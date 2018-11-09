Hastane Ã¶nÃ¼ndeki park tartÄ±ÅŸmasÄ±nda saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ± bÄ±Ã§aklandÄ±

Hastane Ã¶nÃ¼nde ambulans alanÄ±na park etmek isteyen bir kiÅŸi, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± bÄ±Ã§akladÄ±.

Olay ÅžiÅŸli Hamidiye Etfal EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi Onkoloji bölümünün önünde meydana geldi. Hastaneye gelen bir kiÅŸi, onkoloji bölümünün önünde ambulans için ayrÄ±lan alana aracÄ±nÄ± park etmek istedi. Ambulans ÅŸoförü Serkan TaÅŸdelen sürücüye aracÄ±nÄ± bu alana park etmesinin yasak olduÄŸunu söyledi. Ä°kili arasÄ±nda sözlü tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine ismi öÄŸrenilemeyen kiÅŸi saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ± sÄ±rtÄ±ndan ve kalçasÄ±ndan bÄ±çakladÄ±. SaldÄ±rgan olay yerinden yaya olarak kaçarken yaralanan saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanÄ± aynÄ± hastanenin acil bölümüne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 112 çalÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n hayati tehlikesinin bulunmadÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

SaldÄ±rgan ise polis ekipleri tarafÄ±ndan yakalanarak polis merkezine götürüldü. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 KasÄ±m 2018 10:17

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