TaÅŸeronlarÄ±n sorunu Ã§Ã¶zÃ¼lmedi, daha da bÃ¼yÃ¼dÃ¼

CHP'li Fethi GÃ¼rer, taÅŸeron iÅŸÃ§i sorununu Meclis gÃ¼ndemine taÅŸÄ±dÄ±. GÃ¼rer taÅŸeron iÅŸÃ§i dÃ¼zenlemesinin Ã§Ã¶zÃ¼m deÄŸil maÄŸduriyet yarattÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekti.

CHP NiÄŸde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, taÅŸeron iÅŸçi sorununu bir kez daha Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±. Genel Kurulda söz alarak, KHK ile kadroya geçirilen taÅŸeron iÅŸçiler ve kadro alamayan taÅŸeron iÅŸçilerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± maÄŸduriyetlere dikkat çeken Gürer, OHAL döneminde çÄ±karÄ±lan taÅŸeron iÅŸçi düzenlemesinin, sorunlarÄ± çözmek yerine maÄŸduriyetleri artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

BÄ°NLERCE Ä°ÅžÇÄ° TAÅžERON KALDI…

Mecliste tüm partilerin ortak görüÅŸü alÄ±nÄ±p yapÄ±lmasÄ± gereken düzenlemenin OHAL kapsamÄ±nda çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n sorunlarÄ± daha da katladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ömer Fethi Gürer, “Bu düzenlemede belediyede çalÄ±ÅŸan iÅŸçiler için belediye iktisadi teÅŸekküller oluÅŸturdu, eÅŸit iÅŸe eÅŸit ücret ve hak ettiÄŸi kadronun verileceÄŸini bekleyen iÅŸçiler ne yazÄ±k ki hüsrana uÄŸradÄ±. Kamuda kiralÄ±k ÅŸoförlere kadro verilmedi. KiralÄ±k araç ÅŸoförlerine verilmeyen bu kadronun yanÄ±nda, hastane bilgi iÅŸlemcilerine, sosyal tesis çalÄ±ÅŸanlarÄ±na, PTT’de görev yapanlara, devlet demiryollarÄ±ndakilere, karayollarÄ±nda çalÄ±ÅŸanlara ne yazÄ±k ki kadro verilmedi. Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nda toplum yararÄ±na program kapsamÄ±nda iÅŸe alÄ±nanlar da kadrodan mahkum kaldÄ±” dedi.

4 ARALIK MAÄžDURLARI HAK ARIYOR

TaÅŸeron iÅŸçilerin kadroya geçiÅŸiyle ilgili süreçte, 4 AralÄ±k tarihinin kriter olarak belirlendiÄŸini hatÄ±rlatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “4 AralÄ±k tarihinin neden ve niçin ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse bilemiyor ama 4 AralÄ±k’ta ‘jokerler’ diye sosyal medyada da kendilerini tanÄ±mlayanlar yani 4 AralÄ±k öncesinde herhangi bir kuruluÅŸta taÅŸeron iÅŸçiyken o süreçte izinli, raporlu ya da ihalesi sona erdiÄŸi için yÄ±llarca taÅŸeronda çalÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ arkadaÅŸlar kadroya giremediler. Ama 4 AralÄ±k’a iki gün kala iÅŸe alÄ±nanlar kadro aldÄ±. Bunun yanÄ±nda, 4 AralÄ±k sonrasÄ± taÅŸeron uygulamasÄ± devam etti. Åžu anda KÄ°T’lerde gereken düzenleme hâlâ saÄŸlanmadÄ±ÄŸÄ± gibi, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, UlaÅŸtÄ±rma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±nda, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nda hakkÄ±, talebi karÅŸÄ±lanmadÄ±ÄŸÄ± için maÄŸdur olan iÅŸçi kardeÅŸlerimiz var” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Kamuda taÅŸeron sistemin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± amacÄ±yla yapÄ±lmasÄ± gereken düzenlemede AKP’nin iki seçim önce verdiÄŸi sözü yerine getiremediÄŸini kaydeden Gürer, halihazÄ±rda kamuda taÅŸeron sisteminin devam ettiÄŸini vurguladÄ±.

MECLÄ°SÄ°N ÇALIÅžANLARI DA AYNI DURUMDA

Mecliste çalÄ±ÅŸan taÅŸeron iÅŸçilerin sosyal haklarÄ± ve özlük durumlarÄ±nÄ±n bile düzeltilemediÄŸine dikkat çeken Ömer Fethi Gürer, “1603 lirayla çalÄ±ÅŸmak zorunda olan bir iÅŸçinin elektrik, su, doÄŸal gaz gibi giderler maaÅŸÄ±nÄ±n en az üçte 1’ine denk geliyor. Bunun kirasÄ±nÄ±, yiyeceÄŸini, giyeceÄŸini, çocuÄŸunun masrafÄ±nÄ± deÄŸerlendirdiÄŸinizde bu ücretlerle nasÄ±l geçindiÄŸini anlayabilmek de mümkün deÄŸil” ifadelerini kullandÄ±.

MEVSÄ°MLÄ°K Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N SORUNU DA VAR

BazÄ± kamu kurumlarÄ±nda yÄ±lda 5 ay 29 gün çalÄ±ÅŸan ve yapÄ±lan son düzenleme ile çalÄ±ÅŸma süreleri 9 ay 29 güne çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± açÄ±klanan mevsimlik iÅŸçilere de verilen sözlerin yerine getirilmediÄŸini belirten Gürer, “BeÅŸ ay yirmi dokuz gün çalÄ±ÅŸan arkadaÅŸ geliyor ‘Ne olur vekilim, dört ay daha çalÄ±ÅŸayÄ±m’ diyor. Kadro dahi istemiyor; ekmek istiyor, aÅŸ istiyor. Evdeki çocuÄŸunun durumunu gelip dert olarak bize anlatÄ±yor, bizim yüreÄŸimiz cÄ±z ediyor” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Gürer, “UmarÄ±m, onlar için verdiÄŸimiz kanun teklifleri Türkiye Büyük Millet Meclisine getirilerek bu KHK’yle yapÄ±lmÄ±ÅŸ yanlÄ±ÅŸ düzenleme düzeltilir; böylece de emekçilerin hak ettiÄŸi haklarÄ±nÄ± vermiÅŸ oluruz” dedi.

BU SÜREÇTE Ä°ÅžÄ°NDEN EDÄ°LENLER NE OLACAK?

Gürer, OHAL uygulamasÄ±yla iÅŸten atÄ±lanlarÄ±n yargÄ±da beraat etmelerine raÄŸmen iÅŸlerine dönememelerini de gündem etti.

HakkÄ±nda soruÅŸturma dahi açÄ±lmadan iÅŸinden edilenlerin hak aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak gidecek yer bulamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Gürer, “Komisyon kuruldu ama müracaatlarÄ± sonuç bulmuyor. Askeri okul öÄŸrencileri maÄŸdur, kamuda memur olup iÅŸten çÄ±karÄ±lan, suç bulunamayan iÅŸe dönecek mi, dönemeyecek mi, bu konuda baÅŸvuracaÄŸÄ± yer de yok” diye konuÅŸtu.

AblasÄ±yla ilgili bir suç varsayÄ±mÄ± nedeniyle iÅŸinden olan bir harita mühendisinin, kendisini ziyaret ederek, “Ben iÅŸime dönmek istiyorum, maÄŸdurum” dediÄŸini söyleyen Gürer, “Bu harita mühendisi nereye baÅŸvuracaÄŸÄ±nÄ± bilmiyor. Bunun yanÄ±nda, belediyelerde güvenlik soruÅŸturmasÄ± sonucu iÅŸinden olanlar var. Bu kiÅŸilerle ilgili herhangi bir dava yok, yargÄ±lanma yok, yalnÄ±zca herhangi bir toplantÄ±ya katÄ±lmÄ±ÅŸ olmalarÄ± iÅŸinden olmalarÄ±nÄ± getirdi” ifadelerini kullandÄ±.

SUÇU OLMAYANLAR Ä°ÅžLERÄ°NE Ä°ADE EDÄ°LSÄ°N

Gürer, bu konuda Hükümetin bir düzenleme yapÄ±p yasal anlamda suçu olmayanlarÄ±n tekrar iÅŸlerine iadesini saÄŸlamasÄ± gerektiÄŸini sözlerine ekledi.

Gürer’in önerisine yanÄ±t veren Ä°çiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± Celalettin Güvenç ise OHAL Komisyonunun bir iç hukuk yargÄ± yolu olarak, müracaat yeri olarak kabul edildiÄŸini belirterek, “AÄŸÄ±r da iÅŸlese buradan alÄ±nan kararlar sonunda insanlarÄ±n hem iÅŸe müracaat hem diÄŸer haklarÄ±, talep etme haklarÄ± idare ve yargÄ± nezdinde geçerli” dedi.

Güvenç, “DolayÄ±sÄ±yla ülkemizin geçirdiÄŸi aÄŸÄ±r travmayÄ± da göz önüne alÄ±rsak sorun olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemek yanlÄ±ÅŸ olur ama sistem çalÄ±ÅŸÄ±yor, devam ediyor ve bu eleÅŸtirileri de hem ilgili bakanlara hem Komisyona Meclisteki vekillerimizin görüÅŸü olarak iletiyoruz” açÄ±klamasÄ±nda bulundu. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 KasÄ±m 2018 16:31

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