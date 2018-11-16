â€˜Beyaz Toros gitti, siyah minibÃ¼s geldiâ€™

Ä°HD: 2018 yÄ±lÄ±nda birÃ§ok kiÅŸiye kaÃ§Ä±rma, ajanlÄ±k baskÄ±sÄ± ve kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± sorgu yapÄ±ldÄ±.

BaÅŸta Ankara, Ä°stanbul, DiyabakÄ±r olmak üzere birçok ilde üniversite öÄŸrencileri, gazeteciler, aktivistlere yönelik ajanlÄ±k baskÄ±sÄ±, kaçÄ±rma, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± sorgulama gibi olaylar arttÄ±. Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi'nin kendisine ulaÅŸan ÅŸikayetler ve basÄ±na yansÄ±yan haberlere dayanarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporda verilen örnekler, 90'lÄ± yÄ±llarÄ±n faili meçhul olaylarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±. AynÄ± marka siyah minibüslerle insanlarÄ±n kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, gerekli denetim ve önlemlerin yerine getirilmesi çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD), son dönemde pek çok ilde üniversite öÄŸrencileri, gazeteciler ve aktivistler baÅŸta olmak üzere çok sayÄ±da kiÅŸiye yönelik ajanlÄ±k baskÄ±sÄ±, kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ifadesi alma, kaçÄ±rarak kaybetme, iÅŸkence ve kötü muamele olaylarÄ±na iliÅŸkin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± raporu kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±. Rapora göre 2018 yÄ±lÄ±nda Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi Ä°stanbul Åžubesine 14, DiyarbakÄ±r Åžubesine 7, Ä°zmir Åžubesine 19, Ankara Åžubesine 4 kiÅŸi baÅŸvurdu. Ä°HD'ye baÅŸvurularÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda basÄ±na da 23 olay yansÄ±dÄ±.

GÖZALTINDA ÖNCE KAYITDIÅžI Ä°FADEYE ALINIYORLAR

Ä°HD Genel Merkezinde yapÄ±lan açÄ±klamada kendilerine gelen baÅŸvuru ve basÄ±na yansÄ±yan olaylarÄ± deÄŸerlendiren Ä°HD EÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Öztürk TürkdoÄŸan, “Åžikayetlere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, kendisini polis olarak tanÄ±tan kiÅŸiler önce kiÅŸilerle 'sohbet etmek, arkadaÅŸ olmak' gibi ifadelerle bir araya gelmeye çalÄ±ÅŸÄ±yor. Bu sohbete katÄ±lan fakat isteklerini kabul etmeyen kiÅŸileri ailesiyle, iÅŸiyle, saÄŸlÄ±k durumuyla, özel hayatÄ±yla tehdit ediyor. Bazen gözaltÄ± ve tutuklamayla bazen de ölümle korkutuyor” dedi. GözaltÄ±na alÄ±nan kiÅŸilerin ise yasal ifade alma iÅŸleminden önce avukatÄ± olmaksÄ±zÄ±n belirli aralÄ±klarla mülakat odasÄ±na götürülüp kayÄ±t dÄ±ÅŸÄ± ifade vermeye zorlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, gözaltÄ±ndaki kiÅŸilerin tutuklanmakla veya dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±ksa bile her an peÅŸinde olacaklarÄ± tehdidi ile korkutulduÄŸunu söyledi. Bazen de bu keyfi uygulamalarÄ±n kiÅŸinin kaçÄ±rÄ±lmasÄ±, iÅŸkence ve kötü muameleye maruz kalmasÄ±yla sonuçlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren TürkdoÄŸan, kiÅŸinin tanÄ±madÄ±ÄŸÄ± insanlarca bir otomobile bindirilerek, gözleri kapalÄ± bir ÅŸekilde kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, günlerce darp edilip tenha bir yerde bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. TürkdoÄŸan, kaçÄ±rÄ±lÄ±p da hala hakkÄ±nda bilgi edinilemeyen kiÅŸiler olduÄŸuna da dikkat çekti.

15 TEMMUZ'DAN SONRA ANKARA'DA KAÇIRMA OLAYLARI ARTTI

KaçÄ±rÄ±lma olaylarÄ±nÄ±n bazÄ±larÄ±nda kaçÄ±rÄ±lma anÄ±na iliÅŸkin görüntüler ve görgü tanÄ±klarÄ±na göre genelde siyah renkli, camlarÄ± filmli Volkswagen Transporter marka minibüs ile insanlarÄ±n kaçÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran TürkdoÄŸan, “15 Temmuz 2016 askeri darbe giriÅŸiminden sonra Ankara’da yaygÄ±n olarak gerçekleÅŸen bu vakalar, 1990’lÄ± yÄ±llarda baÅŸta doÄŸu ve güneydoÄŸu Anadolu bölgesi olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde Toros markalÄ± beyaz araçlarla zorla kaçÄ±rma olaylarÄ±nÄ± ve bu olaylar sonucunda öldürülen binlerce insanÄ± ve doÄŸal olarak bu suçlarÄ±n faillerinin yuvalandÄ±ÄŸÄ± devlet içindeki paramiliter yapÄ± olan ve kontrgerillanÄ±n farklÄ± bir versiyonu olan JÄ°TEM’i hatÄ±rlatÄ±yor” dedi.

GÖREVÄ° KÖTÜYE KULLANIYORLAR

Kolluk kuvvetlerinin görevlerini kötüye kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten TürkdoÄŸan, bunun uluslararasÄ± sözleÅŸmelerde ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nda açÄ±k olduÄŸunu söyledi. Türkiye'de kolluk gözetim komisyonu ve kanunu olduÄŸunu ancak doÄŸru bir ÅŸekilde iÅŸletilmediÄŸini belirten TürkdoÄŸan, “Bu tip komisyonlarÄ±n baÄŸÄ±msÄ±z olmasÄ± gerekiyor. Komisyon oluÅŸturulurken Mecliste dile getirdiÄŸimiz öneriler dikkate alÄ±nmadan Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± içinde bir komisyon olarak kuruldu. Komisyon artÄ±k neredeyse dilekçe komisyonuna dönüÅŸmüÅŸ ve sadece gelen ÅŸikayetleri bakanlÄ±ÄŸa iletiyor. KaçÄ±rÄ±lanlar arasÄ±nda hala konuÅŸmaktan korkanlar var. Tam da burada Meclis Güvenlik ve Ä°stihbarat Komisyonu'nun devreye girmesi gerekiyor. Buradan çaÄŸrÄ±mÄ±z bu tip uygulamalara maruz kalanlarÄ±n korkmadan gerekli mercilere baÅŸvurmalarÄ±. Meclis Güvenlik ve Ä°stihbarat Komisyonunun da denetim görevini yerine getirmesini bekliyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

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