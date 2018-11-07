Artık Arkaya Doğru İlerlemeyelim

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden bir öğrenci

Sizi Bolu’da ufak birkaç yolculuğa çıkarmak istiyorum. Hadi başlayalım.Öncelikle Bolu Merkez'de yaşayan bir öğrenci olduğunuzu düşünün ve okula gitmek için yola çıkın. Üniversite merkezi ile kampüs arası yaklaşık olarak 15 kilometre olduğu ve epey bir yokuş olduğu için yürüyerek kampüse ulaşmanız neredeyse olanaksız. Mecburen otobüse binmeniz gerek. Bu durumda 1,75 TL'yi gözden çıkarmanız lazım.

Bu kısmı geçtiyseniz sırada sizi sıkışa sıkışa, sürekli birilerine ya da bir yerlere çarpacağınız 20-30 dakikalık bir yolculuk bekliyor. Sakin olmanız gerek. Çünkü şoförden tutun da yolculara kadar herkes fazlasıyla gergin. Her an ortamda bir patlama yaşanabilir.

Evet, sonunda üniversiteye gelebildiniz. Ama girişte biraz beklemeniz gerek. Çünkü güvenlik görevlisi otobüse girip kimliğinizi kontrol etmeli. Orası da ayrı bir trajedi. O saniye içerisinde hemen kimliğinizi bulmalısınız yoksa okul numaranızla sistemden kontrol edilmesi gerekir. Bu da sizi fazlasıyla uğraştırır.

Bu etabı da tamamladıysanız biraz şanslısınız. Ama bu şans Mühendislik-Mimarlık ve İlahiyat Fakültesi öğrencileri için geçerli değil. Maalesef otobüsümüzün rotasında bu fakülteler bulunmuyor. İsterseniz 15-20 dakika yürüyerek fakülteye ulaşabilirsiniz. Yürümek istemezseniz de okul içerisindeki ringe binebilirsiniz. Lakin bu durumda da 75 kuruşu gözden çıkarmalısınız. Yanlış duymadınız. Okul içerisindeki ring ücretli!

Biraz da eğlenelim. Şöyle güzel bir topluluk kuralım mesela. Hem eğitici, hem öğretici hem de keyifli. Ama bu durum rektörlüğün pek hoşuna gitmeyebilir. Her an orda siyaset konuşabilirsiniz. Ve unutmayın ki okullarda siyaset konuşmak yasak! Ha bu arada rektörlük herhangi bir etkinliğinizi beğenmeyip sebepsiz yere onay vermeyebilir. Tebrikler! Etkinliğiniz iptal oldu. Belki daha öncesinde haberiniz olmuştur AİBÜ’de faaliyet yürüten 9 topluluk saçma gerekçeler gösterilerek kapatılmıştı.

Bu durumlar sadece Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde yaşanmıyor. Daha birçok üniversite bizimle birlikte aynı sorunları yaşıyor. İşte bilim ve özgürlük yuvası dediğimiz üniversitelerin hali bu. Bilimden eser yok, özgürlüğünüz ise rektör izin verdiği müddetçe.

Biz öğrencilerin yerine getirilmesi istediğimiz en acil talep şu; ulaşım çilesi son bulsun. Bunun için öğrenciler yan yana gelmeye başladı bile. İmza kampanyaları, forum vb. etkinlikleri önlerine koyan öğrenciler artık arkaya doğru ilerlemeyelim çağrısında bulunuyorlar.