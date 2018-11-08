Vatan ÅžaÅŸmaz'Ä±n cesedinin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini yayanlar hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Vatan ÅžaÅŸmaz'Ä±n cansÄ±z bedeninin gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini yayan 1'i polis 4 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na baÅŸlandÄ±.

BeÅŸiktaÅŸ’ta bir otel odasÄ±nda eski manken Filiz Aker tarafÄ±ndan öldürülen Oyuncu Vatan ÅžaÅŸmaz'Ä±n cansÄ±z bedeninin görüntüsünü çekerek kamuoyuna sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin 1'i polis 4 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n görülmesine baÅŸlandÄ±.

Ä°stanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruÅŸmaya, tutuksuz sanÄ±klardan polis memuru Faruk K. ve eÅŸi Sibel K. hazÄ±r bulundu. DiÄŸer sanÄ±klar Yakup Ä°. ve Didem Ç. ise duruÅŸmaya katÄ±lmadÄ±lar. Didem Ç.'nin avukatÄ±, müvekkilinin Antalya'da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± olduÄŸundan duruÅŸmaya katÄ±lamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Müvekkilinin savunmasÄ±nÄ±n talimatla alÄ±nmasÄ±nÄ± talep eden sanÄ±k avukatÄ±, dosyaya saÄŸlÄ±k raporunu sundu.

Olay tarihinde BeÅŸiktaÅŸ Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü'nde görev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen sanÄ±k Faruk K., grup amiri olarak olay tarihinde ihbar üzerine cinayetin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± otele gittiklerini söyledi. SanÄ±k Faruk K., "GittiÄŸimizde güvenlikler ve saÄŸlÄ±kçÄ±lar oradaydÄ±. Müdürümüze bilgi aktarmak için kÄ±sa bir görüntü çektim. Bu tür olaylarda genelde böyle yaparÄ±z. Görüntüyü müdüre Whatsapp'tan atacakken alttan eÅŸim arayÄ±p duruyordu. O arada görüntüyü eÅŸime atmak durumunda kaldÄ±m. Yani meÅŸgul olduÄŸumu gösterir gibi bir durum oldu" dedi. Bunun üzerine hakim, “Her cinayeti eÅŸine gönderiyor musunuz?” diye sorunca sanÄ±k Faruk K. "O gün bir basiretsizlik oldu. Görüntüyü atarken Vatan ÅžaÅŸmaz olduÄŸunu bilmiyordum, yerde yüzüstü yatÄ±yordu. ÅžaÅŸmaz'Ä±n sÄ±rtÄ±nda mermi giriÅŸlerini görünce olayda üçüncü bir ÅŸahÄ±s olabileceÄŸini düÅŸündüÄŸüm için çektim. Cinayet bürodaki arkadaÅŸlara ekip göndermeleri için gönderdim. Ne bir basÄ±n mensubunu, ne de sanÄ±klardan Didem'i tanÄ±mam. Olay yerini muhafaza altÄ±na alÄ±p görevimi yapÄ±p çÄ±ktÄ±m. O arada yani benden beÅŸ dakika sonra müdürümüz geldi. Görüntüyü ona atmaya gerek kalmadÄ±" dedi.

‘SUÇ Ä°ÅžLEME KASTIM YOKTU’

1,5 senedir açÄ±kta olduÄŸunu söyleyen sanÄ±k Faruk K. "ÇalÄ±ÅŸmÄ±yorum, maaÅŸ almÄ±yorum. Bir hata oldu bizim açÄ±mÄ±zdan. BaÅŸkaca bir art niyetimiz olmadÄ±. ÖÄŸleden sonra arkadaÅŸlar vasÄ±tasÄ±yla görüntülerin basÄ±na sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrendim. Görüntüleri eÅŸimin aile grubuna yolladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyordum. Ben bu olaydan bir menfaat temin etmedim, görevimi kötüye kullanmadÄ±m. Üzgünüm, gerçekten bir suç iÅŸleme kastÄ±m yoktu" diye konuÅŸtu.

POLÄ°SÄ°N EÅžÄ°: ART NÄ°YETÄ°M YOKTU

SanÄ±k Faruk K'nÄ±n eÅŸi sanÄ±k Sibel K., ise savunmasÄ±nda, eÅŸinin normal ÅŸartlarda her gün kendisini birkaç kez aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak olay günü hiç aramadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Daha önce Ä°stanbul'daki patlama gibi olaylarda eÅŸi kÄ±l payÄ± kurtulduÄŸu için kendisini merak ettiÄŸini, bu yüzden defalarca eÅŸini aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Sibel K. "EÅŸim görüntüyü attÄ±ktan sonra, bir süre sonra ölenin kimliÄŸi tespit edilmiÅŸ. EÅŸim bana bunu da yazdÄ±. KardeÅŸlerimle bir grubumuz vardÄ±. KÄ±zkardeÅŸim Vatan ÅžaÅŸmaz ölmüÅŸ diye yazÄ±nca, 'Evet, görüntüsü de var' yazÄ±p gruba görüntüyü attÄ±m. Ticari amaçlÄ± deÄŸil, olayÄ±n ÅŸokuyla videoyu gönderdim. Kendisi çok sevdiÄŸimiz biriydi, popüler bir insandÄ±. Hiçbir ÅŸekilde art niyetim yoktu yemin ederim" dedi.

‘BÄ°R CEZA VERECEKSENÄ°Z BANA VERÄ°N’

SanÄ±k Sibel K., eÅŸinin bir suçu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayarak, "EÅŸim 1,5 yÄ±ldÄ±r zaten cezasÄ±nÄ± çekiyor. Suçlu benim. 1,5 yÄ±ldÄ±r maÄŸduruz. Kirada oturuyoruz. Bir ceza verecekseniz bana verin. SanÄ±klardan Yakup benim erkek kardeÅŸimdir. Ona da görüntüleri gönderdim. AmacÄ±m olaydan menfaat saÄŸlamak deÄŸildi. Didem Ç. adlÄ± kiÅŸiyi ben de tanÄ±mÄ±yorum" dedi.

DURUÅžMA ERTELENDÄ°

Mahkeme, sanÄ±k Didem Ç.'nin savunmasÄ±nÄ±n talimatla alÄ±nmasÄ± için ikamet ettiÄŸi Antalya'daki asliye ceza mahkemesine yazÄ± yazÄ±lmasÄ±na karar vererek duruÅŸmayÄ± erteledi.

OLAYIN GEÇMÄ°ÅžÄ°

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, oyuncu ve sunucu Vatan ÅžaÅŸmaz'Ä±n, eski manken Filiz Aker tarafÄ±ndan öldürülmesine iliÅŸkin yürüttüÄŸü soruÅŸturmada, kovuÅŸturmaya yer olmadÄ±ÄŸÄ±na hükmederek takipsizlik kararÄ± vermiÅŸti. ÅžaÅŸmaz ile Aker'in, otel odasÄ±ndaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basÄ±nda yer almasÄ±na iliÅŸkin soruÅŸturma sonucunda Didem Ç., Yakup Ä°., Faruk K. ve Sibel K. hakkÄ±nda "GizliliÄŸin ihlali", "Görevi kötüye kullanma" ile "Ses ve görüntülerin kayda alÄ±nmasÄ±" suçlarÄ±ndan dava açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. (Ä°stanbul/DHA)

Sunucu ve oyuncu Vatan ÅžaÅŸmaz Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

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