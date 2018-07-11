Musa Anter cinayeti davasÄ±nda Pekin'in dinlenmesine karar verildi

Musa Anter cinayeti ve JÄ°TEM ana davasÄ±nda Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Daire Eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Pekinâ€™in dinlenmesine karar verildi.

Musa Anter cinayeti ve JÄ°TEM ana davasÄ±nÄ±n bir numaralÄ± sanÄ±ÄŸÄ± olan “YeÅŸil “ kodlu Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia eden Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°stihbarat Daire Eski BaÅŸkanÄ± Ä°smail HakkÄ± Pekin’in dinlenmesine karar verildi.

Musa Anter cinayeti ve JÄ°TEM ana davasÄ± dosyalarÄ±nÄ±n birleÅŸtirilmesi sonrasÄ± yapÄ±lan yargÄ±lamanÄ±n 9’uncu duruÅŸmasÄ±, Ankara 6’ncÄ± AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görüldü. Musa Anter’in 1992 yÄ±lÄ±nda öldürülmesine iliÅŸkin “YeÅŸil” kod adlÄ± JÄ°TEM Üyesi Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n da aralarÄ±nda olduÄŸu 4 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dosya ile birleÅŸtirilen 16 sanÄ±klÄ± JÄ°TEM davasÄ±nÄ±n duruÅŸmasÄ±nÄ± HDP’nin avukat milletvekilleri Mensur IÅŸÄ±k ve Abdullah Koç da izledi.

Kimlik tespiti ardÄ±ndan mahkeme baÅŸkanÄ± duruÅŸmaya gelen belgeleri okudu. Avukat savunmalarÄ±ndan sonra Mahkeme BaÅŸkanÄ± Åžükrü Onat Tekinalp, ara kararlarÄ± açÄ±klayarak, bir sonraki duruÅŸmayÄ± 14 KasÄ±m tarihine erteledi.

Tekinalp’in verdiÄŸi ara kararlar ÅŸöyle: “TanÄ±k Süphan Mete için Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yazÄ±lan yazÄ±nÄ±n akÄ±betinin sorulmasÄ±, sanÄ±k Abdulkadir Aygan hakkÄ±nda savunmasÄ± için akÄ±betinin sorulmasÄ±na, dosya esasÄ± altÄ±nda iddianÄ±n odaÄŸÄ± olan beyanlarda bulunan adÄ± geçen sanÄ±k olduÄŸu; Türkiye gündemini meÅŸgul eden dava konusu olaya dair adÄ± geçen sanÄ±ÄŸÄ±n savunma tespiti açÄ±sÄ±ndan dosyanÄ±n çözümlenmesi ve kÄ±smen de olsa maddi hakikati tecelli ettirmesi açÄ±sÄ±ndan fevkalade önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±na yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na, Gazeteci TanÄ±k Abdurrahman ÅžimÅŸek’in celse arasÄ±ndaki sunduÄŸu olaya dair röportajÄ±n konu olduÄŸu delillerin müdafi, sanÄ±k avukatlarÄ±na verilmesine, bir kÄ±sÄ±m katÄ±lanlar vekili özellikle yakÄ±n tarihli TV programÄ±nda bir dönem Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda Ä°stihbarat Daire BaÅŸkanÄ± olarak görev yapan tanÄ±k Ä°smail HakkÄ± Pekin’in ‘YeÅŸil’ kod adlÄ± Mahmut YÄ±ldÄ±rÄ±m’a iliÅŸkin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve Türkiye’de olduÄŸu ve ancak saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla boÄŸuÅŸtuÄŸu yönünde beyanat verebilecek ÅŸekilde iddialÄ± açÄ±klamada bulunduÄŸunu ifade etmiÅŸ olmasÄ± adÄ± geçen dosya için önem arz ettiÄŸi, adÄ± geçen kimsenin adresinin tespiti, iletiÅŸim bilgisinin tespiti, emekli olduÄŸu kuruma yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na, tanÄ±k Ä°smail HakkÄ± Pekin’in adresi bildirildiÄŸinde SEGBÄ°S ile duruÅŸmaya baÄŸlanmasÄ±na, Ankara’da ise adresinden çaÄŸrÄ±yla çaÄŸrÄ±lmasÄ±na, Avukat Selim OkçuoÄŸlu’nun 22 Haziran 2018 tarihli Sözcü gazetesinde yer alan saÄŸ kolu olarak adlandÄ±rÄ±lan Zakir Selvi gerçek kimliÄŸinin Bedirhan Esenlik olan kiÅŸiye iliÅŸkin, Sözcü Gazetesi yönetiminden adÄ± geçen kiÅŸiye iliÅŸkin bilgi kaydÄ± ve adres bilgisi için yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na, Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen ‘nitelikli yaÄŸma’ ve ‘kiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma’ suçlarÄ±nda tahkikata maruz bÄ±rakÄ±lÄ±p bÄ±rakÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± konusunda araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±, soruÅŸturma bilgisi, kimlik ve adres bilgilerine dair yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na, Gazeteci TanÄ±k Abdurrahman ÅžimÅŸek’in dosyaya sunduÄŸu flaÅŸ belleÄŸin duruÅŸmada dinlenmesine, Hamit YÄ±ldÄ±rÄ±m’Ä±n adli kontrol ile iliÅŸkin taleplerinin suçun niteliÄŸi, delil durumu göz önüne alÄ±narak reddine karar verildi.” (Ankara/MA)

Musa Anter davasÄ±nÄ±n tek tutuklu sanÄ±ÄŸÄ± tahliye edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Temmuz 2018 16:01

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