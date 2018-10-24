Kantinde zam bitmiyor, bize harçlık yetmiyor

Bahar Emreoğlu

İzmir Dokuz Eylül Anadolu Lisesi

Uzun süredir en çok konuşulan konunun hayatın pahalılığı, alım gücünün düşmesi, fiyatların artması yani ekonomik kriz olduğunu söylesek yanılmayız. Birileri çıkıp “kriz falan yok”, “bunlar psikolojik şeyler” deyip bu krizin faturasını gençlere, emekçilere yıkma peşinde ancak bizi her ne kadar kandırmaya çalışsalar da bu krizin bu faturasını ödemesi gerekenlerin, bu krizi çıkaranlar olduğu gerçeğini görüyor ve mücadele yolları geliştiriyoruz.

Evet ülke genelinde birçok sorunun ortak olduğuna değindik işçisinden üniversitelisine, üniversitelisinden liselisine kadar herkes elindeki parayla ay sonunu nasıl getireceğini düşünüyorken biz de bu sorunun liselere nasıl yansıdığını konuştuk ve liselerin ortak sorunu olan kantin fiyatlarındaki artışı gördük. Okullarımızdaki bu fiyat artışının kriz ile bağlantılı olup olmadığını ve arkadaşlarımızın konuya dair bakış açılarını görmek için İzmir Dokuz Eylül Anadolu Lisesi’ndeki arkadaşlarımızla konuştuk.

KANTİN FİYATLARI DAHA DA ARTTI

Arkadaşlarımızla ilk olarak kantin fiyatları üzerine konuştuk ve genel olarak kantin fiyatlarının çok pahalı olduğunu söylediler. Seren, ihtiyaçlarını kantinden almak yerine dışardan aldığında daha uygun olduğunu ama genellikle evden yemek getirdiğini aksi halde dışardan alsa bile parasının yetmediğini söyledi. Okan da kantincinin fiyatları kâr edebilmek için arttırdığını ama ailesi asgari ücretle çalışan bir öğrencinin eve karnı aç gittiğini söyledi.

OKUL HARÇLIĞIMIZ ARTIK YETMİYOR

Zekican ise harçlığının yettiğini ama geçen yıl kendisine 5-6 lira kalırken bu yıl 1-2 lira kaldığını söyledi. Konuştuğumuz arkadaşlarımızın çoğu okul harçlığının yetmediğini söylüyor ve bu yüzden geçen yıla göre daha fazla para aldıklarını dile getiriyorlar. Bu konuya ilişkin Arda “Daha fazla harçlık alıyorum, almazsam yetmez.” derken Okan da “Aileme daha fazla masraf çıkarmamak için kendi paramla alacaklarımı alıp okulda harcama yapmamaya çalışıyorum. Para harcamayı çok sevmiyorum ama okulda bir şey yiyecek olursam yanına içecek alamıyorum. Ayrıca bu kantin fiyatlarının artışı aileleri de zor duruma soktuğunu düşünüyorum çünkü gelir çok az, gider çok fazla.” dedi.

NE YAPABİLİRİZ

Ekonomik krizle birlikte fiyatların artması temel neden olarak gösterildi. Etin kilosuna 1 ayda 5 lira zam geldi. Kantindeki yemeklerde de et olduğu için kantin fiyatları da arttı. Bu en basit örnekten de yola çıkarak dışarda yapılan zamların kantin fiyatlarına bile nasıl yansıdığını görebiliyoruz.

Şu ana kadar sorunumuzu ve kendi bulduğumuz çözüm yollarını konuştuk ama gördük ki ortaklaştıramadığımız çözüm yolları bizi bir sonuca ulaştırmıyor. Hep birlikte hareket etmek adına bazı arkadaşlarımız toplu halde evden yemek getirip kantinden bir şey almayarak fiyatları düşürebileceğimizi ya da kantin fiyatlarıyla ilgili toplu dilekçe verebileceğimizi ancak birlikte hareket ederek bir sonuca varabileceğimizi düşünüyoruz.