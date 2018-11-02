Tutuklu Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yÃ¶neticilerinden Evrenselâ€™e teÅŸekkÃ¼r

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki kÃ¶lelik koÅŸullarÄ±na isyan eden iÅŸÃ§ilerle birlkte cezaevine konan Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yÃ¶neticileri Evrensel'e teÅŸekkÃ¼r mesajÄ± iletti.

Ä°stanbul HavalimanÄ± inÅŸaatÄ±ndaki kölece çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na isyan eden iÅŸçilerle birlikte tutuklanan 4 Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ yöneticisi, ulaÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± mesajla Evrensel'e teÅŸekkürlerini iletti.

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ tarafÄ±ndan “3. HavalimanÄ± direniÅŸi nedeniyle halen Silivri Cezaevinde tutulan dört yöneticimizin gazetenize özellikle iletmemizi istedikleri mesajÄ± yolluyoruz” denilerek gönderilen mesajda ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: Merhaba Evrensel emekçileri. Silivri’ye konulduÄŸumuzdan beri gazetenizi düzenli olarak takip ediyoruz. Sesimizi özenle ve istikrarlÄ± bir ÅŸekilde kamuoyuna taÅŸÄ±dÄ±nÄ±z. Gazetecilik etiÄŸinin temel deÄŸerlerini de taÅŸÄ±yan anlamlÄ± haberler, röportajlar gerçekleÅŸtirdiniz. SendikamÄ±zÄ±n 3. havalimanÄ± direniÅŸi patladÄ±ktan sonra o direniÅŸi örgütlü bir niteliÄŸe kavuÅŸturmak için oynadÄ±ÄŸÄ± özel rolü de bu haberler içinde silikleÅŸtirmediniz. BaÄŸÄ±msÄ±z bir sendika olarak bu konuda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸÄ±yoruz. Bizim açÄ±mÄ±zdan gazetenizin bu konudaki özeni de deÄŸerlidir, vurgulamak istedik. BaÅŸarÄ±lar diliyor, emeÄŸinize saÄŸlÄ±k diyoruz. (Ä°ÅžÇÄ° SENDÄ°KA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 KasÄ±m 2018 18:13

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