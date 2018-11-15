'KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kadÄ±n'a sÄ±kÄ±lan gazla ilgili yargÄ±lamaya devam edildi

Gezi ParkÄ± direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda â€˜kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kadÄ±nâ€™ olarak bilinen Ceyda Sungur'a biber gazÄ± sÄ±kÄ±lmasÄ±nÄ± azmettiren 2 kiÅŸinin yargÄ±lanmasÄ±na devam edildi.

FETÖ’ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda görevden ihraç edilen dönemin Ä°stanbul Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazan Emekli ile Grup Amiri Mehmet Zeki Bayrak'Ä±n, Gezi ParkÄ± direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda ‘kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kadÄ±n’ olarak bilinen Ceyda Sungur'a biber gazÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verilen polis memuru Fatih Z'yi azmettirdikleri gerekçesiyle yargÄ±lanmalarÄ±na devam edildi.

Ä°stanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki 7'nci duruÅŸmaya sanÄ±k Mehmet Zeki Bayrak ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±. Daha önceki duruÅŸmada zorla getirilme kararÄ± çÄ±karÄ±lan sanÄ±k Ramazan Emekli'yi ise avukatÄ± temsil etti.

Söz alan müÅŸteki Ceyda Sungur'un avukatÄ±, sanÄ±k Emekli hakkÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti.

Mahkeme heyeti, sanÄ±k Ramazan Emekli hakkÄ±nda, savunmasÄ±nÄ±n tespiti amacÄ±yla yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lmasÄ±na hükmederek duruÅŸmayÄ± erteledi.

Ä°DDÄ°ANAMEDEN

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca hazÄ±rlanan iddianamede, daha önce hakkÄ±nda açÄ±lan bir davada ceza alan polis memuru Fatih Z'nin, Gezi ParkÄ± direniÅŸi sÄ±rasÄ±nda Ceyda Sungur'a bir metreden daha az mesafeye kadar yaklaÅŸarak yüzünü hedef almak suretiyle biber gazÄ± sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve gazdan etkilenen müÅŸtekinin arkasÄ±nÄ± dönmesine raÄŸmen gaz sÄ±kmaya devam ettiÄŸi belirtildi.

Bu kiÅŸinin yine çevrede bulunan göstericilere de benzer ÅŸekilde yakÄ±n mesafeden hedef gözeterek gaz sÄ±kmasÄ±nÄ±n, “Görevi kötüye kullanmak ve zor kullanma yetkisine iliÅŸkin sÄ±nÄ±rlarÄ± aÅŸarak kasten yaralama” eylemine uyduÄŸu aktarÄ±lan iddianamede, sanÄ±klar Ramazan Emekli ile Mehmet Zeki Bayrak'Ä±n talimatlara aykÄ±rÄ± ÅŸekilde gaz kullanÄ±lmasÄ± yolundaki talimatlarÄ± nedeniyle azmettirme suçunu iÅŸledikleri kaydedildi.

Ä°ddianamede bu nedenle, sanÄ±klar Emekli ile Bayrak'Ä±n ‘kasten yaralamaya azmettirme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçundan bir yÄ±ldan 3,5'ar yÄ±la kadar hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± istendi.

ÖNCEKÄ° KARARLAR

FETÖ soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda görevden ihraç edilen dönemin Ä°stanbul Emniyet Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ramazan Emekli, Gezi ParkÄ± direniÅŸinde çadÄ±rlarÄ± yakmalarÄ± için zabÄ±talara talimat verdiÄŸi için yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davada, “görevi kötüye kullanmak ve genel güvenliÄŸin kasten tehlikeye sokulmasÄ±” suçlarÄ±ndan 10 ay hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°stanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi, Emekli ile ilgili hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n 5 yÄ±l denetimli serbestlik ÅŸartÄ±yla geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± kararlaÅŸtÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°stanbul 73. Asliye Ceza Mahkemesi de sanÄ±k Fatih Z'yi zor kullanma yetkisini aÅŸarak ‘yaralama’ suçunu iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle 10 ay, müÅŸteki Sungur'un etrafÄ±ndakilere de uyarÄ± yapmadan gaz sÄ±ktÄ±ÄŸÄ± ve tekme attÄ±ÄŸÄ± için ‘görevi kötüye kullanmak’ suçundan 10 ay olmak üzere toplam 1 yÄ±l 8 ay hapis cezasÄ± verilmiÅŸti. Hapis cezasÄ±nÄ± 5 yÄ±l denetimli serbestlik ÅŸartÄ±yla erteleyen mahkeme, sanÄ±ÄŸa ayrÄ±ca 600 fidan dikme ve 6 ay boyunca bu fidanlarÄ±n bakÄ±mÄ±nÄ± üstlenme yükümlülüÄŸü vermiÅŸti. (AA)

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