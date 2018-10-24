3. HavalimanÄ±nda iÅŸ bÄ±rakma eylemi sÃ¼rÃ¼yor

Ãœcretleri Ã¶denmeyen 3. HavalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin, Ã¼cretlerin tamamÄ±nÄ±n bankaya yatÄ±rÄ±lmasÄ± talebine raÄŸmen ÅŸirket hala elden Ã¶deme sÃ¶zÃ¼ veriyor.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

3. havalimanÄ±nda Ä°GA bünyesinde bulunan DSG firmasÄ± tarafÄ±ndan 3 aylÄ±k ücretleri ödenmediÄŸi için 100’e yakÄ±n iÅŸçinin 22 Ekim'de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± iÅŸ bÄ±rakma eylemi devam ediyor. Ä°ÅŸçilerin ücretlerinin bir kÄ±smÄ± bankaya yatÄ±rÄ±lÄ±rken, kalan kÄ±smÄ±n elden ödeneceÄŸi sözü verildi.

Konuya iliÅŸkin görüÅŸtüÄŸümüz Ä°YÄ°-SEN Genel BaÅŸkanÄ± Ali Öztutan ÅŸu bilgileri verdi: “3. havalimanÄ± ÅŸantiyesinde birikmiÅŸ ücretlerini alamayan iÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸ bÄ±rakma eylemi gerçekleÅŸtirdikten sonra Ä°GA yetkilileriyle önceki gün bir görüÅŸme gerçekleÅŸtirdi. Ä°GA ödemelerin cuma günü yapacaklarÄ±nÄ± sözünü verdi. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maaÅŸlarÄ± asgari ücret üzerinden yatÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. Ancak elden verilen ücretleri henüz yatÄ±rÄ±lmamÄ±ÅŸ. Onunla ilgili de cuma günü verileceÄŸi sözü verilmiÅŸ. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z iÅŸe çÄ±kmadÄ±lar, koÄŸuÅŸta oturuyorlar. Ücretleri ödeninceye kadar da, iÅŸe çÄ±kmamama kararÄ± aldÄ±lar.”

HALEN ELDEN ÖDEME YAPILIYOR

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± iÅŸçilerin 14 Eylül’de baÅŸlattÄ±klarÄ± eylemlerdeki taleplerden birisinin de ücretlerin tamamÄ±nÄ±n bankadan yatÄ±rÄ±lmasÄ± olduÄŸuna dikkat çeken Öztutan, “14 Eylül’deki talepler konusunda herhangi bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. BarÄ±nma, beslenme, iÅŸ güvenliÄŸi ve ücretler konunda sorunlar devam ediyor. Bu talepler kabul edilene kadar inÅŸaat iÅŸçisi emeÄŸi için mücadelesi devam edecektir. Ä°nÅŸaat iÅŸçilerinin haklÄ± talepleri iÅŸçileri ve sendikacÄ±larÄ± tutuklayarak bastÄ±rÄ±lmaz. Bunun en somut kanÄ±tÄ± pazartesi günü baÅŸlayan iÅŸ bÄ±rakma eylemidir. O talepler acilen yerine getirilip iÅŸçiler ve tutuklu sendikacÄ±lar serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±dÄ±r” diye konuÅŸtu.

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