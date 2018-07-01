Uzundere halkÄ±ndan jeotermal nÃ¶beti

YargÄ± kararÄ±na raÄŸmen jeotermal kaynak arama izni verilen Uzundere'de halk, Ã§alÄ±ÅŸmalara karÅŸÄ± dava aÃ§acak.

Metehan UD

Ä°zmir

YargÄ± kararÄ±na raÄŸmen bir kez daha jeotermal kaynak arama izni verilen Uzundere’de ÅŸirket hÄ±zlÄ± bir ÅŸekilde çalÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlarken Uzundereliler de nöbete baÅŸladÄ±. YarÄ±n da dava açÄ±lacak.

Ä°zmir’in KarabaÄŸlar ilçesinde bulunan Uzundere Mahallesi sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisindeki ruhsat sahasÄ±nda jeotermal kaynak arama amaçlÄ± sondaj çalÄ±ÅŸmasÄ± için ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ± alan ÅŸirket yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±rcasÄ±na hareket ediyor.

KarayollarÄ± Genel MüdürlüÄŸüne ait sahaya iÅŸ makinelerini sokarak çalÄ±ÅŸmalara baÅŸlayan ÅŸirket yetkililieri 7 Temmuz’da sonlanacak ruhsat izni öncesinde alanda su bulmaya çalÄ±ÅŸarak süreyi uzatmayÄ± hedefliyor. Åžirketin sahibi ve AKP’ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Ercan Turan da bizzat çalÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸÄ±nda duruyor.

Öte yandan jeotermal kaynak arama çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n çevreye ve yaÅŸam alanlarÄ±na zarar vereceÄŸini düÅŸünen Uzundereliler evlerinin hemen yanÄ± baÅŸÄ± için verilen karara karÅŸÄ± hukuki süreci baÅŸlatmak için pazartesi günü dava dilekçelerini verecek. Mahkemeden bir an önce yürütmeyi durdurma kararÄ± isteyecek Uzundereliler diÄŸer taraftan çalÄ±ÅŸma sahasÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda nöbet tutmayada baÅŸladÄ±. Saha içerisinde hukuka ve ÇED dosyasÄ±na aykÄ±rÄ± bir iÅŸlem sÄ±rasÄ±nda müdahale etme kararÄ± aldÄ±lar. Uzundereliler, bu süreçte Ä°zmirlilerin ve çevre örgütlerinin desteÄŸini de bekliyor.

‘BEKLENTÄ°LERÄ° YÜKSEK’

Evrensel’e konuÅŸan Uzundereli Mehmet Türkeli, hukuksuz bir ÅŸekilde bir kez daha ‘ÇED gerekli deÄŸildir’ kararÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “500 Uzundereli ile bu karara karÅŸÄ± dava açacaÄŸÄ±z. Mücadelemiz sürecek. Yasalar ve yönetmelikleri ÅŸirketler lehine kullanÄ±yorlar. ÇED süreci halktan kaçÄ±rÄ±lmaya çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. AydÄ±n’da JES alanlarÄ±nÄ± gezdik ve çevreye verdiÄŸi zararÄ± gördük. Mühendis burada çÄ±kacak suyun Ä±sÄ±tmada kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söylüyor ancak bu inandÄ±rÄ±cÄ± gelmiyor bize. Beklentileri yüksek” dedi.

‘ARKADAN DOLANIYORLAR’

AynÄ± zamanda mahallenin avukatlÄ±ÄŸÄ±nÄ± üstlenen Uzundereli Naciye Gür de köylerinin 300 yÄ±llÄ±k olduÄŸunu hatÄ±rlatarak ÅŸunlarÄ± söyledi: “Kaynak arama noktasÄ±na çok yakÄ±n zeytinliklerimiz var. DanÄ±ÅŸtayda olan dosyamÄ±zÄ±n kararÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan dolanÄ±larak yeni bir iÅŸlemle karÅŸÄ±mÄ±zdalar tekrardan. AynÄ± ruhsat sahasÄ± içerisinde farklÄ± bir parsel arama izninin verilmesi sonucu deÄŸiÅŸtirmiyor. Ä°dari bir iÅŸlemle mahkeme kararÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lamaz. Biz çalÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda nöbet tutarak tekrar izin verilmesini protesto ediyoruz. Süreci sonuna kadar götüreceÄŸiz, kararlÄ±yÄ±z.”

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Temmuz 2018 16:39

www.evrensel.net