Ä°stanbul yeni havalimanÄ±nda iÅŸÃ§iler cezaevinde, HÃ¼kÃ¼met ÅŸovda

600â€™e yakÄ±n iÅŸÃ§iyi gÃ¶zaltÄ±na alan, 37 iÅŸÃ§iyi tutuklayarak cezaevine koyan iktidar bugÃ¼n ÅŸaÅŸalÄ± bir gÃ¶steriÅŸle 3. havalimanÄ±nÄ±n birinci etabÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor.

Vedat YALVAÇ

Ä°stanbul

Kötü çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na ve iÅŸ cinayetlerine karÅŸÄ± biriken öfkelerini 14 Eylül’de eylem yaparak gösteren binlerce iÅŸçinin üzerine polis ve jandarma gönderen, 600’e yakÄ±n iÅŸçiyi gözaltÄ±na alan, 37 iÅŸçiyi tutuklayarak cezaevine koyan iktidar bugün ÅŸaÅŸalÄ± bir gösteriÅŸle 3. havalimanÄ±nÄ±n birinci etabÄ±nÄ± açacak.

Bugüne kadar 38 iÅŸçinin iÅŸ cinayetlerinde hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, binlerce iÅŸçinin yaralandÄ±ÄŸÄ±, yüzlerce iÅŸçinin sakat kaldÄ±ÄŸÄ± “dev proje”deki sorunlarÄ±n halen devam ettiÄŸini belirten iÅŸçiler, iÅŸçilerin taleplerini görmeyen hükümete ve patronlara tepkili. 3. havalimanÄ± iÅŸçileri, “3. havalimanÄ±nÄ±n Firavun’un kölelere yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± MÄ±sÄ±r piramitlerinden bir farkÄ± yok. Köle gibi bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zdan yaptÄ±klarÄ± bir tarihi eser var. 12 eylül sürecini ÅŸu an havalimanÄ±nda yaÅŸÄ±yoruz. Askeriyenin polisin silahlarÄ± altÄ±nda çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ± sürdürüyoruz” diyor.

AÇILIÅž Ä°ÇÄ°N YEMEKHANELER KALDIRILDI

SorunlarÄ±nÄ±n halen devam ettiÄŸini söyleyen bir iÅŸçi, “AçÄ±lÄ±ÅŸ yapÄ±lacak diye yemekhaneleri kaldÄ±rdÄ±lar. Sadece bir çadÄ±rda yemek veriyorlar. Alternatif yemekhaneler yapmÄ±ÅŸlar, servis koymuÅŸlar ama kimsenin haberi yok. Herkes yemekhane arÄ±yor. Birçok insan aç kaldÄ±. Bu yüzden de o bir tane çadÄ±rÄ±n önünde 1 kilometrelik yemek kuyruklarÄ± oluÅŸuyor. Bodrum katta bir yer hÄ±nca hÄ±nç doluyor. Orada yemek yemek için bir dünya zulme katlanÄ±yor herkes. Öyle bir baÅŸÄ±bozukluk, düzensizlik var. Biz düzen istedikçe tamamen düzensizlik baÅŸ gösterdi. Servisleri bir nebze düzelttiler. Onun dÄ±ÅŸÄ±nda barÄ±nma, beslenme, iÅŸ güvenliÄŸi, maaÅŸlarÄ±n tam yatmasÄ± gibi hiçbir sorun çözülmedi. Hükümete yakÄ±n televizyonlarÄ±ndan bakarsak havalimanÄ± çok güzel, her ÅŸey dört dörtlük. Gel içimize gir gör ne durumdayÄ±z. Yani cezaevi ÅŸartlarÄ± buradan daha iyidir” diye konuÅŸtu.

Ä°ÅžÇÄ°NÄ°N SESÄ°NÄ° JANDARMAYLA, POLÄ°SLE KISTILAR

Bugün yapÄ±lacak açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n yetiÅŸmesi için iÅŸçiler üzerinden yoÄŸun bir baskÄ± kurulduÄŸunu aktaran bir baÅŸka iÅŸçi, “Bizi her gün akÅŸam 21.00’e kadar mecburi çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±lar. Sabahlara kadar çalÄ±ÅŸÄ±p, sabah da yine iÅŸbaÅŸÄ± yapan çok sayÄ±da iÅŸçi biliyorum. Zaten bu yüzden iÅŸ kazalarÄ± ölüme sonuçlanÄ±yor. Bir ara düzene girmiÅŸ gibi oldu ama 15 gündür her ÅŸey aynÄ±sÄ±, deÄŸiÅŸen hiçbir ÅŸey yok. Hatta ÅŸimdi eskisinden daha kötü. Herhangi bir iÅŸ güvenliÄŸi zaten yok. Yani seni ölüme bÄ±rakÄ±yorlar. Ä°ÅŸçilerin ücretleri yine bir kÄ±smÄ± bankadan bir kÄ±smÄ± elden verilmeye devam ediyor. GeçtiÄŸimiz günler eylem yapan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± da görmüÅŸsünüzdür. Bir kÄ±smÄ± bankaya yattÄ± ama elden verilen kÄ±sÄ±m halen verilmiÅŸ deÄŸil. Öte yandan iÅŸçinin sesini jandarmayla, polisle kÄ±stÄ±lar. Her gün ayrÄ± ayrÄ± uygulamalar yapÄ±lÄ±yor burada. Tek istedikleri dÄ±ÅŸarÄ±ya bilgi gitmesin. Hadi orada verilen kart neyse onun dÄ±ÅŸÄ±nda da ne zaman girip çÄ±ksan jandarma kimlik soruyor. Sadece insanlarÄ± medyalarÄ±yla kandÄ±rarak bir açÄ±lÄ±ÅŸ yapacaklar. Ä°nsanca koÅŸullarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bir yeri çok güzelmiÅŸ gibi gösterecekler. Buna da çoÄŸu insanÄ±mÄ±z kanacak.”

PATRONLARIN BÄ°RLÄ°ÄžÄ° VAR Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N BÄ°RLÄ°ÄžÄ° YOK

Bir çÄ±kÄ±ÅŸ yolu aradÄ±klarÄ±nÄ± belirten bir iÅŸçi, “Yani iÅŸçiler bir güç arÄ±yorlar. Güvenebildikleri bir güç olsa iÅŸçiler arkalarÄ±ndan gidecek. Çünkü bayaÄŸÄ± bayaÄŸÄ± bÄ±çak kemiÄŸe dayandÄ± artÄ±k. Her yemekhane sÄ±rasÄ±nda isyan çÄ±kÄ±yor. Bu ne rezilliktir diyor. Hemen baÅŸÄ±na jandarma birikiyor. Yemekhane sorununu çözmüyorlar, isyanÄ± bastÄ±rÄ±yorlar” diye konuÅŸtu. Ä°ÅŸçi arkadaÅŸlarÄ±na seslenen bir baÅŸka iÅŸçi ise ÅŸöyle konuÅŸtu: “Bizim örgütlenmemiz lazÄ±m. Bizim birlik olmamÄ±z lazÄ±m. Patronlar birlik istediklerini yapÄ±yorlar bizim de birlik olmamÄ±z lazÄ±m. BaÅŸta kendi sendikam Ä°YÄ°-SEN’e ya da baÅŸka sendikalara üye olabilirler. Çünkü ÅŸu an bizim birliÄŸimiz önemli. PatronlarÄ±n birliÄŸi var iÅŸçilerin birliÄŸi yok.”

KÖLE GÄ°BÄ° BÄ°ZÄ°M SIRTIMIZDAN YAPILMIÅž BÄ°R TARÄ°HÄ° ESER

Eylemler sonrasÄ± hiçbir gerekçe gösterilmeden iÅŸten çÄ±karÄ±lan YalçÄ±n isimli iÅŸçi ise, “3. havalimanÄ±nÄ±n Firavun’un kölelere yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± MÄ±sÄ±r piramitlerinden bir farkÄ± yok. Köle gibi bizim sÄ±rtÄ±mÄ±zdan yaptÄ±klarÄ± bir tarihi eser var. Bu halka hizmet deÄŸil. Bir eser bÄ±rakmak için insanlarÄ± köle gibi çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±klarÄ± bir yapÄ±. Ben iÅŸimden oldum ve neden iÅŸimden olduÄŸumu da bilmiyorum. Ä°ÅŸime son verildi ve hiçbir açÄ±klama da yapÄ±lmadÄ±. Telefonla arayÄ±p iÅŸine son verdik dediler” diye konuÅŸtu.

ARKADAÅžLARIMIZ SÄ°LAHLARIN GÖLGESÄ°NDE ÇALIÅžIYOR

Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ’te yürüttüÄŸü sendikalaÅŸma nedeniyle eylemler öncesinde çÄ±karÄ±lan Cemal Özder ise olaylarÄ±n 14 Eylül’de yapÄ±lan eylemler sürecine tesadüfen gelinmediÄŸine dikkat çekerek ÅŸunlarÄ± söyledi: “Biz oradaki yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n yetersiz olduÄŸunu, oradaki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±nÄ±n hiç iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± defalarca gündeme getirdik. Biz oraya aylarca emek verdik. Ben 9 ay 10 gün çalÄ±ÅŸtÄ±m. Biz ölümler olmasÄ±n, iÅŸçilerin insanca yaÅŸam koÅŸullarÄ± düzelsin diye sesimizi duyurmaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Biz onlarÄ±n kendi çÄ±kardÄ±klarÄ± yasalarÄ±n uygulanmasÄ±nÄ± istedik. Biz onlardan köÅŸk saltanat ÅŸatafat istemedik. Onlar da TOMA’larla, Akrep’lerle, koçbaÅŸlarÄ±yla odalarÄ±mÄ±zÄ± kÄ±rarak, arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± tutuklayarak bizi susturmak istediler.”

Åžu anki çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na dikkat çeken Özder, “12 eylül sürecini ÅŸu an havalimanÄ±nda yaÅŸÄ±yoruz. Askeriyenin, polisin, silahlarÄ±n gölgesinde çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± sürdürüyor arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z. Maalesef çalÄ±ÅŸma alanlarÄ±nÄ±n her yerinde polis asker 7/24 orada” diye konuÅŸtu. Ä°GA’nÄ±n CEO’su Kadri Samsunlu’nun özür dilemesini hatÄ±rlatan Özder ÅŸöyle devam etti: “Özür dilemek suçu kabul etmektir. Åžu ana kadar yalnÄ±zca 6 arkadaÅŸÄ±mÄ±z bÄ±rakÄ±ldÄ±, diÄŸer arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z neden bÄ±rakÄ±lmÄ±yor? Ne yapmÄ±ÅŸlar, ne suç iÅŸlemiÅŸler? Bir sendikaya üye olmak veya siyasi partiye üye olmak bu ülkede suçsa biz bu suçu iÅŸlemeye devam edeceÄŸiz. 3. havalimanÄ± direniÅŸi ciddi bir çÄ±ÄŸÄ±r açmÄ±ÅŸtÄ±r, iÅŸçi sÄ±nÄ±fÄ±na cesaret vermiÅŸtir, inÅŸaat iÅŸçileri olarak bizler de hiçbir koÅŸulda susmayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± orada da haykÄ±rdÄ±k. Biz öle öle ölümlerin bedelini ödeye ödeye bu çÄ±ÄŸlÄ±ÄŸÄ± çoÄŸaltacaÄŸÄ±z, bu ölümleri durduracaÄŸÄ±z. Bizim birlik olmaktan baÅŸka çaremiz yok.”

‘Ä°ÅžÇÄ°LERÄ°N HAKLARINI GASBEDENLER ÅžOV HAZIRLIÄžINDALAR’

3. havalimanÄ± inÅŸaatÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± günden bu yana birçok problem ve sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Ä°YÄ°-SEN Genel BaÅŸkanÄ± Ali Öztutan ÅŸunlarÄ± söyledi: “Hem iÅŸ cinayetlerinin yoÄŸun olduÄŸu bir ÅŸantiye hem de sömürü, kölelik koÅŸullarÄ±nÄ±n hakim olduÄŸu bir yer. Bugün bir açÄ±lÄ±ÅŸ gerçekleÅŸtiriliyor. Åžimdi bu açÄ±lÄ±ÅŸla baÅŸka bir ÅŸey gösterilmeye çalÄ±ÅŸÄ±lacak. ‘Türkiye büyüyor, Türkiye geliÅŸiyor’ diyecekler. Ancak Türkiye’nin büyümesi ve geliÅŸmesi olarak anlatÄ±lan hikaye Türkiye’deki baÅŸta inÅŸaat iÅŸçileri olmak üzere tüm emekçilerin aÄŸÄ±r sömürü koÅŸullarÄ± altÄ±nda yaÅŸamlarÄ±nÄ± kaybetmesi uÄŸruna bu yapÄ±lar yükseliyor. Bu yapÄ±lar yükselirken de iÅŸçilerin haklarÄ±nÄ±n verilmediÄŸi bir tablo var. Bir yanda inÅŸaat iÅŸçilerinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÄŸÄ±r sömürü koÅŸullarÄ± bir yandan da renkli gösteriÅŸli bir açÄ±lÄ±ÅŸ... Ä°ÅŸte Türkiye’de dünyanÄ±n en büyük havalimanlarÄ±ndan birini yapÄ±yorsun ama o havalimanÄ±nÄ± yapan inÅŸaat iÅŸçisine servis temin etmiyorsun, barÄ±nmasÄ±nÄ±, beslenmesini saÄŸlamÄ±yorsun, ücretini ödemiyorsun... Böyle bir tablo var. BaÅŸta 3. havalimanÄ± olmak üzere bütün yapÄ±lar inÅŸaat iÅŸçileri üzerinden yükseldi. Ama haklarÄ±nÄ± alamadÄ±lar, sömürü ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ±lar. OnlarÄ±n haklarÄ±nÄ± gasbedenler ÅŸimdi bir ÅŸov hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndalar.”

Ä°KTÄ°DAR AÇILIÅžI TAKINTI HALÄ°NE GETÄ°RDÄ°

Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± Yönetisici Ä°smail Karaduman ise 3. havalimanÄ±n iÅŸçi mezarlÄ±ÄŸÄ±na dönmesi ve iÅŸçi haklarÄ±nÄ±n sömürülmesinin yanÄ± sÄ±ra bir de güvenlik önlemlerinin yetersizliÄŸi nedeniyle insanlarÄ±n can güvenliÄŸini tehlikeye sokan bir açÄ±lÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Ä°ktidarÄ±n 3. havalimanÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± takÄ±ntÄ± haline getirdiÄŸini belirten Karaduman, “Ä°lla biz burayÄ± açacaÄŸÄ±z diyorlar. Bir taraftan sömürü halen devam ediyor. Ki açÄ±lÄ±ÅŸ için iÅŸçiler uzun zamandÄ±r günde 16 saat çalÄ±ÅŸmaya zorlanÄ±yorlardÄ±. Ä°çeride çalÄ±ÅŸmayÄ± sürdüren üyelerimizin söyledikleri de o kadar hÄ±zlÄ± yapÄ±yoruz ki iÅŸi, duvar çökebiliyor diyor. Elektrik tesisatÄ± döÅŸeyen çok da saÄŸlÄ±klÄ± iÅŸ yapmÄ±yoruz burada arÄ±za çÄ±kabilir diyor. Ä°ktidarÄ±n bu hÄ±rsÄ± nedeniyle gerek iÅŸçiler gerekse orayÄ± kullanacak yolcular tehlikeye atÄ±lÄ±yor” dedi.

GETÄ°RÄ°SÄ°NDEN ÇOK GÖTÜRÜSÜ OLUR

Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel Sekreteri Nihat Demir de ÅŸöyle konuÅŸtu: “SonuçlarÄ±nÄ± deÄŸerlendirmeden yapÄ±lanÄ±n, getirisinden çok götürüsü olur. Genelde bir baÅŸkasÄ± için veya gösteriÅŸ amaçlÄ± olan ama kiÅŸinin kendine geri tepen kahramanlÄ±klardÄ±r. KahramanlÄ±ÄŸÄ±n sonu hüsran olur. Bütün bu cinayetler bu tutuklamalar bu ucuz kahramanlÄ±ktan gelir. Tabi ki bu böyle bitmeyecek. Ne yazÄ±k ki çok ölümler getirecek, çok kazalar olacak çünkü ihmaller kahramanlÄ±k ve gösteriÅŸ yüzünden gözardÄ± ediliyor. Ä°hmal büyüyor, büyüdükçe kazalar ve ölümler de büyüyor. Bu açÄ±dan hepimizi daha korkunç facialar bekliyor. UçuÅŸlarÄ±n iniÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlarÄ±, havanÄ±n coÄŸrafi olarak kötü olmasÄ±, havaalanÄ±na giden araçlarÄ±n yolda kalmasÄ±ndan tutun, kazalara kadar birçok problemler olacak. Biz sendika olarak bütün bu katliamlarÄ±n takipçisi olmaya, demokratik çerçevesinde hesabÄ±nÄ± sormaya yeminliyiz. Bu hukuksuzluklara karÅŸÄ± son derece titiz, fedakarca davranacaÄŸÄ±z. Ölümlerin sorumlularÄ± hesap verene dek mücadelemizi sürdüreceÄŸiz.”

Ä°SÄ°G: BUGÜNE KADAR TESPÄ°T ETTÄ°ÄžÄ°MÄ°Z 38 ÖLÜM VAR

Ä°nÅŸa edilmeye baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± 2013 yÄ±lÄ±ndan bugüne kadar 38 iÅŸçinin ölümünü tespit edebildiklerini ifade eden Ä°ÅŸçi SaÄŸlÄ± ve Ä°ÅŸ GüvenliÄŸi (Ä°SÄ°G) Meclisi Genel Koordinatörü Murat ÇakÄ±r, “Ancak bunun dÄ±ÅŸÄ±nda da birçok ölüm olabilir. AçÄ±kçasÄ± bilmiyoruz. Ä°ki tane süreç var. Bir hafriyat süreci var, bir de iç ÅŸantiye süreci var. Özellikle hafriyat sürecine dair ölümler soru iÅŸaretli. Çünkü o döneme dair bilgilerimiz çok kÄ±sÄ±tlÄ±” diye konuÅŸtu. Bu büyüklükte bir inÅŸaatÄ±n bitmesi için 2023 yÄ±lÄ±nÄ±n dahi çok erken bir tarih olduÄŸuna dikkat çeken ÇakÄ±r ÅŸöyle devam etti: “Ancak bir yandan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n yaÅŸ gününe yetiÅŸecek deyip hÄ±zlandÄ±rdÄ±lar, sonra bir deneme uçuÅŸu yapacaÄŸÄ±z dediler, ÅŸimdi de bugüne yetiÅŸtirmek için hÄ±zlandÄ±rdÄ±lar. Her tarafÄ± falsolu bir inÅŸaat. ÇalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±, çalÄ±ÅŸma saatleri, barÄ±nma, beslenme, iÅŸçi ölümleri, en basit önlemlerin dahi alÄ±nmamasÄ±, birbirine benzer iÅŸ cinayetlerinin yaÅŸanmasÄ±... Burada korunan kollanan bir durum var. Sonuçta iktidarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± bir proje ve onun döneminde yükselen ÅŸirketler tarafÄ±ndan yapÄ±lÄ±yor. Bu yüzden de zaten görmezden geliniyor pek çok ÅŸey. HÄ±zlandÄ±rÄ±lan hiçbir iÅŸten hayÄ±r gelmez. Bir ÅŸeyi zamanÄ±nda saÄŸlam yapacaksÄ±n. Bu 3 günlük iÅŸi 1 güne sÄ±ÄŸdÄ±rmak yani. YetiÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± alan için bile çok fazla mesaiye kalÄ±nÄ±yor. DolayÄ±sÄ±yla bunlarÄ±n hepsi iÅŸ yükünü artÄ±ran çalÄ±ÅŸmayÄ± hÄ±zlandÄ±ran ve doÄŸal olarak iÅŸ kazalarÄ±nÄ±, iÅŸ cinayetlerini meydana getiren olaylar.”

SÜREÇ TÜMÜYLE HUKUK DIÅžI UYGULAMALARLA DOLU

14 Eylül’de yapÄ±lan eylemler sonrasÄ± yaÅŸanan gözaltÄ± ve tutuklamalara iliÅŸkin bilgi veren iÅŸçilerin avukatlarÄ±ndan Songül Beydilli de ÅŸunlarÄ± söyledi: “Åžu çok açÄ±k; özellikle gözaltÄ±na alÄ±nmalardan sonraki süreç tümüyle hukuk dÄ±ÅŸÄ± uygulamalarla dolu. Dosyadaki delillere baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda iÅŸçilerin kendi aralarÄ±nda sorunlarÄ±n çözümü için bir araya gelmek için kurduklarÄ± whatsapp gruplarÄ±nÄ±n suç gibi gösterildiÄŸi, yine bu yürüyüÅŸlerde slogan atanlarÄ±n, cep telefonu ile görüntü alanlarÄ±n suçlu gösterildiÄŸi bir durum var. GözaltÄ±na alÄ±nan iÅŸçiler, iÅŸveren temsilcilerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sorgulardan geçti. Jandarma karakollarÄ±nda bekletilen iÅŸçilerin, günlerce Ä°stanbul Barosunun giriÅŸimlerine raÄŸmen valinin emri olduÄŸu gerekçesiyle bizlerle görüÅŸmelerine izin verilmedi. Yani mevcut yasa anayasa kurallarÄ±na göre iÅŸçilerin iÅŸ bÄ±rakma, gösteri ve yürüyüÅŸ haklarÄ± olduÄŸu halde bunlar bir suç gibi gösterilerek tutuklanmalarÄ±ndan söz ediyoruz. Halen ortada bir iddianame yok. Tutuklamalara gerekçe olarak tüm iÅŸçilere belli suçlamalarÄ±n yöneltildiÄŸi ama hangi suçu, hangi iÅŸçi, hangi fiili ile iÅŸlemiÅŸ... Bunun dahi açÄ±klanmasÄ±na ihtiyaç duyulmadÄ±ÄŸÄ± bir soruÅŸturma sürecinden söz ediyoruz. TutuklamalarÄ±n hukuka dayalÄ± bir tutuklama olduÄŸunu düÅŸünmüyoruz. YargÄ±nÄ±n etki altÄ±na alÄ±nmasÄ±yla alÄ±nan bir karar olduÄŸunu düÅŸünüyoruz. Åžu anda iddianamenin yazÄ±lmasÄ±na baÅŸlanacaÄŸÄ± söyleniyor. AçÄ±kçasÄ± biz merak ediyoruz bu iddianamenin nasÄ±l olacaÄŸÄ±nÄ±.”

5 SENDÄ°KACI Ä°LE 26 Ä°ÅžÇÄ° HALEN TUTUKLU

Ä°ÅŸçilerin iÅŸ cinayetleri, yetersiz beslenme, barÄ±nma, ulaÅŸÄ±m sorunlarÄ± nedeniyle 14 Eylül’de baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemler sonrasÄ± ÅŸantiye alanÄ± ve iÅŸçilerin kaldÄ±ÄŸÄ± kamp alanÄ± jandarma ve polis tarafÄ±ndan kuÅŸatÄ±larak 600’e yakÄ±n iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, daha sonra da 32 iÅŸçi ile birlikte 4 Ä°nÅŸaat-Ä°ÅŸ SendikasÄ± yöneticisi ile Dev-YapÄ±-Ä°ÅŸ Genel BaÅŸkanÄ± Özgür Karabulut tutuklandÄ±. Bugüne kadar 6 iÅŸçi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken 5 sendikacÄ± ile 26 iÅŸçinin tutukluluÄŸu devam ediyor.

EKSÄ°K HER YOLCU Ä°ÇÄ°N HAZÄ°NEDEN 20 AVRO ÇIKACAK!

3 MayÄ±s 2013’te düzenlenen ihaleyi 22 milyar 152 milyon avro ve KDV teklifiyle Limak-Cengiz-Mapa-Kolin-Kalyon konsorsiyumu kazanmÄ±ÅŸtÄ±. 3. havalimanÄ±nÄ±n ilk safhasÄ±nÄ±n tamamlanabilmesi için 5 ÅŸirketin kurduÄŸu Ä°GA’ya 1 milyar avro ilave kredi tahsis edildi. Projenin baÅŸÄ±ndan beri Ä°GA’nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± kredi tutarÄ± 5,5 milyar avroya çÄ±ktÄ±. Ä°halenin ÅŸartnamesine göre Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan Ä°GA’ya senelik 100 milyon yolcu garantisi verildi. Söz konusu sayÄ±nÄ±n altÄ±nda kalan her yolcu için Hazine, Ä°GA’ya 20 avro ödeyecek.

Ä°nÅŸaat iÅŸÃ§ilerinden Fatih AltaylÄ±'ya yanÄ±t

Yeni HavalimanÄ±na iniÅŸlerde Bulgaristan'a ne kadar Ã¶denecek?

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 29 Ekim 2018 09:50

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