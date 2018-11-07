07 Kasım 2018 03:30

Her şey barış için her gol dostluk için

Dostluğun ve barışın adı 103 Korkmaz İnsan Turnuvası’nın sonuna gelmiş olsak da gençler bir dahaki turnuva tarihini sabırsızlıkla bekliyorlar.

Her şey barış için her gol dostluk için

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    Ahmet TUNCER

    Antalya

     

    103 Korkmaz insan adına düzenlenen barış ve dostluk turnuvasına emekçilerin,siyasi partilerin,sendikaların,derneklerin yanı sıra gençler de büyük ilgi gösteriyor. Dostluğun ve barışın adı 103 Korkmaz İnsan Turnuvası’nın sonuna gelmiş olsak da gençler bir dahaki turnuva tarihini sabırsızlıkla bekliyorlar. “Barış gençlerin eseri olacak” şiarıyla bugün olduğu gibi yarında emek ve demokrasinin yanında olacağız. Tribünlerden sahaya bütün takımlar adına “her gol dostluk için her şey barış için” sloganları atılıyor.

    ACI BİZİ BİR ARAYA GETİRDİ

    Turnuvanın en genç takımlarından olan Yavuzeli Kültür Derneği’nin kurduğu takımlar, bu sene genç erkek genç kadın ve büyükler olarak turnuvaya dâhil oldular.Turnuvaya katılan Zuhal Mercan genç kadınların da bu turnuvada yer alıyor olmasının onu çok mutlu ettiğini söyledi. Genç kadınlar olarak her zaman olduğu gibi dün, bugün ve yarında birlik, beraberlik ve kardeşliğin tarafında yer almaya devam edeceklerini söyledi.“Biz patlamada hayatını kaybeden insanları tanımıyorduk fakat bizi bir araya getirdiler.Tanımadığımız insanlarla tanışma ve dayanışma içerisinde olmamıza vesile oldular.” diye ekledi.

    B10 Koğuşu adına konuşan Can ise turnuvanın geride kalanlara dayanışma ve bir araya gelme imkânı sağladığını söyledi. Gençlere sosyalleşme olanağı tanıyor. Sporun insan yaşamına olan katkısı; gençleri sokaktan alma ve barış ve dostluğu anlatmada büyük olanak yaratıyor.

    MÜCADELE DIŞARIDA DA DEVAM ETMELİ

    Yavuzeli Kültür Derneği adına konuşan Mustafa Güler “Gençlerin bu bilinci taşıması kardeşlik duygusunu tatmasını istiyoruz. Genci yaşlısı herkes burada. Gençler adına bu mücadelenin dışarıda da devam etmesini istiyoruz.”

    Emek Gençliği adına değerlendirmelerde bulunan Murat Yaşar “Katıldığımız bu turnuva gençlerin sosyalleştiği, stres attığı aynı zamanda 10 Ekim 2015’te hayatını kaybeden 103 yoldaşımızı anan bir turnuva oluyor. Emek, dostluk ve barışın ön planda olduğu gördük. Heyecanın ve mücadelenin saha içerisinde hiç eksik olmadığı bir okadar da saygı ve hoşgörü çerçevesinde olması bizleri mutlu etti. Üç yıldır aynı kararlılıkla yapılan bu turnuva arkadaşlarımızı unutmadığımızın,adalet arayışınıza  kararlılık ile devam edeceğinizin bir göstergesidir.Bizler Emek Gençliği olarak turnuvaya erken veda etsek bile turnuvanın kaybedeninin olmadığı bilinci ile final gününe kadar tribünlerde gençlerin arasında olmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki barış, dostluk ve emek kazanacak. Bundan sonraki etkinliklere bugün olduğu gibi yarın bütün gençler dâhil olacak.

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