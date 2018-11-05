Ne alıyoruz ki yerli tüketeceğiz?

Bir Metal İşçisi

İzmir

Her geçen gün biz işçiler üzerindeki yük giderek ağırlaşıyor. Gıda başta olmak üzere, elektrik, su, doğal gaza gelen zamlar yetmezmiş gibi yeni yılda ev kiralarına da zam yapılacak. Zamla uyur zamlar uyanır hale geldik. Ne kadar böyle gidecek? Vergi kesintileri, enflasyon ve zamlar karşısında eriyen maaşlar için şükür etmekten, ah çekip vah çekmekten ne zaman vazgeçeceğiz? Ay sonunu getiremedik diye kara kara düşünmekten ne zaman vazgeçeceğiz? Kredi borçları, senetli taksit borçları, komşuya akrabaya borçlar... Borç dışında neyimiz var ki kaybedeceğiz? Neyimiz var ki bir şeylerden vazgeçeceğiz?

Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok aslında. Uyanmak için, haklarımıza sahip çıkmak için, yaşanabilir bir ücret istemek için, pazarda alışverişte sebze meyveleri adet olarak değil kilo alarak almak için birbirimize ihtiyacımız var ve bu ihtiyacın yaratmış olduğu olanaklar etrafında birleşmekten başka çaremiz yok.

Kıdem tazminatımızda, ihbar hakkımızda, İşsizlik Fonu’ndaki paralarımız da hep gözleri vardı. Şimdi onları kullanmak için harekete geçiyorlar. Seyrederek vah çekmek yetmez. Emeklilik hakkını çift dikiş olarak görenlere, eriyen ücretler karşısında zam taleplerimizi görmezden gelenlere, kendilerine yüzde 26 zam yapanlara karşı sözümüz sadece sandıkta olmamalı. Bize tahtakurulu yatakları reva gören, bize kurtlu yemekleri yedirmeye çalışan, bizi açlığa yoksulluğa iten bu düzen yıkılmadan, insanca yaşayabileceğimiz bir hayatımız olmaz. Hayatı üreten bizler işyerlerindeki sorunlara karşı birleşerek haklarımız için mücadeleye etmeliyiz.

Bu ülkede üreten metal işçiyim. Türkiye'nin en çok üyesi olan ama işçinin hakkını savunmayan, patronların sorunlarını dert eden işçi sendikası Türk Metal üyesiyim. Sendika genel merkezi açıklama yaparak, işyerlerine afişler göndererek, “Emeğine sahip çık, kendi ürettiğini tüket”, “Devletimizin yerli üretim kampanyasına yerli tüketim kampanyası ile destek oluyoruz” dedi. Yerli üretim yerli tüketim çağrısı yapıyor. Alım gücü düşmüş ne tüketmesinden bahsediyorsun? Marketlerde pazarlarda bu eriyen maaşlar ile neyi alıyoruz ki? Çalışanlar üzerindeki vergi kesintileri kaldırılsın, eriyen maaşlara iyileştirme yapılsın, temel tüketim mallarına yapılan zamlar geri alınsın, işten atmalar ve ücretsiz izinler yasaklansın diyeceğine, yerli üret yerli tüket diyorsun? Maaşlar eriyor, ay sonunu getiremiyoruz sen ÖTV, KDV indirimi talep ediyorsun. 210 bin metal işçisi üyene sor bakalım ne istiyor? Krizin yükünü işçilere emekçilere yıkmaya çalışan patronlarla aynı saftasınız kardeşim. Fedakarlık çağrısıdır bu. Kabul etmiyoruz. Metal işçileri krizin yükünü kabul etmemek için, fedakarlık yapmamak için mücadele edecektir.