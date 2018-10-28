Ziya SelÃ§uk: Yaz tatili Avrupa'daki gibi 200 iÅŸ gÃ¼nÃ¼ olabilir

CNN TÃ¼rk'te yayÄ±nlanan 'Hafta Sonu' isimli programa katÄ±lan Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya SelÃ§uk aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Milli EÄŸitim BakanÄ± Ziya Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sunduÄŸu 'Hafta Sonu' programÄ±nda açÄ±klamalarda bulundu. Selçuk, okullardaki yaz tatili süresiyle ilgili olarak, "Türkiye'nin yüzde 90'Ä± tarÄ±m toplumuyken yazÄ±n 3 aylÄ±k boÅŸluÄŸu bÄ±rakmÄ±ÅŸlar çünkü tarÄ±m yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸ tersine dönmüÅŸ yüzde 80'i ÅŸehirleÅŸmiÅŸ ama bu takvim yine aynÄ± kalmÄ±ÅŸ temel çÄ±kmaz bu. DeÄŸiÅŸebilir. Åžu anda 180 iÅŸ gününü hemen artÄ±rmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapÄ±sal olarak bir iyileÅŸtirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iÅŸ günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir" ifadesini kullandÄ±.

Çelik'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Bakan Selçuk'un açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ±:

"EÄŸitimde tümüyle sancÄ±sÄ±z bir deÄŸiÅŸim öngörüyoruz. Türkiye'de algÄ±sal olarak sÄ±k sÄ±k deÄŸiÅŸiklikler yapÄ±ldÄ± ve bu çocuklarÄ±n huzursuz olmasÄ±na yol açtÄ±. Ä°stiyoruz ki önümüzdeki üç yÄ±l içerisinde neyin hangi aÅŸamada olacaÄŸÄ± belli olsun. Net bir yol haritasÄ± olsun ve insanlar huzursuz olmasÄ±n istiyoruz. Biz yarÄ±m insan yetiÅŸtirmeyelim, tam insan olsun.

YabancÄ± dil meselesi sadece bir müfredat meselesi deÄŸil. YabancÄ± dil bir iletiÅŸim aracÄ±. Bizim çocuklarÄ± alsak Hollanda'ya Fransa'ya götürsek yabancÄ± dil örenirler mi öÄŸrenirler. Çocuklarda sÄ±kÄ±ntÄ± yok demek. Sistemde bir sÄ±kÄ±ntÄ± var. Bundan sonraki aÅŸamada bizim temel hedefimiz sistem üzerinde yeni bir yapÄ± kurmak. AmacÄ± deÄŸiÅŸtiriyoruz.

'YILLARDIR SÜREN SORUNLAR VAR'

Ülke ölçeÄŸinde 4 yÄ±l içinde bütün yabancÄ± dil öÄŸretmenlerinin belli bir standarda gelmesi konusunda bir proje var. Yöntemlerde de bir deÄŸiÅŸiklik söz konusu. ÖÄŸretmenlerimiz için çalÄ±ÅŸma saatleri, atama durumlarÄ± düzenlenecek.

10 yÄ±llardÄ±r süren sorunlar var. Bi kÄ±smÄ± bu yÄ±l içerisinde çözülebilecek sorunlar. Bununla ilgili web sayfasÄ± var. Burada sorulara ne zaman neyi yapÄ±p yapamayacaÄŸÄ±mÄ±z konusunda yanÄ±tlar veriyoruz.

60 bine yakÄ±n sözleÅŸmeli öÄŸretmenimiz var. Bu bir kanun meselesi. Yani Meclis'in karar almasÄ± sözkonusu. Ne kadarÄ± BakanlÄ±k olarak çözebileceÄŸiz ÅŸeyler; ne kadarÄ± Meclis'in… Bize düÅŸen kÄ±sÄ±mlarÄ± biz çözmeye çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. Kanun gerektiren konularÄ± bekliyoruz.

SURÄ°YELÄ° ÇOCUKLARIN EÄžÄ°TÄ°MÄ°

680 bin civarÄ±nda Suriyeli çocuk var eÄŸitim bekleyen. Hala gelen çocuklar var. Net bir rakam veremiyorum. Daha evvel Ulusla arasÄ± çocuklar olsun istiyorduk ama bizim çocuklarÄ±mÄ±zÄ±n istikrarÄ±nÄ± koruyarak. Türkçe öÄŸrenlemerini istiyoruz. Türkiye'yi tanÄ±mak istiyorlar. Suriyeli yetiÅŸtirmek gibi bir derdimiz yok. Etnik bir davranÄ±ÅŸ sergiliyoruz. Finlandiya'nÄ±n bütün öÄŸrenci sayÄ±sÄ± 600 binin altÄ±nda.

Suriyeli öÄŸretmenler var. Hem Arapça hem Türkçe bilen öÄŸretmenlere ihtiyacÄ±mÄ±z var.

'YAZ TATÄ°LÄ° AVRUPA'DAKÄ° GÄ°BÄ° 200 Ä°Åž GÜNÜ OLABÄ°LÄ°R'

Tek yarÄ±yÄ±l olmak zorunda deÄŸil. 180 iÅŸ günü artabilir. Bizim tatilimiz uzun. Avrupa ortalamasÄ± 200 okul günü. Bizde 180 iÅŸ günü var. Japonya'da 220 gün. Önce yapÄ±sal olarak bir iyileÅŸtirmeye gidelim. Ondan sonra 180 iÅŸ günü Avrupa'daki gibi 200 iÅŸ günü olabilir.

Türkiye'nin yüzde 90'Ä± tarÄ±m toplumuyken yazÄ±n 3 aylÄ±k boÅŸluÄŸu bÄ±rakmÄ±ÅŸlar çünkü tarÄ±m yapÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸ tersine dönmüÅŸ yüzde 80'i ÅŸehirleÅŸmiÅŸ ama bu takvim yine aynÄ± kalmÄ±ÅŸ temel çÄ±kmaz bu. DeÄŸiÅŸebilir. Åžu anda 180 iÅŸ gününü hemen artÄ±rmak gibi bir derdimiz yok. Önce yapÄ±sal olarak bir iyileÅŸtirmeye gidelim. Ondan sonra orta vadede 180 iÅŸ günü Avrupa'daki gibi 200 gün olabilir.

Din dersleri içinde 'zorunluluk' geçen bir kelimeden bahsediyoruz. Kimin için zorunlu diye baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda bu tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±r. Zaman içerisinde demokrasinin dönüÅŸmesiyle bazÄ± insanlar baÅŸka dersler almak isteyebilir. Devlet politikasÄ± var. Bununla ilgili milletimizin beklentisi bizim için önemli.

'ANDIMIZ KARARI 5 YILDIR BEKLEMEDE'

AndÄ±mÄ±z kararÄ± 5 yÄ±ldÄ±r beklemede olan bir karar. EÄŸitimde vizyonun olduÄŸu bir haftada danÄ±ÅŸtay açÄ±klama yapÄ±yor. Gelecekle ilgili bir kurgulama yapmaya çalÄ±ÅŸÄ±yoruz. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z 'neden ÅŸimdi çÄ±kÄ±yor?' dedi haklÄ± olarak. Bu konu bilimsellikle iglili bir konu deÄŸil bu siyasal bir mesele.

Adrese dayalÄ± eÄŸitimde önümüzdeki yÄ±l bu tür sorunlarÄ±n çözüleceÄŸini görecekler." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 Ekim 2018 12:17

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