Ege Ãœniversitesi'nde alÄ±nmayan teÃ§hizat, alÄ±nmÄ±ÅŸ gibi gÃ¶sterilmiÅŸ

'Ege Ãœniversitesi Denetim Raporu'nda, baÅŸlanÄ±lan 19 projenin bitirilemediÄŸi, bazÄ± binalarÄ±n yapÄ± kullanÄ±m izinlerinin olmadÄ±ÄŸÄ± yer aldÄ±.

SayÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'nca 'Ege Üniversitesi 2017 YÄ±lÄ± Denetim Raporu' tamamlandÄ±. Rapora göre, DiÅŸ HekimliÄŸi Fakültesi ve Deney HayvanlarÄ± binasÄ± klima ve havalandÄ±rma tesisatÄ± malzemeleri alÄ±m iÅŸi kapsamÄ±nda, yüklenici firmadan alÄ±nan teçhizatÄ±n, fiili sayÄ±m sÄ±rasÄ±nda yerinde olmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. SayÄ±ÅŸtay üyeleri, alÄ±mÄ± yapÄ±lan 24 kalem mal ve malzemenin yerinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± raporladÄ±. Denetçiler, söz konusu makine teçhizatÄ±nÄ±n, bu birimlere gelmediÄŸini, bu durumun tutanak altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Ege Üniversitesi'nden ise konuya dair verilen yanÄ±tta, üniversitenin makine teçhizat alÄ±mlarÄ±na iliÅŸkin ödeneklerin bütçe tekniÄŸi açÄ±sÄ±ndan Ä°dari ve Mali Ä°ÅŸler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda ödenekleÅŸtirildiÄŸi, yÄ±l içinde birimlerden gelen taleplere göre ihaleye çÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, ihale sonuçlandÄ±ktan sonra mal veya malzeme tesliminin doÄŸrudan ilgili birime ve teknik personele yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

'TARÄ°HÄ° DEÄžERÄ° OLAN ESERLERÄ°N TAÅžINIR KAYDI YOK'

SayÄ±ÅŸtay raporuna göre, DiÅŸ HekimliÄŸi Fakültesi'nde bulunan ve tarihi deÄŸeri olan eserlerin, taÅŸÄ±nÄ±r kaydÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da belirlendi. 'Tarihi Müze' olarak adlandÄ±rÄ±lan bölümde sergilenen antika eski eser niteliÄŸi taÅŸÄ±yan taÅŸÄ±nÄ±rlarÄ±n, giriÅŸlerinin yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, söz konusu demirbaÅŸlarÄ±n giriÅŸ kaydÄ±nÄ±n olmamasÄ± nedeniyle 'TaÅŸÄ±nÄ±r Mal YönetmeliÄŸi' kapsamÄ±nda düzenlenmesi gereken taÅŸÄ±nÄ±r belge ve cetvellerde yer almadÄ±ÄŸÄ±, böylece söz konusu 228 adet taÅŸÄ±nÄ±r ve 15 adet kitabÄ±n tamamÄ±nÄ±n ilgili kodlarda kayÄ±tlarÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bilgisine yer verildi.

'BAÅžLANILAN 19 PROJE BÄ°TÄ°RÄ°LEMEDÄ°'

Raporda, Bilimsel AraÅŸtÄ±rma Projeleri'nde mevzuattaki düzenlemelere aykÄ±rÄ± iÅŸlemlerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görüÅŸüne de yer verildi. YapÄ±lan incelemede, 2011 ile 2017 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda yürütülen çok sayÄ±da bilimsel araÅŸtÄ±rma projelerinin ara raporlarÄ±nÄ±n tüm uyarÄ±lara raÄŸmen süresinde hazÄ±rlanmadÄ±ÄŸÄ±, 2017 yÄ±lÄ±na kadar bu raporlarÄ±n BAP Komisyonu'nca takip edilmediÄŸi ve projelere iliÅŸkin herhangi bir yaptÄ±rÄ±mÄ±n da uygulanmadÄ±ÄŸÄ± tespit edildi. 19 proje için toplam 175 bin 806 lira ödendiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

'BÄ°NALARIN YAPI KULLANIM Ä°ZÄ°NLERÄ° YOK'

SayÄ±ÅŸtay denetçileri, üniversite binalarÄ±nÄ±n birçoÄŸunun yapÄ± kullanÄ±m izin belgelerinin bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da rapora ekledi. Raporda, kÄ±z yurdu olarak inÅŸa edilen ve iÅŸletmeye açÄ±ldÄ±ktan yaklaÅŸÄ±k 10 ay sonra, yapÄ± kullanÄ±m izin belgesi verildiÄŸi, halen inÅŸaat halinde olan yapÄ± kullanÄ±m izni olmayan binada öÄŸrencilerin kalmasÄ±na izin verildiÄŸi deÄŸerlendirildi. (Ä°zmir/DHA)

www.evrensel.net