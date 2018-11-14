Musa Anter cinayeti davasÄ±nda tanÄ±klar konuÅŸtu: YeÅŸil yaÅŸÄ±yor

Musa Anter cinayeti davasÄ±nda tanÄ±k olarak dinlenen Genelkurmay Ä°stihbarat Daire eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Pekin 'YeÅŸil'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Musa Anter cinayeti ve JÄ°TEM ana davasÄ± dosyalarÄ±nÄ±n birleÅŸtirilmesi sonrasÄ± yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n 9’uncu duruÅŸmasÄ± Ankara 6’ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Musa Anter'in 1992 yÄ±lÄ±nda öldürülmesine iliÅŸkin “YeÅŸil" kod adlÄ± JÄ°TEM üyesi Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosya ile birleÅŸtirilen 16 sanÄ±klÄ± davanÄ±n duruÅŸmasÄ±nÄ± sanÄ±k ve müdafi avukatlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) milletvekili Abdullah Koç, HafÄ±za Merkezi temcilcileri, SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler (RSF) temsilcisi gazeteci Erol ÖnderoÄŸlu izledi. DuruÅŸmada Genelkurmay Ä°stihbarat Daire eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Pekin tanÄ±k sÄ±fatÄ±yla ifade verdi.

Kimlik tespiti ardÄ±ndan dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu.

Ä°lk olarak Ä°zmir’in Fethiye ilçesindeki Ortaçay Adliyesi’nden SEGBÄ°S ile baÄŸlanan tanÄ±k Serdar Ekingen, Musa Anter’in katledildiÄŸi güne dair ÅŸu ifadelerde bulundu: “DiyarbakÄ±r Belediyesi’nde kültür müdürlüÄŸünde çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Musa Anter DiyarbakÄ±r’a gelmiÅŸti. Musa Anter’in kültür etkinliÄŸi için geldiÄŸinde iki gün boyunca onu götürüp, getirdim. KatledildiÄŸi tarihte ben belediyede çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Belediyemizin etkinliÄŸi olan festival kapsamÄ±nda maktul Musa Anter misafirimizdi. Onun ile ilgilenmek üzere ben ve ÅŸoför arkadaÅŸÄ±m görevlendirilmiÅŸtik. Åžoförün adÄ±nÄ± hatÄ±rlamÄ±yorum.

MÄ°ROÄžLU ISRARLA ‘BEN GÖTÜRECEÄžÄ°M’ DEDÄ°

O gün Musa Anter ile birlikteydik programdan sonra otele gelmiÅŸtik. Ben bir görüÅŸmeye gideceÄŸim beni oraya götürün dedi, biz de götürdük. KaldÄ±ÄŸÄ± otele girdikten bir süre sonra Orhan MiroÄŸlu geldi ve görüÅŸmeye baÅŸladÄ±lar. Otelden bir yere görüÅŸmeye gideceÄŸini söylemiÅŸ ve bizden götürmemizi istedi. Ama Orhan MiroÄŸlu, Ä±srar etti ‘ben onu götürürüm biz sonra yemek yemeÄŸe gideceÄŸiz’ dedi. Hatta bende gelme noktasÄ±nda Ä±srar ettim. Seyrantepe’ye gideceÄŸini söylemiÅŸti. BaÅŸka bir ayrÄ±ntÄ± vermedi. Bizimle yaptÄ±ÄŸÄ± bu konuÅŸmadan ne kadar sonra Orhan MiroÄŸlu’nun geldiÄŸini hatÄ±rlamÄ±yorum. Musa Anter ve Orhan MiroÄŸlu, lobide konuÅŸtular ve baÅŸ baÅŸaydÄ±lar.

MÄ°ROÄžLU DIÅžINDA KÄ°MSE GELMEDÄ°

Musa Anter, ‘tamam yeÄŸenim siz gidebilirsiniz’ diye konuÅŸtu. Åžoförle birlikte oradan ayrÄ±lÄ±p, eve gittim. Musa Anter ile çok kiÅŸi görüÅŸüyordu. Otele gelip, giden konuklarÄ± oluyordu. O akÅŸam ben otelden ayrÄ±lana kadar Orhan MiroÄŸlu dÄ±ÅŸÄ±nda kimsenin geldiÄŸini görmedim. OlayÄ± akÅŸam evde öÄŸrendim. ArdÄ±ndan hemen hastaneye gittim. Olay sÄ±rasÄ±nda Orhan MiroÄŸlu da vurulmuÅŸtu ve Dicle Hastanesi’ne götürülmüÅŸ maktul ise devlet hastanesi morguna götürülmüÅŸtü.”

Bunun üzerine araya giren Orhan MiroÄŸlu’nun avukatÄ± Serhat MenzilcioÄŸlu da, “MiroÄŸlu nereye gideceÄŸini bilmiyor. Müvekkilime suç isnattÄ± bÄ±rakÄ±larak, ifade ezberletilmiÅŸ. Musa Anter de otelden bir yere gideceÄŸini bilmiyor” dedi. MenzilcioÄŸlu, “Anter, nereye, ne zaman gideceÄŸini bilmiyor. Åžoförü hatÄ±rlamÄ±yor ama Seyrantepe’yi neden hatÄ±rlÄ±yor. Süphan Mete yok muydu” diye sordu.

Soru üzerine Ekingen, “Benim yalan ifadem gibi bir sÄ±kÄ±ntÄ±m yok. OlduÄŸu gibi anlattÄ±m, ilk defa ifade veriyorum. Ne gördüysem ve aklÄ±mda ne kaldÄ±ysa onu anlatÄ±yorum. Otelde kendisine ziyaretçi geldiÄŸini hatÄ±rlamÄ±yorum. Torunu denen çocuk hep yanÄ±ndaydÄ±. Onun ile birlikte gelen, ona hizmet eden biri vardÄ±. Ama otelde lobide Orhan MiroÄŸlu ile baÅŸ baÅŸa oturdular” diye vurguladÄ±.

Bunun üzerine MiroÄŸlu’nun avukatÄ± MenzilcioÄŸlu, “MiroÄŸlu ve Anter nasÄ±l gideceklerdi? Özel araç mÄ± vardÄ±?” sorularÄ±nÄ± Ekingen’e yöneltti.

AvukatÄ±n Ä±srarla yalan beyan olduÄŸu söylemi üzerine söz alan Ekingen, ÅŸunlarÄ± vurguladÄ±: “Otele geldik, Musa amca Seyrantepe derken, akÅŸam görüÅŸmem var beni oraya götürün demiÅŸti. Saatini hatÄ±rlamÄ±yorum ama Orhan MiroÄŸlu geldi ve görüÅŸelim dedi. MiroÄŸlu, kalktÄ±klarÄ±nda sizin götürmenize gerek yok ben götüreceÄŸim dedi.”

Avukat MenzilcioÄŸlu’nun “neden ifade vermedin” demesi üzerine, Ekingen, “Avukat bey o dönemki kolluk kuvvetlerine sorsun?” diye cevapladÄ±.

Daha sonra söz alan Avukat Selim OkçuoÄŸlu ise, “kim ifadeyi” ezberletmiÅŸ diye sordu. MenzilcioÄŸlu, “PKK ezberletmiÅŸ olabilir. Derin devlet ezberletmiÅŸ olabilir” diyerek Ekingen’in ifadelerinin gerçeÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

Avukat OkçuoÄŸlu yeniden söz alarak, “HatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m dediÄŸiniz kiÅŸi Aziz Aksu olabilir mi? ÇÄ±nar’a gitmek üzere de size bir bilgilendirme yapÄ±ldÄ± mÄ±? Musa Anter’in nasÄ±l çaÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair bilginiz var mÄ±? Devlet Hastanesi’nin santralinden yaptÄ±nÄ±z mÄ±? Nevin Soyukaya belediye ile ilgili bazÄ± görüÅŸmeleri oradan yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti, bilginiz var mÄ±?” sorularÄ±nÄ± yöneltti.

Ekingen, bunun üzerine ÅŸöyle devam etti: “Belediye tarafÄ±ndan davet edildi. Kendisiyle kimin iletiÅŸim kurdu bilmiyorum. Kültür Müdüresi Nevin Soyukaya’dÄ±r ama görüÅŸmelerle ilgili bilgim yoktur. DiyarbakÄ±r Devlet Hastanesi’nde çalÄ±ÅŸan hemÅŸire Neriman Korkmaz’Ä± tanÄ±yorum. O zaman cep telefonu olmadÄ±ÄŸÄ± için hastane santrallerinden sivil toplum örgütlerinin bir kaç tanesini olaydan haberdar etmek için aramÄ±ÅŸtÄ±k.”

SorularÄ±na devam eden OkçuoÄŸlu, “O akÅŸam evde nasÄ±l Anter’in öldürüldüÄŸünü öÄŸrendiniz” dedi. Ekingen de, “Ben maktulün hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini kardeÅŸlerimden öÄŸrendim” cevabÄ±nÄ± verdi. OkçuoÄŸlu, “Neriman Korkmaz nerededir” diye sorunca, “Kültür müdürü de benim oturduÄŸum bina da oturuyor. Olay tarihinde hemÅŸire olan, Neriman Korkmaz benim eÅŸimdir. O zaman evli deÄŸildik. Sonradan evlendik” diye yanÄ±tladÄ±.

‘SENDÄ°KACILIK YAPTIM’

SanÄ±k avukatlarÄ±ndan Hikmet Ä°ÅŸler, “Sizin bir sabÄ±kanÄ±z var mÄ±? Herhangi bir iÅŸle uÄŸraÅŸtÄ±nÄ±z mÄ±? Adli bir dava ya da cezai bir dava var mÄ±? Örgüt üyeliÄŸi ile ilgili herhangi bir soruÅŸturma var mÄ±?” diye sordu. Ekingen, “Bu sorularÄ± neden sorduklarÄ±nÄ± anlamadÄ±m ama benim örgüt üyeliÄŸinden soruÅŸturmam yok. SendikacÄ±lÄ±k yaptÄ±m, yÄ±llarca sadece” dedi.

‘MEDYA ORGANLARI DA Ä°FADEYÄ° EZBERLETMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R’

MiroÄŸlu’nun avukat MenzilcioÄŸlu yeniden, “Müvekkilimin adÄ± geçen, çeliÅŸkili beyan geçtiÄŸi zaman itiraz etmekteyiz. Müvekkilim hakkÄ±nda bazÄ± medya organlarÄ±, gazeteler müvekkilim aleyhine hakarete uÄŸrayacak beyanlar oluÅŸturuluyor. Müvekkil aleyhine basÄ±nda yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±lma oluÅŸturacak algÄ± olmamasÄ± için çaba harcÄ±yorum. Buradaki meslektaÅŸlarÄ±mÄ± suçlamÄ±yorum. Derin devlet de, PKK’de olabilir. DÄ±ÅŸardaki medya gruplarÄ± da ifadeyi ezberletmiÅŸ olabilir. Ben kimseyi suçlamÄ±yorum” diye konuÅŸtu.

‘BELGEYE ULAÅžMADIM’

TanÄ±k gazeteci Abdurrahman ÅžimÅŸek de, “Ben mahkemenize 20 AralÄ±k 2017 tarihli celsede ifade verirken, sanÄ±k Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n amcasÄ±nÄ±n oÄŸluna iliÅŸkin gerekli bilgiyi sunacaÄŸÄ±mÄ± söylemiÅŸtim. Gerek ÅŸahsi arÅŸivim, gerekse kurumsal arÅŸivimi inceledim. Bilgiye ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ± söylemek için geldim. YanlÄ±ÅŸ bir beyan vermek istemiyorum. AraÅŸtÄ±rmam sürmekte ulaÅŸÄ±rsam mahkemenizi haberdar edeceÄŸim. Mahkemenize röportaj CD’sini göndermiÅŸtim, röportajÄ±n tamamÄ±dÄ±r” diye belirtti.

‘YER OLARAK BÄ°LSEM Ä°HBAR EDERDÄ°M’

Son olarak tanÄ±k olarak dinlenen Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Daire eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Pekin ise, “AçÄ±kçasÄ± ben meslek geçmiÅŸi olmam ile ilgili duyduklarÄ±mÄ± Haber Türk televizyonundaki bir programda kendi görüÅŸlerimi açÄ±klarken ilgili beyanda bulunmuÅŸ olabilirim. YeÅŸil olarak tanÄ±nan Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yönündeki kanaatim ile ilgilidir. Benim kendi çevremden gelen bilgilerden oluÅŸan kanaatimdir. Bu bilgiler dahilin de bu kiÅŸinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± kanaatine ulaÅŸtÄ±m. Yer olarak bilsem, gelir ihbarda bulunurdum. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum ama nerede yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. SaÄŸlÄ±k problemleri olduÄŸuna dair bilgi geldi” diye kaydetti.

‘ELDE ETTÄ°ÄžÄ°M BÄ°LGÄ°LERÄ° SÖYLEYEMEM’

Kanser olduÄŸuna dair bilgilerin kendisine geldiÄŸini vurgulayan Pekin, ÅŸöyle devam etti: “Nerede tedavisinin sürdüÄŸünü, hangi kimliÄŸi kullandÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi edinmedim. Ben 2011 Eylül ayÄ±na kadar orduda görev yaptÄ±m. Orduda toplamda 43 yÄ±l görev yaptÄ±m, yukarda açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±m malumatÄ± emekli olduktan sonra öÄŸrendim. Terörle mücadele konusunda çalÄ±ÅŸÄ±yordum görev sÄ±rasÄ±nda da bu kiÅŸiyle ile ilgili bilgiler vardÄ±. Kamu görevim boyunca elde ettiÄŸim bilgileri açÄ±klama durumum yoktu. Ama onlarÄ± burada açÄ±klayamam.”

Bunun üzerine avukat OkçuoÄŸlu, 2 Nisan 2012’de Pekin’in yaptÄ±ÄŸÄ± röportajÄ± mahkeme sÄ±rasÄ±nda dinletti. “Türkiye’de devletle beraber asayiÅŸten görevli olanlarda bu tip adamlarÄ± kullanmÄ±ÅŸtÄ±r” sözlerinin geçtiÄŸi videoda “YeÅŸil suikastlarda kullandÄ±. Ä°nfazlar yapÄ±lmasÄ±nda, insanlarÄ±n sorgulanmasÄ±nda kullandÄ±” ifadeleri dinlendi. OkçuoÄŸlu, “Devlet sÄ±rrÄ± bilgilerini sorgulamÄ±yoruz dosyamÄ±z ile ilgili kÄ±sÄ±mlarÄ± istiyoruz. YeÅŸil’in 95 yÄ±lÄ±nda kendine getirildiÄŸini söylüyor. Cem Ersever’in öldürüldüÄŸü olayda da YeÅŸil’in ismi geçiyor. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’de olduÄŸunu söylüyor ki biz baÅŸÄ±ndan beri yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz. Siz bu bilgileri nerden öÄŸrendiniz” diye sordu.

‘KÄ°MLÄ°ÄžÄ° DE SURATI DA DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R’

Somut olarak kimle konuÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Pekin, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Bilgileri duyduÄŸum kiÅŸiler görevli kiÅŸiler deÄŸildi. Militanlar, istihbarat kökenli arkadaÅŸlarÄ±m, sonrasÄ±nda emekli olarak çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ kiÅŸiler, deÄŸiÅŸik yerlerde etkinliklere katÄ±lÄ±rÄ±m bu etkinliklerde duyduÄŸum bilgilerdir. Sadece hastalÄ±kla boÄŸuÅŸtuÄŸunu biliyorum, bir ÅŸekilde tedavi oluyordur. Sahte kimlik kullanÄ±yor olabilir. KimliÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ de olabilir, suratÄ± da deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olabilir, bilgiye sahip deÄŸilim.”

‘TANIK KORUMA ALTINDA MIDIR, BÄ°LMÄ°YORUM’

Pekin, ifadelerini ÅŸöyle sürdürdü: “Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m, tanÄ±k koruma prosedürü uygulandÄ± mÄ± bilmiyorum ama olasÄ±lÄ±k dahilinde olabilir mi, bilmiyorum. Program ile ilgili çaÄŸÄ±rdÄ±lar gittim, ifade verdim. Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle mücadele biriminde programÄ±n yayÄ±nlanmasÄ±nÄ± takiben geçirdiÄŸimiz Ekim ayÄ±nda ifade verdim. JÄ°TEM jandarma ile ilgili bir durum. Belirtilen tarih 1990’larÄ±n baÅŸÄ± ben o dönemde Brüksel’deydim. Devletin yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamalar dÄ±ÅŸÄ±nda söyleyeceÄŸim bir ÅŸey yok. Ankara’ya geldiÄŸinde Cem Ersever ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Cem’in öldürüldüÄŸü tarihte Brüksel’deydim.”

‘KÄ°MLÄ°ÄžÄ° DEÄžÄ°ÅžTÄ°RÄ°LMÄ°Åž OLABÄ°LÄ°R’

“Biz Harp Okulu’nda 690 kiÅŸi mezun olduk. DolayÄ±sÄ±yla herkes birbirini tanÄ±r. Somut olarak bir bilgiye sahip deÄŸilim” diye devam eden Pekin, devamla ÅŸunlarÄ± ifade etti: “Somut olarak YeÅŸil ve benzeri kiÅŸilerin bölgede kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair elimde bilgi yok. Bunu programda kanaat olarak söyledim. Sadece bölge deÄŸil. Tüm Türkiye’de devletin kimi nasÄ±l kullandÄ±ÄŸÄ±na dair bilgi var. Devletlerin istihbaratÄ±, gizli servisleri maalesef böyle çalÄ±ÅŸÄ±r. Devlet adÄ±na çalÄ±ÅŸan faili meçhul unsurlar böyle çalÄ±ÅŸÄ±r. DeÅŸifre olan kiÅŸiler bir yerlere gönderilir, kimlikleri deÄŸiÅŸtirilir, görüntüleri deÄŸiÅŸtirilir. Türkiye içinde de dÄ±ÅŸÄ±nda da yaÅŸayabilir. Bildiklerini düÅŸünürsek sanÄ±k ‘YEÅžÄ°L’ kodlu Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±nda kuvvetle yüzü, kimliÄŸi deÄŸiÅŸtirilmiÅŸ olabilir.”

Jandarma ve Türk SilahlÄ± Kuvvetleri istihbaratlarÄ±nÄ±n farklÄ± olduÄŸunu sözlerine ekleyen Pekin, ÅŸunlarÄ± söyledi: “JandarmanÄ±n insan istihbaratÄ± yapma yetkisi vardÄ±r. Görüp, geçirdiÄŸim devlet tecrübem de her ikisinin istihbaratÄ± farklÄ±dÄ±r. JandarmanÄ±n istihbaratÄ± insanÄ± da konu edinen bir yapÄ±lanmadÄ±r. Bu baÄŸlamda yetkileri fazladÄ±r. Jandarma istihbarat yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n edindiÄŸi malumat komutan tarafÄ±ndan gerekli görülürse TSK ile paylaÅŸÄ±lÄ±r. 1995 yÄ±lÄ±nda 5’inci Hudut Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±’nda görev yaparken IÄŸdÄ±r Ä°l Jandarma KomutanÄ± olan ve ismini hatÄ±rlamadÄ±ÄŸÄ±m ancak soyadÄ± Nacak Albay yanÄ±nda ‘YeÅŸil’ kodlu Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m ile birlikte yanÄ±ma gelmiÅŸtir. Bunu bölgede kullanabilirsiniz. Terörist avÄ±nda baÅŸarÄ±lÄ±dÄ±r bir tanÄ±dÄ±m da bulunduktan sonra sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± ve para karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸündüm. Tehlikeli olduÄŸunu gördüÄŸüm için bu kiÅŸi ile iÅŸim olmaz diye söyleyerek, kendisiyle çalÄ±ÅŸmayacaÄŸÄ±mÄ± Albay Nacak’a bildirdim. Ä°lk defa o tarihte gördüm, bir daha da görmedim."

Pekin'in ifadesi devam ediyor. (Ankara/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 14 KasÄ±m 2018 12:30

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