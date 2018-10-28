‘Sülfürik asit ile altın arama anayasaya aykırı’

Serpil BERK

Dersim

Erzincan’ın İliç ilçesinde tankerden sızan sülfürik asidin caddeye dökülmesi halkta tedirginlik yarattı. İliç’te faaliyet gösteren altın madenine ait araçtan kaynaklı bu olayın yaşandığını belirten Avukat Barış Yıldırım, sülfürik asit yöntemiyle altın üretiminin başta uluslararası sözleşmeler olmak üzere anayasaya da aykırı olduğunu belirtti.

Anagold Altın Madeni şirketi 2010 yılından beri Erzincan’ın İliç ilçesinde faaliyet yürütüyor. 2016 yılında kapasite artırımına karşı açılan davada ÇED iptal kararı verilirken, şirket ÇED olumlu raporu alarak çalışmalarına devam ediyor. Alınan rapora ilişkin hukuki süreç devam ediyor. Aynı şirket sülfürik asit yöntemiyle altın üretimi için ayrı bir tesis kuruyor. Deneme üretiminin yapılması için geçtiğimiz günlerde altın madenine giden tanker, ilçe merkezinden geçişi sırasında arıza yapınca, tankerden sızan sülfürik asit caddeye aktı. Her ne kadar temizleme çalışması yapılsa da halkta tedirginlik yarattı.

DÜNYADA ÖRNEĞİ YOK

İliç ilçesi Çöpler köyünde siyanürle ayrıştırma yöntemi kullanılarak altın üretme işleminin önceki yıllarda yapıldığını anlatan Yıldırım, “Daha sonra kapasite artırımına gidildi. Bizde bu kapasite artırımına ilişkin sürece dair dava açtık ve ÇED gerekli değildir kararı iptal edildi. Bu arada bölgede siyanür dışında ayrı bir noktada sülfürik asit yöntemiyle altın üretimi için yine aynı şirket girişiminde bulundu. Bir tesis kuruldu ve deneme üretimine başlamak için sülfürik asit taşıyan tanker ilçe merkezinden geçerken kaza yaptı. Bu kaza neticesinde sülfürik asit ilçe merkezinde caddelere aktı” dedi. Sülfürik asidin Türkiye’nin hiçbir yerinde kullanılmadığını hatta dünyada neredeyse örneğinin olmadığını anlatan Yıldırım “Sülfürik asidin kullanıldığı havza Munzur Vadisi Milli Parkı. Bu havzanın akarsu kaynakları birbirine bağlı. Burada sülfürik asit kullanılması başta Fırat-Karasu olmak üzere tüm Munzur’un yer altı sularını, flora hayatını etkiler. Bu sebeplerle bu yöntemle altın üretimi başta uluslararası sözleşmelere ve anayasaya aykırıdır” diye konuştu.

Yıllardır siyanürden kaynaklı halkın tedirgin olduğunu anlatan Yıldırım, kaza sonrası tedirginliğin iyice arttığını belirterek “Sülfürik asit bütün canlı yaşamı yok eden bir süreç yaratıyor. Halkın su kaynaklarından Asitte girince işin içine bu tedirginlik arttı, tarım arazilerinden ve kendi sağlıklarından yana ciddi kaygıları var ”dedi.

TANKER ROTA DIŞINA ÇIKMIŞ

Olayın ardından Anagold Altın Madeni’nden yapılan açıklamada yüklenici firma tarafından taşınan kimyasal maddenin daha önceden kendisine verilen rotanın dışına çıktığını ve ilçe merkezine girdiği ifade edilirken, küçük miktarda bir döküntünün olduğu kaydedildi. Olaya kendi ekipleri ile müdahale ettiklerini ifade eden firma yetkilileri, uzmanlar tarafından kimyasal maddenin sınırlandırıldığını ve temizlendiğini belirterek, inceleme başlatıldığı açıklamasında bulunudu.