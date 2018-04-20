Uzundere'deki JES projesi iptal edildi

Karabağlar Uzundere köyünde jeotermal santral kuyuları için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararı iptal edildi. Köylüler iptal kararı sonrası umutlu.

Metehan UD

İzmir

İzmir’in Karabağlar ilçesi Uuzndere köyünde jeotermal santral kuyuları için verilen ‘ÇED gerekli değildir’ kararının iptal edilmesini değerlendiren Uzundere halkı, kararın köylerinin geleceği açısından önemli olduğunu belirtti.

Uzundere Köyü’nde zeytinliklerin, tarlaların, nehir yatağının ve yerleşim alanlarının yanı başında, Adem Petrol isimli şirket tarafından yapılmak istenen jeotermal kaynak arama faaliyetine karşı açılan davada mahkeme doğa lehine karar verdi.

Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği ve mahalle halkı tarafından açılan davada mahkeme, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün vermiş olduğu ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararını bozdu. Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi, karar metninde zeyincilike ilgili mevzuata, daha önce verilen yargı kararlarına ve bilirkişi inceleme raporlarına atıfta bulundu ve ruhsat sahasının etrafındaki 3 km yasal sınırın içerisinde zeytin alanlarının olduğunun bilgisini verdi.

‘ZARAR VERMEMESİ MÜMKÜN DEĞİL’

Verilen ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararının 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun’un 20. maddesine aykırı olduğunu belirten mahkeme kararında “... söz konusu faaliyette zeytinliklere zarar vermeden, kimyaevi atık bırakmayan, toz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşıldığından ...” ifadelerine yer verdi. Mahkeme heyeti kararı oy çokluğu alırken mahkeme başkanı karara şerh düştü. Mahkeme başkanı kararı mevzuata aykırı bulmazken yine ÇED sürecenin işletilebileceğine dikkat çekti.

‘KÖYÜMÜZ İÇİN UMUT OLDU’

Kararı gazetemize değerlendiren Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Dernek Başkanı Süleyman Gür, kararın köylüler için bir umut olduğunu söyleyerek “Yıllardır köyün etrafı kentin pislikleri ile çevrelenmişti. Bu karar köylüler için mücadele edilebilirse kazanım elde edebileceğini gösterdi. 300 yıllık köyümüzün geleceği de kurtulmuş oldu ama sadece köyümüz için değil İzmir için de önemli bir karar. Bu süreçte yanımızda olarak emek veren herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Hukuki süreç devam ederken şirket sondaj çalışmalarına başlamış buna karşı da Uzundere halkı iş makinelerinin çalışmasını durdurarak sondaj alanında direniş başlatmıştı. İki hafta kadar süren direniş yürütmeyi durdurma kararının çıkması ile sonlanmıştı.



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Nisan 2018 16:55

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