Uzundere'den kovulan JES ÅŸirketi gÃ¶zÃ¼nÃ¼ Menemen'e dikti

KarabaÄŸlar Uzundere kÃ¶ylÃ¼lerinin direniÅŸi sebebiyle jeotermal kaynak arayamayan Adem Petrol bu kez Menemen'deki bir kÃ¶ye gÃ¶zÃ¼nÃ¼ dikti.

Metehan UD

Ä°zmir

KarabaÄŸlar Uzundere köylülerinin tepkisi sebebiyle jeotermal kaynak arayamayan Adem Petrol bu kez Menemen sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalan baÅŸka bir köyde arama yapmak için ÇED baÅŸvurusu yaptÄ±. SÄ±nÄ±r ruhsat sahasÄ±nÄ±n etrafÄ±nda ise yine evlerle zeytin tarlalarÄ± var.

Ä°zmir ValiliÄŸi, jeotermal kaynak amaçlÄ± sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± için yeni bir çevresel etki deÄŸerlendirme (ÇED) süreci baÅŸlattÄ±. Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Ä°l MüdürlüÄŸünün sitesinde yaptÄ±ÄŸÄ± duyuruya göre Menemen YahÅŸelli köyü sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde kalan 360 parsel için sunulan proje tanÄ±tÄ±m dosyasÄ± ÇED yönetmeliÄŸinin 17. maddesi doÄŸrultusunda uygun bulundu.

2 adet jeotermal kaynak aramasÄ± yapÄ±lacak alan, 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni PlanÄ±na göre “Kentsel GeliÅŸme AlanÄ±” içerisinde kalÄ±yor ve kaynak arama alanÄ±na en yakÄ±n yerleÅŸim yeri yaklaÅŸÄ±k 50-60 metre uzaklÄ±ktaki konutlar. Tesise en yakÄ±n hastane kuÅŸ uçumu 820 metre uzaklÄ±ktaki Menemen Devlet Hastanesi. Tesisten 86 desibellik bir ses yayÄ±lacak. Bu rakam, uluslararasÄ± standartlara göre iÅŸitme sistemine zarar veren 85 desibelin üstünde. Endüstriyel alanlarda ise sÄ±nÄ±r 80 desibel.

EVLERE 50 METRE UZAKLIKTA

Sondaj arama sahasÄ±na en yakÄ±n zeytinliÄŸin uzaklÄ±ÄŸÄ± 50 metre. Bölgede çok sayÄ±da zeytinlik, baÄŸ ve tarla da bulunuyor. Bu alana 370 metre uzaklÄ±kta da Gediz Nehrine dökülen bir dere var. AramanÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ± alan Hazineye ait iken Milli Emlak Dairesi de aramaya izin veriyor. Proje dosyasÄ±nda çÄ±karÄ±lacak kaynaÄŸÄ±n ise sera, balneoterapi ve SPA terapi tesislerinde kullanÄ±lacaÄŸÄ± dile getiriliyor.

FotoÄŸraf: Evrensel

ZEYTÄ°N GEREKÇESÄ° Ä°LE Ä°PTAL EDÄ°LMÄ°ÅžTÄ°

BaÅŸvuruyu yapan ÅŸirket ise tanÄ±dÄ±k. Daha öncesinde KarabaÄŸlar Uzundere köyü içerisinde jeotermal kaynak aramaya çalÄ±ÅŸan Adem Petrol hem köylülerin direniÅŸi ile hem de mahkeme kararÄ± ile alandan çÄ±karÄ±ldÄ±. Mahkemenin iptal gerekçeleri arasÄ±nda aramanÄ±n zeytinliklere vereceÄŸi zarar da bulunuyordu. ÇED kararÄ±nÄ±n 3573 SayÄ±lÄ± ZeytinciliÄŸin IslahÄ± ve Yabanilerinin AÅŸÄ±lattÄ±rÄ±lmasÄ± HakkÄ±ndaki Kanun’un 20. maddesine aykÄ±rÄ± olduÄŸu vurgulanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu karara raÄŸmen Ä°zmir ValiliÄŸinin ÇED sürecini baÅŸlatmasÄ± ise ayrÄ± bir soru iÅŸareti.

PATRON AKP'LÄ°

Adem Petrol’ün sahibi Ercan Turan bir dönem AKP Ä°zmir Ä°l yöneticiliÄŸi yaptÄ± ve 2015 seçimlerinde de milletvekilliÄŸi için adaylÄ±k baÅŸvurusunda bulundu. AKP döneminde servetini büyüten isimler arasÄ±nda olan Turan, Azerbaycan’dan petrol çÄ±kararak satÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapÄ±yor.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 12:50

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