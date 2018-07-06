Uzundere'deki JES ÅŸirketi alanÄ± terk ediyor

Ä°zmir Uzundere'de tepki Ã§eken jeotermal kaynak arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in valilik ek sÃ¼re vermedi. JES ÅŸirketi alanÄ± boÅŸaltmaya baÅŸladÄ±.

Metehan UD

Ä°zmir

Uzundere'de yangÄ±ndan mal kaçÄ±rÄ±rcasÄ±na jeotermal kaynak arama iÅŸini yürüten ÅŸirket valilikten istediÄŸi ek arama süresi kabul edilmeyince alanÄ± boÅŸaltmaya baÅŸladÄ±. Uzundereliler kararÄ± sevinçle karÅŸÄ±larken yaÅŸam alanlarÄ±na zarar verecek çalÄ±ÅŸmalarÄ±n bölgelerine bir daha gelmemesi için mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdiler.

Çevre ve Åžehircilik BakanlÄ±ÄŸÄ±, yargÄ± kararÄ±nÄ±n arkasÄ±ndan dolanarak bir kez daha geçtiÄŸimiz günlerde AKP'ye yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ± ile bilinen Adem Petrol Åžirketi'ne Ä°zmir'in KarabaÄŸlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde jeotermal kaynak arama izni verdi. Åžirketin bakanlÄ±ktan aldÄ±ÄŸÄ± 'ÇED Gerekli DeÄŸildir' kararÄ± ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± çalÄ±ÅŸmalar 24 saat boyunca devam ediyordu.

KaynaÄŸa ulaÅŸamayan ÅŸirket 6 Temmuz'da dolan arama ruhsatÄ±nÄ±n uzatÄ±lmasÄ± talebiyle Ä°zmir ValiliÄŸi YatÄ±rÄ±m Ä°zleme ve Koordinasyon BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na baÅŸvuruda bulundu. Åžirkete ancak bu sabah olumsuz cevap verildi. Valilik ÅŸirketin bir aylÄ±k ek süre talebini ilgili mevzuata aykÄ±rÄ± bularak kabul etmedi, ayrÄ±ca çalÄ±ÅŸmalarÄ±n da ruhsat bitim tarihinde sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± da istedi.

4 YILLIK SÜRE DOLDU

Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± UÄŸur Kolsuz'un imzasÄ±yla verilen yazÄ±da "1441 nolu Jeotermal Kaynak Arama RuhsatÄ± Süre UzatÄ±m Talebi ile ilgili olarak ValiliÄŸimizce yapÄ±lan deÄŸerlendirme sonucunda Mevzuat kapsamÄ±nda ÅŸirketinize verilen 3 yÄ±l ve 1 yÄ±l uzatÄ±m süresi ile birlikte ruhsat sürenizin 06.07.2018 tarihinde bitmesi dolayÄ±sÄ±yla mevcut sondaj çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n ruhsat süresi bitiminde sonlandÄ±rÄ±lmasÄ±, ayrÄ±ca ilgi yazÄ±nÄ±zla talep etmiÅŸ olduÄŸunuz 1 ay ek süre talebinin mevzuata aykÄ±rÄ± olmasÄ± nedeniyle uygun görülmediÄŸi" denildi.

DURDURMAZSA CEZASI VARDI

Jeotermal Kaynaklar ve DoÄŸal Mineralli Sular YönetmeliÄŸi 3+1 yÄ±l arama süresi veriyor. 7 Temmuz 2014'te arama ruhsat alan ÅŸirket yazÄ±nÄ±n tebliÄŸ edilmesi üzerine çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± durdurdu. Sondaj makinesini söken ÅŸirket açtÄ±ÄŸÄ± kuyuyu da doldurma baÅŸladÄ±. Åžirketin çalÄ±ÅŸmalarÄ± durdurmamasÄ± halinde ceza kesilecekti ve hakkÄ±nda ihalelerden men kararÄ± verilebilecekti. Öte yandan sondaj makinesinin sökülmesi iÅŸleminde yine iÅŸ güvenliÄŸi kurallarÄ± uygulanmadÄ±. Ä°ÅŸçiler, sondaj makinesine herhangi bir ÅŸekilde önlem almadan inip çÄ±karÄ±ldÄ±.

6 ay içinde Valilik alan için yeniden ihale açabiliyor. ValiliÄŸin ek süre vermemesi Uzunderelilere zaman kazandÄ±rdÄ±. Bu süreç içerisinde Uzunderelilerin açmÄ±ÅŸ olduÄŸu davadan yürütmeyi durdurma kararÄ± çÄ±kmasÄ± bekleniyor.

KararÄ± Evrensel'e deÄŸerlendiren Uzundereliler sevinçli olduklarÄ±nÄ± belirterek yaÅŸam alanlarÄ±nÄ±, tarlalarÄ±nÄ±, zeytinlikleri tehlikeye atacak benzer durumlara karÅŸÄ± mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Uzundere'de, jeotermal arayÄ±ÅŸÄ±nda Ã§evre ve iÅŸ gÃ¼venliÄŸi hiÃ§e sayÄ±lÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 Temmuz 2018 14:55

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