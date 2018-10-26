Beyaz Saray'dan 'sosyalizm' raporu: GenÃ§ler arasÄ±nda Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Beyaz Saray'Ä±n 'Sosyalizm raporu' hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Rapora gÃ¶re ABD'de sosyalizm fikri genÃ§ler arasÄ±nda Ã§ok tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.Â

Beyaz Saray'Ä±n 74 sayfalÄ±k "Sosyalizm raporu" hazÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±.

ABD’de Kongre içi ara seçim takvimi iÅŸlerken Beyaz Saray Ekonomik DanÄ±ÅŸmanlar Konseyi’nin (CEA) hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± detaylÄ± bir “sosyalizm raporu” kamuoyuna açÄ±klandÄ±. 74 sayfalÄ±k bu rapor incelendiÄŸinde sosyalizm fikrinin özellikle genç seçmenler ve politikacÄ±lar arasÄ±nda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± rahatsÄ±zlÄ±k öne çÄ±kÄ±yor. DetaylÄ± raporda Karl Marx’Ä±n 200. DoÄŸum yÄ±l dönümüne de atÄ±fta bulunuluyor.

MARX’IN 200. DOÄžUM YILINDA SOSYALÄ°ST ÖNERÄ°LER REVAÇTA

The Guardian gazetesinin haberine gore, “Sosyalizmin FÄ±rsat Maliyetleri” baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yayÄ±nlanan raporda; “Karl Marx’Ä±n 200. DoÄŸum yÄ±lÄ±na rastlayan bu dönemde sosyalizm Amerikan siyasi tartÄ±ÅŸmalarÄ±na geri dönüÅŸ yapÄ±yor. Seçimlerde aday olan sosyalistlerin sunduÄŸu siyasi öneriler Kongre’de ve özellikle genç seçmenler arasÄ±nda destek topluyor” denilmekte.

Bu arada The Guardian gazetesinde raporun deÄŸerlendirildiÄŸi makalenin baÅŸlÄ±ÄŸÄ± olarak da “Sosyalistler Geliyor! Beyaz Saray Yükselen Sol için Alarm Verdi” ifadesini kullandÄ±.

SSCB’den Finlandiya’ya ve Latin Amerika ülkelerine kadar birçok ekonomik modelin ayrÄ±ntÄ±lÄ± incelendiÄŸi raporun amacÄ± ise kÄ±saca ÅŸöyle tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ: “Bu raporun amacÄ± çaÄŸdaÅŸ ABD’li sosyalistlerin iddialarÄ±nÄ± sosyalizmin maliyet ve getirilerini derinlemesine çalÄ±ÅŸan ekonomistlerin perspektifinden deÄŸerlendirmektir…”

ABD BaÅŸkanÄ± Trump’Ä±n Demokrat Partili rakiplerini sosyalist olmakla suçlamaya çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± seçim yarÄ±ÅŸÄ±nda Vermont Senatörü ve Sosyalist Adaylardan Bernie Sanders’in savunduÄŸu yeni halkçÄ± saÄŸlÄ±k ve vergilendirme sistemi Kongre içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda büyük ilgi görüyor ve tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

ABD’DE SOL NEDEN GÜÇ KAZANIYOR?

Fox News Televizyonu Sunucusu Sean Hannity raporun sosyalizm tehlikesinin önemli bir kanÄ±tÄ± olduÄŸunu ifade etti.

Habere göre, George Washington Üniversitesi’nden Dr Michael Cornfield, “AslÄ±na bakarsanÄ±z raporu entelektüel açÄ±dan saygÄ±n buldum. Raporun Sanders ve [Alexandria] Ocasio-Cortez’ in oy toplama nedenlerine yönelik bir özet niteliÄŸinde olduÄŸunu gördüm. Tabii ki bu raporun basÄ±lÄ± olduÄŸu kaÄŸÄ±tlarÄ±n Trump mitinglerinde bayrak gibi sallanacaÄŸÄ±nÄ± tahmin ediyorum. ‘Sosyalizm’ kelimesi merkezdeki beyinlerin saÄŸÄ±nda çalan sirenleri kesin biçimde durdurabiliyor” yorumunda bulundu. Cornfield ayrÄ±ca yaklaÅŸan seçimleri iÅŸaret ederek Demokrat Parti’nin adaylarÄ±nÄ±n ezici bir çoÄŸunluÄŸunun ise ‘sosyalist olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±’ hatÄ±rlattÄ±. (DIÅž HABERLER)

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