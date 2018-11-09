Dokuz8HABER'deki iddialara dair hukuki sÃ¼reÃ§ baÅŸlatÄ±ldÄ±

TGS'nin hukuki sÃ¼recin baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurduÄŸu dokuz8HABER'e yÃ¶nelik iddialar ve dokuz8HABER'in aÃ§Ä±klamalarÄ± neler?

Türkiye Gazeteciler SendikasÄ± (TGS) ve DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ, haber aÄŸÄ± platformu dokuz8HABER’e dair "ÅŸiddet" ve "emek sömürüsü" iddialarÄ±na iliÅŸkin açÄ±klama yaptÄ±.

TGS’nin açÄ±klamasÄ±nda “Üyelerimizin ÅŸikâyetlerini bildirdiÄŸi dokuz8haber ile ilgili gerekli hukuki süreci baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ± kamuoyuna saygÄ±yla duyururuz. Önümüzdeki süreçte medya ÅŸirketlerini daha sÄ±kÄ± bir denetime tabi tutacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± ilân ederiz” denildi.

DÄ°SK BasÄ±n-Ä°ÅŸ ise sendika olarak “Her türlü emek sömürüsü ve hak gaspÄ±nÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda" olduklarÄ±nÄ± belirtti ve "HakkÄ±nÄ± aramak isteyen arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n her zaman yanÄ±ndayÄ±z” dedi.

NE OLMUÅžTU? ÅžÄ°KAYETLER VE DOKUZ8HABER’Ä°N YANITLARI

2014 yÄ±lÄ±nda kurulan dokuz8HABER’e yönelik son dönemde sosyal medyada gündem olan ÅŸikayetler, Gazeteci Åžafak Timur’un 2 KasÄ±m’da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mla baÅŸladÄ±.

ÅžAFAK TÄ°MUR: DARISI DOKUZ8HABER'Ä°N BAÅžINA

â– Åžafak Timur, YapÄ± Kredi’nin ÅžarkÄ±cÄ± SÄ±la GençoÄŸlu’ya ÅŸiddet uygulamasÄ± nedeniyle Oyuncu Ahmet Kural’la olan iÅŸ birliÄŸini sonlandÄ±rma kararÄ± almasÄ±na iliÅŸkin tweet’i alÄ±ntÄ±layarak “DarÄ±sÄ± bana ÅŸiddet uygulayan birini ÅŸiddeti bilmelerine raÄŸmen eÄŸitmen olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ran ve zaman zaman ‘toplumsal cinsiyet ve haber’ konulu atölyeler düzenleyen @dokuz8haber 'in baÅŸÄ±na” dedi.

DarÄ±sÄ± bana ÅŸiddet uygulayan birini ÅŸiddeti bilmelerine raÄŸmen eÄŸitmen olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ran ve zaman zaman "toplumsal cinsiyet ve haber" konulu atölyeler düzenleyen @dokuz8haber 'in baÅŸÄ±na. https://t.co/InzSeqeRTI — safak timur (@SafakTimur) November 2, 2018

DOKUZ8HABER: SÖZ KONUSU EÄžÄ°TMENLE ÇALIÅžMAYACAÄžIZ

â– Dokuz8Haber, 3 KasÄ±m’da yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Timur’un ifÅŸasÄ± sonrasÄ± etik komitesinin iÅŸlettiÄŸi süreç neticesinde söz konusu eÄŸitmenle bundan sonra çalÄ±ÅŸmama kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

TÄ°MUR: KURNAZCA VE Ä°KÄ°YÜZLÜCE

â– Åžafak Timur, aynÄ± gün verdiÄŸi yanÄ±tta dokuz8Haber’in kurucusu Gökhan Biçici’nin Soydaner GündoÄŸdu'nun kendisine yönelik ÅŸiddetinden ilk haberdar olanlardan olduÄŸunu ifade ederek dokuz8Haber’in açÄ±klamasÄ±nÄ±n “kurnazca” ve “ikiyüzlüce” olduÄŸunu belirtti.

KADIN ÇALIÅžANLARDAN AYRILIK KARARI

â– Åžafak Timur’un ifÅŸasÄ± sonrasÄ± dokuz8Haber’de çalÄ±ÅŸan Eda Narin ve Ä°rem AfÅŸin, dokuz8Haber’den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

-Duyuru-

Bugün itibariyle @dokuz8haber ile yolumu kendi kararÄ±mla ayÄ±rÄ±yorum. Nedenler, ekteki açÄ±klamamda.

ArkadaÅŸÄ±m ve meslektaÅŸÄ±m @SafakTimur'un dediÄŸi gibi 'kadÄ±n kadÄ±nÄ±n yurdudur'.

Biz kadÄ±nlar birlikte daha güçlüyüz

Mücadeleye ve gerçek gazeteciliÄŸe devampic.twitter.com/k8CdHxfYFC — M. Ä°rem AfÅŸin (@iremafsin) November 8, 2018

MEHMET ÅžAFAK SARI: EMEK SÖMÜRÜSÜ VE GÜVENCESÄ°Z ÇALIÅžTIRILMA DA VAR

â– Bu açÄ±klamalar sonrasÄ±, bir dönem dokuz8Haber’de çalÄ±ÅŸan Gazeteci Mehmet Åžafak SarÄ±, 8 KasÄ±m’da Twitter’dan “Bu kurumda sadece kadÄ±na yönelik ÅŸiddete göz yumma yoktu. Emek sömürüsü, sigortasÄ±z ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma da vardÄ±. Çok büyük AB fonlarÄ± içinde insanca yaÅŸamÄ± bile saÄŸlayamayan çok komik maaÅŸlar vardÄ±” diyerek kendi tecrübelerini anlattÄ±.

'den neden ayrÄ±ldÄ±m?



KÄ±saca anlatabildiÄŸim bu kadar. Bu kurumda sadece kadÄ±na yönelik ÅŸiddete göz yumma yoktu.



Emek sömürüsü, sigortasÄ±z ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lma da vardÄ±.



Çok büyük AB FonlarÄ± içinde insanca yaÅŸamÄ± bile saÄŸlayamayan çok komik maaÅŸlar vardÄ±. pic.twitter.com/pjWcFcHavZ — Mehmet Åžafak SarÄ± (@msafaksari) November 8, 2018

DOKUZ8HABER'DEN SARI'YA YANIT

â– Dokuz8Haber, Mehmet Åžafak SarÄ±’nÄ±n iddialarÄ± sonrasÄ± yeni bir açÄ±klama yayÄ±mladÄ±, SarÄ±’nÄ±n kendileri için yetersiz bir performans sergilediÄŸini ve iÅŸyerlerinde çalÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ±nÄ±n SarÄ±’nÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"...Bizi üzen ÅŸey ise mesai harcadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ve kendi geliÅŸimlerine destek olmaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu arkadaÅŸlarÄ±n basit kariyer hamleleri için ÅŸiddete maruz bÄ±rakÄ±lan kadÄ±nlarÄ±n haklÄ± öfkesini ya da 'emek sömürüsü' gibi üzerinde büyük hassasiyet oluÅŸmuÅŸ toplumsal meseleleri istismar etmeye hazÄ±r ÅŸekilde pusuda yattÄ±klarÄ±nÄ± görmek" vurgusu yapÄ±lan açÄ±klamada "BeÅŸ yÄ±ldÄ±r bu gibi temelsiz iddialara kurumsal olarak yanÄ±t vermemeyi tercih ettik ancak görülen o ki olaylar olduÄŸu gibi aktarÄ±lmÄ±yor ya da bilerek çarpÄ±tÄ±lÄ±yor" denildi.



Mehmet Åžafak SarÄ± isimli eski veri haberleri editörümüzün kurumumuz hakkÄ±nda kaleme aldÄ±ÄŸÄ± iddialar nedeniyle kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacÄ± doÄŸmuÅŸtur. pic.twitter.com/g3zBWzNCIQ — dokuz8HABER (@dokuz8haber) November 9, 2018

â– Mehmet Åžafak SarÄ± ise dokuz8Haber’in açÄ±klamalarÄ±na “Komik. GörüldüÄŸü üzere yalan, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma ve ÅŸahsÄ±ma yönelik bir saldÄ±rÄ± var. Emek sömürüsü açÄ±kça sigortasÄ±z ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m ve bundan önce çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan 6 ayÄ± aÅŸan bir ÅŸekilde yasadÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kabul edilmiÅŸ. @tgs_org_tr ile ortak hareket edeceÄŸim” karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± verdi.

Komik. GörüldüÄŸü üzere yalan, itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rma ve ÅŸahsÄ±ma yönelik bir saldÄ±rÄ± var. Emek sömürüsü açÄ±kça sigortasÄ±z ve güvencesiz çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±m ve bundan önce çalÄ±ÅŸanlarÄ±ndan 6 ayÄ± aÅŸan bir ÅŸekilde yasadÄ±ÅŸÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kabul edilmiÅŸ. @tgs_org_tr ile ortak hareket edeceÄŸim. https://t.co/YikUoAhjwa — Mehmet Åžafak SarÄ± (@msafaksari) November 9, 2018

(MEDYA SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 16:25

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