â€˜Rant iÃ§in deÄŸil, halk iÃ§in belediyecilikâ€™

Ã‡orum Emek ve Demokrasi Platformu yerel seÃ§imlere dair â€˜NasÄ±l bir belediyecilik?â€™ baÅŸlÄ±klÄ± forum dÃ¼zenledi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, yerel seçimlere giderken nasÄ±l bir yol izlemesi gerektiÄŸini tartÄ±ÅŸmak için ‘NasÄ±l Bir Belediyecilik?’ forumu düzenledi. ÖzdoÄŸanlar DüÄŸün Salonu’nda yapÄ±lan foruma çeÅŸitli parti, sendika, dernek ve kurumlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra il genel ve belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katÄ±ldÄ±.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Avukat Ahmet Özdel’in açÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ± ile baÅŸlayan forumda Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve onun ÅŸahsÄ±ndan özgürlük ve demokrasi yolunda kaybettiÄŸimiz tüm deÄŸerlerimiz için bir dakikalÄ±k saygÄ± duruÅŸu yapÄ±ldÄ±.

Platform Sözcüsü Ahmet Özdel, açÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nda forumun amacÄ±nÄ±n belediyecilik, belediye yönetimi, seçimlerin yapÄ±lmasÄ± ve seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yürütülmesinde yurttaÅŸlarÄ±n görüÅŸlerinin alÄ±nmasÄ± olduÄŸunu belirterek, forumun içeriÄŸine dair açÄ±klamalarda bulundu.

‘HEDEFÄ°MÄ°Z ÇORUM Ä°ÇÄ°N ADALET OLMALI’

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, hedeflerinin Çorum için adalet olduÄŸunu belirterek, birlik olmadan kazanmanÄ±n imkanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti.

Uzun yÄ±llardan bu yana ÅŸehri rant ve çÄ±kar iliÅŸkileri çerçevesinde AKP ve onun önceli partilerin yönettiÄŸine dikkat çeken Özdel, hedeflerinin Çorum için adalet olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizdiÄŸi konuÅŸmasÄ±nda satÄ±r baÅŸlarÄ± ile ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Bu yönetim ÅŸekli ise ÅŸehrin doÄŸasÄ±na, insan yaÅŸantÄ±sÄ±na, kentli olma bilincine, insanlarÄ±n kardeÅŸliÄŸine ve barÄ±ÅŸÄ±na-kültürüne ve tarihine aykÄ±rÄ±lÄ±k içermektedir. Bu belediyecilik anlayÄ±ÅŸÄ± halkÄ±n deÄŸil bir avuç rantiyecinin çÄ±karÄ±na hizmet etmektedir.

Kamu alanlarÄ± satÄ±lmakta ve kapitalistlere peÅŸkeÅŸ çekilmektedir. Örnek mi? Pazar yerleri, otogar yeri, belediye arsalarÄ± sermaye kesimine peÅŸkeÅŸ çekilmektedir.

Bu ve sayacaÄŸÄ±nÄ±z birçok nedenle bu kentte demokrasiyi, eÅŸitliÄŸi, kardeÅŸliÄŸi, en önemlisi de emeÄŸi düÅŸünen tüm kurum kuruluÅŸ ve partilerin ve bireylerin yan yana gelmesinin zorunlu olduÄŸunu düÅŸüncesi ile bir araya geldik. DoÄŸruluk bizim rehberimiz olsun. Hedefimiz Çorum için adalet olmalÄ±. Çorum’u mutlu insanlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir kent haline getirmeliyiz. ÇÄ±karcÄ± yönetimleri ortadan kaldÄ±racak gençlerin önünü açacak, teknoloji, sanat ve tarih kenti haline getirmeliyiz. Bu kentte yaÅŸayan tüm kültürleri hiçbir ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapmadan yaÅŸatmalÄ±yÄ±z. UlaÅŸÄ±m, çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, saÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve sosyal olanaklarÄ±yla emek dostu bir kent haline gelmeli. Güvenli kreÅŸ, çocuk yuvasÄ±, yaÅŸlÄ± gündüz bakÄ±mevleri ve saÄŸlÄ±k merkezleriyle çocuklarÄ±n, yaÅŸlÄ±larÄ±n ve ana-babalarÄ±n dostu bir kent haline getirmeliyiz. KadÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nma evleri ve kadÄ±na yönelik pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n egemen olduÄŸu bir kent haline gelmeli. Sosyal hizmet ve gönüllü sivil dayanÄ±ÅŸma aÄŸlarÄ±nÄ±n eÅŸgüdümünü saÄŸlayan, sosyal yardÄ±mlarÄ± sadaka olmaktan çÄ±karan, yoksullara onurlu bir yaÅŸamÄ±n ve yeniden yaÅŸama sarÄ±lmanÄ±n mümkün olduÄŸunu gösteren bir dayanÄ±ÅŸma kenti haline gelmeli.”

DAVETLÄ°LERE ANKET FORMU

Daha sonra forumu yönetmek üzere bir divan kurulu oluÅŸturuldu. Divan Kurulu BaÅŸkanÄ± Sami AkpÄ±nar’Ä±n sunuÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan davetlilere yanÄ±tlamalarÄ± için 37 sorudan oluÅŸan bir anket daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±. Forumda ilk olarak eski Genel Meclisi Üyesi Hasan YÄ±ldÄ±rÄ±m söz alarak, nasÄ±l bir belediyecilik istediÄŸine dair öneri ve görüÅŸlerini açÄ±kladÄ±.

‘NASIL BÄ°R BELEDÄ°YECÄ°LÄ°K Ä°STÄ°YORUZ?’

AlÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ toplantÄ± formatÄ±ndan farklÄ± olarak gerçekleÅŸtirilen ‘NasÄ±l Bir Belediyecilik’ Forumunda sÄ±rasÄ±yla; Makine Mühendisi Mehmet Öztürk, Erol Ä°pek, EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Gül, CHP Belediye Meclisi Aday AdayÄ± Åžentürk Gülnaz, Tiyatro YazarÄ± Åžahin Örgel, EÄŸitim Sen Eski Åžube BaÅŸkanÄ± Mehmet Öztürk, Emek Partisi Ä°l BaÅŸkanÄ± Cafer Gökmen, Prof. Dr. Habip AkdoÄŸan, Halkevleri adÄ±na Murat Tepeköy, gençlerden TuÄŸçe Karaman, CHP Belediye BaÅŸkanÄ± aday adaylarÄ± Saadet AydoÄŸdu ve Osman Samsunlu ve CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan Eray Tüfekçi söz alarak öneri ve görüÅŸlerini dile getirdi.

Forum konuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel bir deÄŸerlendirme yaparak, bu tür forumlarÄ±n önümüzdeki günlerde de devam edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

FORUMA KATILANLAR

Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel, CHP Ä°l BaÅŸkanÄ± Hasan Eray Tüfekçi, Merkez Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kalender, CHP Belediye BaÅŸkan Aday AdaylarÄ± Osman Samsunlu ve Saadet AydoÄŸdu, CHP Alaca Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Sedat Genç, CHP Mecitözü Belediye BaÅŸkan AdayÄ± Yusuf ÅžiÅŸman, Emek Partisi Ä°l BaÅŸkanÄ± Cafer Gökmen, HDP Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ümit KüçükbayatlÄ±, CHP Ä°l Genel Meclisi Grup BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±z Bek, CHP Belediye Meclisi Üyeleri Necdet Biçer, Levent ÇöphüseyinoÄŸlu, Nazik Bulut ve Tuncay YÄ±lmaz, EÄŸitim Sen Åžube BaÅŸkanÄ± Mustafa Gül, BES Åžube BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Alper, ADD Åžube BaÅŸkanÄ± UÄŸur Demirel, CHP Eski Milletvekili Feridun AyvazoÄŸlu, CHP Ä°l ve Merkez Ä°lçe Yöneticileri, CHP Ä°l Genel ve Belediye Meclisi Aday AdaylarÄ±, Alevi Kültür Merkezi BaÅŸkanÄ± Erol Ä°pek, Kale Mahallesi MuhtarÄ± Ali Åžahin, Bahçelievler Mahallesi MuhtarÄ± Hasan KÄ±zÄ±ltepe, Yavruturna Mahallesi MuhtarÄ± Metin KaÅŸar, Ä°MO Ä°l Temsilcisi UlaÅŸ Tokgöz, Tarhan Köyü MuhtarÄ± Garip Özgür, Dedesli OvazÄ± Türkmen Köyleri DayanÄ±ÅŸma DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Mehmet Ali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Halkevleri Temsilcileri ile çeÅŸitli dernek, sendika ve parti üyeleri ile davetliler katÄ±ldÄ±. (Çorum/EVRENSEL)

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