄ± teÅŸvik ise gündeminde yok. Keza eylemlerin ülkede zaten ekonomik sorunlardan ötürü var olan hoÅŸnutsuzluÄŸu tetikleyebileceÄŸi ifade ediliyor.

SendikalarÄ±n da devreye girmesiyle Macron’a karÅŸÄ± güçlü bir sosyal hareketin zemininin tahmin edilenden de hÄ±zlÄ± ÅŸekilde güç toplamasÄ± mümkün. Eylem çaÄŸrÄ±sÄ± sosyal medya üzerinden TIR ÅŸoförleri ve özel kiÅŸiler tarafÄ±ndan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. TIR ÅŸoförleri ayrÄ±ca Macron’un geri adÄ±m atmamasÄ± durumunda Elize SarayÄ±’nda doÄŸru yola çÄ±kacaklarÄ±nÄ± da açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±. Bu nedenle basÄ±n SarÄ± Yelekliler eyleminin MayÄ±s 2017’den bu yana cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunda oturan Macron için en zor sÄ±nav olduÄŸuna dikkat çekiliyor. Macron’un göreve gelmesinden sonra ilk önemli eylemi sendikalar demiryollarÄ±nda yapÄ±lan kÄ±smi özelleÅŸtirmeye karÅŸÄ± düzenlemiÅŸti.

HALKIN YÜZDE 69’U MACRON’A GÜVENMÄ°YOR

Göreve geldiÄŸinde bir süreliÄŸine halkÄ±n sempatisini toplayan Macron’a güven dibe vurmuÅŸ durumda. Son anketlere göre FransÄ±zlarÄ±n yüzde 69’u Macron’a güvenmiyor. Emekçi halkÄ±n deÄŸil iÅŸverenlerin çÄ±karlarÄ±nÄ± savunan bir lider görüÅŸü giderek yaygÄ±nlÄ±k kazanÄ±yor. Görece geldiÄŸinde yaptÄ±ÄŸÄ± ilk iÅŸlerden birisi zenginlerden alÄ±nan vergiyi kaldÄ±rÄ±rken, emeklilerden ek vergi alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Yine iÅŸten atmalarÄ± da kolaylaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. DolayÄ±sÄ±yla yaklaÅŸÄ±k bir buçuk yÄ±llÄ±k iktidarÄ± döneminde maskesi düÅŸmüÅŸ durumda.

Åžimdi SarÄ± Yelekliler eyleminden sonuç çÄ±karÄ±p geri adÄ±m atma yerine, tehditler savurarak eylemlere katÄ±lanlarÄ± aÄŸÄ±r ÅŸekilde cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor. Tehditlerin SarÄ± Yeleklileri korkutmayacaÄŸÄ±, tersine mücadeleyi daha da ateÅŸleyeceÄŸi tahmin ediliyor.

1 KÄ°ÅžÄ° HAYATINI KAYBETTÄ°

Fransa’da cumartesi günü farklÄ± bölgelerde düzenlenen petrol vergisi protestosuna katÄ±lan toplam yaklaÅŸÄ±k 283 bin kiÅŸiden en az biri öldü, sekizi aÄŸÄ±r 227 kiÅŸi yaralandÄ±. Bir araç ÅŸoförünün panik yapmasÄ± sonucu bir kiÅŸiyi ezdiÄŸi ve hayatÄ±nÄ± kaybeden kiÅŸinin ölümüne bunun neden olduÄŸu belirtildi.

Artan petrol vergilerini protesto etmek için ülkede iki bin civarÄ± protesto düzenlendi, pek çok yol ve bulvar protestocular tarafÄ±ndan saatlerce ulaÅŸÄ±ma kapatÄ±ldÄ±.

Polisin kitleye saldÄ±rÄ±larÄ± sonrasÄ±nda toplam 117 kiÅŸi tutuklanÄ±rken 73 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Fransa Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Christophe Castaner, “Verilen mesaj ilgili kiÅŸilere ulaÅŸtÄ±. Hükümet, bu protestolara dikkatle yaklaÅŸÄ±yor, halkÄ±n satÄ±n alma gücüyle ilgili endiÅŸelerini cevapsÄ±z bÄ±rakamayÄ±z” dedi. (DIÅž HABERLER)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 18 KasÄ±m 2018 14:35

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