Yunanistan'da darbedilen mÃ¼lteciler Ã§Ä±plak halde TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderildi

Yunanistan polisi, Ã¼lkelerine giren Yemen ve Filistinli bir grup mÃ¼lteciyi darbedip, Ã¼zerlerindeki giysileri Ã§Ä±kararak TÃ¼rkiye'ye gÃ¶nderdi.

Yemen ve Filistinli bir grup mülteci, Yunanistan'da polis tarafÄ±ndan yakalandÄ±. Mülteciler iddiaya göre, Yunanistan polisi tarafÄ±ndan dövüldü. Yunanistan polisi ardÄ±ndan mültecilerin üzerlerindeki kÄ±yafetleri çÄ±karÄ±p, eÅŸyalarÄ±nÄ± da aldÄ±ktan sonra Merih Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi.

Önceki akÅŸam, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine baÄŸlÄ± Kiremitçi Salih köyünde, köylüler arazide gezerken mültecileri çÄ±plak halde buldu. Köylüler, vücutlarÄ±nda darp izleri bulunan mültecileri, köy kahvesine götürüp soba baÅŸÄ±nda Ä±sÄ±nmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. Köylüler evlerinden yiyecek ve kÄ±yafet de getirip göçmenlere verdi. Kahvede soba baÅŸÄ±nda Ä±sÄ±nan mülteciler, köylülerin getirdiÄŸi kÄ±yafetleri giydikten sonra jandarmaya teslim edildi.

Kiremitçi Salih Köyü MuhtarÄ± Zeki AteÅŸ, köylülerin çÄ±plak halde bulduÄŸu mültecileri kahveye götürüp, Ä±sÄ±nmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Mültecilerin Yunanistan'da yakalandÄ±ktan sonra dövülerek geri gönderildiÄŸini anlatan AteÅŸ, “Köylülerimiz de o halde bulmuÅŸlar ve kahveye götürüp Ä±sÄ±nmalarÄ±nÄ± saÄŸladÄ±lar. Hepsinin sÄ±rtlarÄ± ve vücutlarÄ±nda darp izleri vardÄ±. Ne olduÄŸunu sorduÄŸumuzda Yunanistan polisinin dövdüÄŸünü söylediler. Biz giysi verdikten sonra jandarmaya haber verdik ve jandarma göçmenleri alÄ±p götürdü” dedi. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 KasÄ±m 2018 15:18

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