YÃ¼zyÄ±llÄ±k barbarlÄ±k

ErcÃ¼ment Akdeniz, Braunschweigâ€™deki 1918 KasÄ±m Devrimiâ€™nde yaÅŸananlarÄ± anlatan sergiyi yazdÄ±.

Ercüment AKDENÄ°Z

Almanya’nÄ±n kuzeyinde Braunschweig kentindeyiz. Güzel gün, güzel tesadüf. Belediye sarayÄ±nda bir sergi: 1918 KasÄ±m Devrimi’nde Braunschweig kentinde neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatÄ±yor.

Ä°çeri giriyoruz...

Duvarlarda devrim günlerine ait afiÅŸler, yerel Devrim Konseyi’nin yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± kararnameler, envai çeÅŸit evrak ve belge asÄ±lÄ±. Ä°çlerinde en çarpÄ±cÄ± olanÄ±; bölge kralÄ± Herzog Ernst August’un imzaladÄ±ÄŸÄ± teslim antlaÅŸmasÄ±. DiÄŸer imzacÄ±lar ise kenti teslim alan devrimciler.

Ayaklanma tarihi 8 KasÄ±m 1918’e ait. O gün, iÅŸçiler ve donanma askerlerinden kurulu birlikler bölgesel kralÄ±n sarayÄ±nÄ± kuÅŸatmÄ±ÅŸ. Devrimin hedefinde hem sömürü düzenine son vermek hem de emperyalist savaÅŸ belasÄ±ndan kurtulmak var. Tabi aynÄ± tarihlerde Berlin, Münih, Kiel ve daha bir çok kentte devrim dalgasÄ± gericiliÄŸin kalelerini dövüyor.

KasÄ±m Devrimi’nin baÅŸlÄ±ca iki itki gücü var: Birincisi, emperyalist savaÅŸtan kurtulma isteÄŸi; ikincisi ise Rusya’da baÅŸarÄ±yla gerçekleÅŸen Ekim Devrimi.

Devrim Konseyi tarafÄ±ndan kayÄ±t altÄ±na alÄ±nan saray envanteri

SAVAÅž, DEVRÄ°M, KARÅžI DEVRÄ°M

Çok deÄŸil bir yÄ±l öncesinde (7 KasÄ±m 1917), hem de emperyalist savaÅŸÄ±n tam göbeÄŸinde, Rusya’da iktidara gelmiÅŸti Sovyetler. Yeryüzünde insanlÄ±k ilk defa bir iÅŸçi-köylü iktidarÄ±na tanÄ±k olurken, Rusya’daki devrim emperyalist savaÅŸÄ±n da seyrini deÄŸiÅŸtirmiÅŸti.

SavaÅŸÄ±n son bulmasÄ± için siperlerde yakÄ±lan aÄŸÄ±tlarÄ±n, dini törenlerde göÄŸe yükselen dualarÄ±n biçare olduÄŸunu gören kitleler, yüzlerini doÄŸuya; Rusya topraklarÄ±nda Ä±ÅŸÄ±yan ekmek, barÄ±ÅŸ ve özgürlük günlerine çevirmiÅŸlerdi. BoÅŸ bekleyiÅŸler deÄŸil devrimler zamanÄ±ydÄ± artÄ±k!

Dünya pazarlarÄ±na göz diken ve bu uÄŸurda yoksul aile çocuklarÄ±nÄ± siperlere süren Alman emperyalizmi için maÄŸlubiyet vakti yakÄ±n sayÄ±lÄ±rdÄ±. Kötü gidiÅŸin üzerine gelen KasÄ±m Devrimi, Alman emperyalizminin böÄŸrüne bir hançer gibi saplanmÄ±ÅŸtÄ±. Hemen öncesinde gündeme gelen Sovyetleri boÄŸma planÄ± ise Brest Litovsk (3 Mart 1918) antlaÅŸmasÄ±yla boÅŸa düÅŸmüÅŸtü. AntlaÅŸmanÄ±n koÅŸullarÄ± Sovyetler için her ne kadar aÄŸÄ±r ÅŸartlar içerse de, Rusya’da devrim nefes aralÄ±ÄŸÄ± bulmuÅŸtu.

1914-1918 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda cereyan eden 1. Emperyalist PaylaÅŸÄ±m SavaÅŸÄ±, biri zaferle diÄŸeri yenilgiyle son bulan iki büyük devrime tanÄ±klÄ±k etmiÅŸti. Sovyet Ekim Devrimi’inin tersine Alman KasÄ±m Devrimi kanlÄ± bir tezgahla ezilmiÅŸti.

Resmi kaynaklar 1. Büyük SavaÅŸÄ±n 11 KasÄ±m 1918’de bittiÄŸini söylüyor. O gün Compiagne ormanlarÄ±nda imzalanan antlaÅŸmaya göre savaÅŸÄ±n galibi Fransa ve Ä°ngiltere emperyalizmiydi. Almanya yenilmiÅŸ, 1870 Versailles SavaÅŸÄ±nÄ±n rövanÅŸÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

TÄ±pkÄ± 1871’de FransÄ±z egemenlerinin Paris Komünü’nü boÄŸduÄŸu gibi, Alman emperyalistler de 1918 yenilgisinden hemen sonra “iç temizliÄŸe” giriÅŸmiÅŸlerdi. Almanya’da devrimin görkemi 9 ay sürmüÅŸ, Devrim Konseyleri daha emriyo halindeyken boÄŸulmuÅŸtu.

Alman Sosyal DemokratlarÄ±nÄ±n katkÄ±larÄ±yla bitirilen devrim “Waimer Cumhuriyeti”nin zaferini ilan etmiÅŸti. Braunschweig SarayÄ± devrimcilerden geri alÄ±nmÄ±ÅŸ, August’un koltuÄŸu ve kadehleri sembolik bir figür olarak gelecek savaÅŸlar için saklanmÄ±ÅŸtÄ±. Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg ve diÄŸer devrimcilerin kanÄ± üzerinden iktidarÄ±nÄ± pekiÅŸtiren “Cumhuriyet”, ilerleyen yÄ±llarda yönetimi adÄ±m adÄ±m Nazilere teslim edecekti.

SAVAÅž, GERÇEKTE NASIL BÄ°TTÄ°?

YüzyÄ±l öncesinde (11 KasÄ±m 1918) olduÄŸu gibi, bugün yine 1. Dünya SavaÅŸÄ±nÄ±n bitiÅŸi kutlanÄ±yor olacak! Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, bunun için (birçoÄŸunun adÄ± savaÅŸla anÄ±lan) 120 devlet baÅŸkanÄ±nÄ± Paris’e davet etti. Yani emperyalist savaÅŸlarÄ±n müsebbibleri, halklarla dalga geçercesine “Paris BarÄ±ÅŸ Forumu” altÄ±nda fikir yarÄ±ÅŸtÄ±racaklar.

Emperyalist ÅŸefler yine timsah gözyaÅŸlarÄ± dökecekler ve 1914 anmalarÄ±nda olduÄŸu gibi ölen 17 milyon insanÄ±n ardÄ±ndan yüz yÄ±llÄ±k riyakarlÄ±klarÄ±na devam edecekler. Tarih onlarÄ±n eliyle yine ters yüz edilecek. Zira savaÅŸÄ± bitiren ÅŸey, ormanlÄ±k bir bölgede, köhne bir vagonun içinde imzalanan antlaÅŸma metni deÄŸildi. BaÅŸta Ekim Devrimi olmak üzere uluslararasÄ± iÅŸçi hareketi ve dünya halklarÄ±nÄ±n savaÅŸa ‘dur’ demeleriydi. YenilmiÅŸ de olsa Alman iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n bu dönemde emperyalizmi zayÄ±flatan devrimiydi. Emperyalist politikalarÄ±n 1918’e gelindiÄŸinde halkta artÄ±k karÅŸÄ±lÄ±k bulmamasÄ±ydÄ±. 1917 Ekim Devriminin ardÄ±ndan Lenin’in ifÅŸa ettiÄŸi ÇarlÄ±k dönemine ait belgeler de savaÅŸÄ±n bitmesine önemli katkÄ±lar saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

Fakat yorgun, yaralÄ± ve bitap düÅŸmüÅŸ askerler evlerine dönerlerken; emperyalistlerin masasÄ±nda yeni ve daha büyük bir paylaÅŸÄ±m savaÅŸÄ±nÄ±n (2. Dünya SavaÅŸÄ±nÄ±n) planlarÄ± hazÄ±rlanmaktaydÄ±.

BAÄžLAÅžIK VE NEO-OSMANLI HAYALLER

Birinci Dünya SavaÅŸÄ±ndan kendilerine bir kahramanlÄ±k destanÄ± çÄ±karanlar elbette sadece Avrupa’nÄ±n ve Almanya’nÄ±n burjuvalarÄ±, egemenleri deÄŸil. Büyük boÄŸazlaÅŸma savaÅŸÄ±ndan kendilerine “milli kahramanlÄ±k” payesi çÄ±karan Yeni OsmanlÄ±cÄ±lar da, tÄ±pkÄ± ötekiler gibi, en büyük “kasaphane” olarak adlandÄ±rÄ±lan 1. Emperyalist PaylaÅŸÄ±m SavaÅŸ’Ä±ndaki tarihsel sorumluluklarÄ±nÄ± örtbas etme peÅŸindeler. Alman emperyalizminin baÄŸlaÅŸÄ±k bir gücü olarak, Alman generallerinin komutasÄ±nda savaÅŸ arabasÄ±na bindirilmiÅŸ ve Anadolu halklarÄ±na büyük acÄ±lar yaÅŸatmÄ±ÅŸ bir tarihsel ‘sorumluluk’ bu.

Sanki 1.Dünya SavaÅŸÄ±nda OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu maÄŸlup devletler arasÄ±nda deÄŸilmiÅŸ ve halk, savaÅŸÄ±n faturasÄ±nÄ± en aÄŸÄ±r bedellerle ödememiÅŸ gibi; Neo-OsmanlÄ±cÄ±lar “Çanakkale” istismarÄ±nÄ±, SarÄ±kamÄ±ÅŸ acÄ±sÄ±nÄ± ve “Kut’ül Amare kahramanlÄ±klarÄ±nÄ±” 100 yÄ±llÄ±k muhasabenin önüne perde yapÄ±yorlar. 100’üncü yÄ±l anmalarÄ±na “yerli ve milli” söylemle katÄ±lan ve canhÄ±raÅŸ bir çabayla yeni savaÅŸlara hazÄ±rlanan Yeni OsmanlÄ±cÄ±larÄ±n kurduklarÄ± hayaller ise; yeni dalaÅŸ ya da bir büyük savaÅŸ için plan yapan emperyalistlere cesaret veriyor.

DEVRÄ°M KONSEYÄ°NÄ°N HAYALETÄ°

â€‹ Fotograf: Evrensel â€‹

Braunschweig sarayÄ±ndaki müzeden ayrÄ±lÄ±rken, aklÄ±mÄ±zda, bölgesel kral Agust’un kÄ±zÄ±llar tarafÄ±ndan kayÄ±t altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ ve 9 aylÄ±k devrim boyunca itinayla korunmuÅŸ eÅŸyalarÄ± beliriyor. Bir de, o eÅŸyalarÄ±n hemen önünde, iktidara el koymuÅŸ devrim konseyi üyelerinin temsili fotoÄŸraflarÄ±.

Müzedeki sergide her ÅŸey canlÄ± bir film sahnesi gibi kurgulanmÄ±ÅŸ. Ne var ki o eÅŸyalarÄ±n renk cümbüÅŸüne tezat olarak devrimcilerin ayaÄŸa dikilmiÅŸ fotoÄŸraflarÄ± siyah ve beyaz. Bir daha geri gelmeyecek, anÄ±sÄ± biraz kara biraz acÄ± nostaljik bir devrim tablosu bu: sergide verilen mesaj daha ötesi deÄŸil. Ama biz biliyoruz ki; emperyalist savaÅŸ tehdidi, bir mezar kazÄ±cÄ±sÄ± olarak devrimleri de yanÄ±nda taÅŸÄ±r. Bu yüzden, geçmiÅŸe ait birer figür olarak saraya yerleÅŸtirilen devrim konseyi üyelerinin silüetleri, savaÅŸ baronlarÄ±nÄ±n tepesinde hep bir hayalet gibi dolaÅŸmaya devam edecek.

Özetin özeti...

Birinci ve Ä°kinci Emperyalist Dünya SavaÅŸlarÄ±na karÅŸÄ±, devrimlerin ve sosyalist hareketlerin rolü tartÄ±ÅŸÄ±lmazdÄ±. Üçüncü dünya paylaÅŸÄ±m savaÅŸÄ±nÄ±n olup olmayacaÄŸÄ± ya da ne olacaÄŸÄ±nÄ± belirleyecek ÅŸey de yine bu güç olacak. Büyük savaÅŸ makinelerinin karÅŸÄ±sÄ±nda insanlÄ±ÄŸÄ±n her zamankinde çok barÄ±ÅŸa, demokrasiye ve sosyalizme ihtiyacÄ± var.

Fotograf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 KasÄ±m 2018 10:57

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