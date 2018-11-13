Ä°mam, AKP'den belediye baÅŸkan adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± cami kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nden duyurdu

Samsun AyvacÄ±k'ta Merkez Camii imamÄ± Ä°mdat Atmaca, yerel seÃ§imlerde AKP adayÄ± olduÄŸunu cami kÃ¼rsÃ¼sÃ¼nden duyurdu.

Samsun'un AyvacÄ±k ilçesindeki Merkez Camii imamÄ± Ä°mdat Atmaca, cuma namazÄ± öncesi cami kürsüsündeki vaazÄ±nÄ±n sonunda yerel seçimlerde AKP'den belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olmak için istifa ettiÄŸini duyurdu.

Ä°mam Ä°mdat Atmaca'nÄ±n vaaz kürsüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± adaylÄ±k konuÅŸma görüntülerinin tepki çekmesi sonrasÄ± Diyanet Ä°ÅŸleri eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Åžark cami kürsüsünü siyasete alet etmenin, dini, vicdani ve insani olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu büyük vebaldir" dedi.

DHA'nÄ±n haberine göre AyvacÄ±k'taki Merkez Camii'nde görev yapan 20 yÄ±llÄ±k imam Ä°mdat Atmaca, önceki hafta cuma namazÄ± için kürsüde dini konularda vaaz verdi. Atmaca, vaazÄ±n sonunda yaklaÅŸan belediye baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seçimlerinde AyvacÄ±k Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± için aday olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Ä°mam Atmaca, "Sizlerle çok güzel günler geçirdik. Köylerde ve AyvacÄ±k merkezde büyük hizmetler yaptÄ±k. Yoksullara ulaÅŸmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k, zor durumda olanlara yardÄ±m elini uzatmak için hep birlikte kenetlendik. Hepinize teÅŸekkür ediyorum. Bu teÅŸekkürü yapma nedenim 20 yÄ±ldan beri ilçemize hizmet ettiÄŸimizi söyledik. Åžimdi de AyvacÄ±k merkez camisindeki hizmetimiz bugün itibari ile son buluyor. YaklaÅŸan yerel seçimlerde belediye baÅŸkanÄ± olarak sizlere hizmet edebilmek için istifa ettim. Nasip olursa farklÄ± bir kurumda sizlere hizmet etmeye gayret edeceÄŸim. EÄŸer ki nasip olmazsa baÅŸka bir camide görevimize devam edeceÄŸiz" ifadelerini kullandÄ±.

AKP Samsun Ä°l BaÅŸkanÄ± Hakan Karaduman, bugün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Atmaca'nÄ±n adÄ±nÄ± da AyvacÄ±k aday adaylarÄ± arasÄ±nda saydÄ±.

SOSYAL MEDYADA TEPKÄ° ÇEKTÄ°

Ä°mam Ä°mdat Atmaca'nÄ±n vaaz kürsüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmanÄ±n görüntüleri, sosyal medyada paylaÅŸÄ±ldÄ±. Ä°mamÄ±n vaaz kürsüsünde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸma bazÄ± sosyal medya kullanÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n tepkisini çekti. Ä°mam Ä°mdat Atmaca, "Cemaatime veda konuÅŸmasÄ± yaptÄ±m. Bu bir veda konuÅŸmaydÄ±. Birileri bu veda konuÅŸmamÄ± saptÄ±rmak istiyor. AmaçlarÄ± bizi yÄ±pratarak siyasi rant saÄŸlamak" dedi.

AyvacÄ±k halkÄ± da Ä°mam Ä°mdat Atmaca'nÄ±n cuma namazÄ± öncesinde vaaz kürsüsünde adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸunu belirtti. Muhittin KöroÄŸlu, "HocayÄ± camiden tanÄ±yoruz, camide namaz kÄ±ldÄ±rÄ±yordu. Kendisini camiden baÅŸka bir yerde tanÄ±mÄ±yorum. Aday olduÄŸunu duydum, yapar mÄ± yapamaz mÄ± bilmiyorum. AdaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu ama camide kalmasÄ± daha uygun olurdu" dedi.

ÅžARK: CAMÄ° KÜRSÜSÜNÜ SÄ°YASETE ALET ETMEK Ä°NSANÄ° DEÄžÄ°L

DHA'ya açÄ±klamalarda bulunan Diyanet Ä°ÅŸleri eski BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Ahmet Åžark da cami vaaz kürsüsünden siyasi içerikli konuÅŸma yapÄ±lmasÄ±nÄ±n caiz olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Åžark, "Camiler Allah'Ä±n evleridir. Camilerde dini mevzulardan bahsedilir. Cami görevlileri aynÄ± zamanda peygamber efendimizin vekilleridir. Cami küsülerinden 'Allah, peygamber buyurdu' izahatlarÄ± verilir. Camiler insanlarÄ± bir araya getiren Allah'Ä±n evleridir. Her kesimden cemaat camiye ibadet için gelir. Cami görevlileri siyaset üstü kalmalarÄ± gerekir. Cami kürsüsünü siyasete alet etmek, dini, vicdani ve insani deÄŸildir. Bunun aksi davranÄ±ÅŸlar din adamlarÄ±na karÅŸÄ± olan saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rmaya yönelik davranÄ±ÅŸtÄ±r. Bir insan aday olabilir. Ä°stifa eder ve adaylÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klar. ÇÄ±kÄ±p kürsüden cemaate ben 'Åžu kadar zamandÄ±r imamlÄ±k yapÄ±yorum, bundan sonra siyasi hizmetlerde bulunacaÄŸÄ±m' demesi o cemaatin onun ÅŸahsÄ±nda din adamlarÄ±na olan saygÄ±sÄ±nÄ± ve inancÄ±nÄ± yitirir. Bir adamÄ± günaha sevk etmeye vesile olduÄŸundan da caiz deÄŸildir. Büyük vebaldir" ifadelerini kullandÄ±. (Samsun/DHA)

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