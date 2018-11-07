Parayı veren düdüğü çalar

Ezgi TATLI

Yıldız Teknik Üniversitesi

Üniversiteye yeni başlayan hazırlık öğrencileri olarak gündemimize uçuk fiyatlarda satılan İngilizce kitapları oturdu. Üniversiteye başlar başlamaz kurlara göre fiyatları 400-800 lira arasında değişen İngilizce kitaplarını gördüğümüzde ilk şokumuzu yaşadık. Daha sonra orijinal kitap alan öğrencilere ek olarak %10 puan hakkı tanındığını ve orijinal kitap almayan/alamayan öğrencilerin 90 üzerinden değerlendirilecek olduğunu öğrenmemiz üzerine ilk tepkimizi oryantasyonda gösterdik. Bu uygulamanın öğrenciler arasındaki eşitliği bozduğuna dair okul yönetimine ilettiğimiz şikâyetler elbette hiç dikkate alınmadı. Hatta bazı sınıflardaki öğretmenlerin çözüm önerisi olarak ‘’taksitle alın’’ dediklerini duyduk.

Tüm bu yaşananlar üzerine bir arkadaşımız şunları dile getirdi: ‘’Hazırlıkta okuyan öğrenciler olarak şu an önemli problemlerimizden biri kitapların maliyeti. Çoğumuz orta halli ailelerin çocukları olarak kitapların fiyatını ödeyemeyecek durumdayız, gelin görün ki kitapları alamadığımız için dönem içi ortalamamızın %10’unu alamıyoruz. B1 seviyesi öğrencileri olarak ilk dönem hazırlığı bitirip ikinci dönem bölüme başlayabiliriz ama şimdiden puanlarımızın %10’u yok.” Ardından başka bir arkadaşımız “Hazırlık kitapları için burs almak isteyen öğrencilerin kitapları elde edebilmesi bir ay sürüyor. Bu bir aylık süreçte arkadaşlarımızın kitaplarından bakarak ya da fotokopi çektirerek derslere katılmaya çalışıyoruz. Okulumuzun orijinal kitap alamayan öğrencilerden puan kesmesi de sürekli bahsettiğimiz ücretsiz eğitim hakkımıza dair kafa karışıklığı yaratıyor.” diye ekledi. Orijinal kitap alan öğrencilerle konuştuğumuzda görüyoruz ki onlar da kitapları zorluklarla alabiliyorlar ve bu durumdan şikâyetçiler: “Öncelikle devlet üniversitesinde eğitim almak için herhangi bir şekilde ücret ödemenin mantığı olmadığı kanaatindeyim. En azından orijinal kitap alan ve alamayan öğrenciler arasında bir fark yaratılmamalı, orijinal kitap alan öğrencilere ek puan şansı tanınmamalıdır.” diyerek bitiriyor sözlerini.

KAÇ TAKSİT?

Hazırlık sınıfı öğrencileri olarak aramızda bu tür ekonomik bir hiyerarşi kurulmasını istemiyor ve farklı puanlandırmalar yapılmasının eğitimde fırsat eşitliğine aykırı olduğunu düşünüyoruz. Görüldüğü üzere bu ‘’parası olanın düdüğü çaldığı’’ puanlandırma biçimi, yapılan sınavı esas amaç olan bilgi ölçme hedefinden tamamen uzaklaştırmakta. Bu sistemde tüm derslere katılan ve bütün konulara hâkim olan öğrencinin bile tam puan alabilme hakkı gasp ediliyor. Kitapları edinemediğimizi belirttiğimizde taksitle almamızı öğütleyen hocalarımız öğrenci bütçesinden haberdar değil belli ki. Mevcut ekonomik krizde dolar arttıkça fiyatı değişen ithal kitap etiketlerinin hâli ortadayken, biz bu kitapları alabilmek için kaç taksite böldürelim bilemedik hocam.