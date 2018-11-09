3. HavalimanÄ± itirafÄ±: Ä°ÅŸÃ§i talepleri eylemden sonra dikkate alÄ±ndÄ±

UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin taleplerinin eylÃ¼l ayÄ±ndaki eylemlerden sonra dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti.

HDP MuÅŸ Milletvekili Gülistan KÄ±lÄ±ç KoçyiÄŸit’in 3. HavalimanÄ± iÅŸçileriyle ilgili soru önergesine yanÄ±t veren UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçilerin taleplerinin 14 Eylül’de yapÄ±lan eylemin ardÄ±ndan dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. BakanlÄ±k bu yanÄ±tÄ± verirken, tahtakurularÄ±nÄ±n temizlenmesi, yemeklerin ve servislerin iyileÅŸtirilmesi, kötü davranÄ±ÅŸlarda bulunan amirlerin deÄŸiÅŸtirilmesi, ücretlerin tam ve zamanÄ±nda verilmesi gibi taleplerle yapÄ±lan eylem nedeniyle 5’i sendikacÄ± 26’sÄ± iÅŸçi 31 kiÅŸinin tutukluluÄŸu ise sürüyor.

BakanlÄ±ktan verilen yanÄ±tta 3. havalimanÄ±nda inÅŸaatÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana 170 bin kiÅŸinin çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±, ÅŸu anda çalÄ±ÅŸan sayÄ±sÄ±nÄ±n 32 bin 949 olduÄŸu bilgisi verildi. Yüklenici firmanÄ±n projede çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸçilerin takibi hususunda UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±’nÄ±n görevi bulunmadÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen yanÄ±tta, “Ölümlü kazalara ve yaralanmalara iliÅŸkin yapÄ±lanlarla ilgili Aile ÇalÄ±ÅŸma Ve Sosyal Hizmetler BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan temin edilmesi” istendi.

Yüklenici firmanÄ±n 14 Eylül 2018 Cuma günü yaÅŸanan olaylar sonrasÄ±nda iÅŸçilerin taleplerini dikkate alarak taÅŸeron iÅŸçilerle bire bir görüÅŸmeler yaptÄ±ÄŸÄ±, iÅŸçilerin taleplerini taÅŸeron ÅŸirket yetkililerine ilettiÄŸi, iÅŸçilerin maÄŸduriyetinin giderilmesi için köprü vazifesi üstlendiÄŸi iddia edilen yanÄ±tta, koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesine yönelik yapÄ±lanlar ÅŸöyle sÄ±ralandÄ±:

-Yüklenici firma, hizmet aldÄ±ÄŸÄ± ÅŸirketleri bilgilendirerek, uyarÄ±larda bulundu, personel sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±,

-Ä°ÅŸçi bloklarÄ±nda haftada 2 gün olan ilaçlama 6 güne çÄ±karÄ±ldÄ±,

-5 günlük giysi ve bakÄ±m paketi daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±,

-1600 adet yeni yatak ve 2000 adet yeni nevresim alÄ±ndÄ±,

-Mevcut servis sayÄ±sÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±, günlük sefer sayÄ±sÄ± önce 537’den 603’e daha sonra 645’e çÄ±karÄ±ldÄ±,

Ä°ÅŸçilerin yaÅŸam alanlarÄ±nda iyileÅŸtirmeler yapÄ±ldÄ±.

YanÄ±tta gözaltÄ±larla ilgili UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda bilgi bulunmadÄ±ÄŸÄ± savunuldu. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ileri kÃ¶tÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan etti

3. HavalimanÄ±nda iÅŸ bÄ±rakma eylemi sÃ¼rÃ¼yor

Tutuklu Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yÃ¶neticilerinden Evrenselâ€™e teÅŸekkÃ¼r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 18:51

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