Farklı kıta kıta, ortak talep: Eğitime bütçe

KOLOMBİYA

EĞİTİME BÜTÇE İÇİN AKADEMİSYEN VE ÖĞRENCİLER GREVDE

Kolombiya’da 17 Ekim Çarşamba günü 32 üniversiteden 100 bini aşkın öğrenci, profesör ve üniversite çalışanı yükseköğrenime ayrılan bütçenin yükseltilmesi ve şeffaf bir hükümet için ülke çapında protestoya katıldı. Yükseköğrenim bütçesinin arttırılması, önceki kredi borçlarının silinmesi ve öğrenci kredisi faiz oranlarının dondurulması temel taleplerini oluşturuyordu üniversite öğrencilerinin. Kolombiya Başkenti Bogota’nın yanında Pereira, Florencia, Medellin, Cali gibi şehirlerde de üniversite bileşenleri sokaktaydı. Bundan bir hafta öncesinde de aynı taleplerle üniversite bileşenleri yine taleplerini duyurmak için sokağa çıkmışlardı.

Öğrenciler ve akademisyenler farklı yerlerden Adalet Divanı ve Kolombiya Kongresi’nin bulunduğu Bogota’nın merkezi Bolivar Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş öncesinde, Kolombiya'nın devlet üniversitelerindeki birçok fakülte öğrencisi öğrenci grevi düzenledi ve öğrenci hareketinin taleplerini tartışmak için daimi toplantılar düzenledi.

Kolombiya’da üniversitelerdeki öğrenci sayısının sürekli artmasına ve yükseköğretim genişlemesine rağmen eğitim sistemine ayrılan bütçe enflasyonun gerisinde kalıyor. Kolombiya’nın yerel haber bülteni olan Semana, devlet üniversitesi sistemindeki öğrenci sayısının 1993 ile 2016 yılları arasında yüzde 284 artarak 159.218 öğrenciden 611.800'e yükseldiğini bildirdi.

Yürüyüş organizatörlerine göre, kamu üniversiteleri profesörlere ve idari giderlere ödenmemiş maaşlar için 1 milyon ABD doları ve eğitim ve altyapı alanlarında kaliteyi sürdürmek için 4.9 milyon dolar açık ile karşı karşıya.

Kolombiya'nın üniversite öğrencisi derneği (ACREES) başkanı Alejandro Palacio eğitim yatırımlarının araştırmaları dikkate almadığı için eksik olduğunu belirtti. Gelecek yıl için devletin devlet üniversitelerine verdiği ödeneğin yeterli olmayacağını ve sonucunda kağıt almaya ve ampul değiştirmeye bile para bulunamayacağı bir durum oluşacağını söyledi.

Öğrenciler ayrıca, faizsiz eğitim kredileri ve öğrencilerin kar elde etmek için kullanıldığını iddia ettikleri özel üniversitelerin düzenlemelerini talep ediyor. Kolombiya'da yaklaşık 50.000 öğrencinin öğrenci kredilerini ödeyemediği tahmin edilmekte.

Son dönemde seçilen Kolombiya Cumhurbaşkanı Iván Duque, protestoların ardından önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 milyar dolarlık yeni bir eğitim yatırımını açıkladı. Ancak bu bütçe artışı, öğrenciler tarafından talep edilen 4,5 milyar dolarlık Kolombiya Pezosu’nu karşılamak için yeterli değil.

Kaynak:ruptly.com, telesurtv.net

İTALYA

İTALYA’NIN HARCAMA PLANLARINI PROTESTO EDİYORLAR

İtalya genelinde binlerce öğrenci 13 Ekim’de hükümetin eğitim fon planlarını protesto etti ve İtalya'nın eğitim için bütçe tahsislerinde daha fazla fon ayırması talebinde bulundu. Öğrenciler, Roma'daki Eğitim Bakanlığı dışında protestolarına son veren yaklaşık 3 bin kişi de dahil olmak üzere 50 şehirde gösteri yaptılar. Protestocuların başbakan yardımcıları Matteo Salvini ve Luigi Di Maio'nun kuklalarını yaktığı kuzeydeki Torino kentinde yüzlerce kişi toplandı.Öğrenciler okullarla ilgili “tasarruf” kampanyasını reddettiklerini ve hükümet değişimden korkmuyorsa bunu eğitime yatırım yaparak göstermesi gerektiğini söyledi.

İtalya hükümeti 2019 bütçesinde eğitim alanına yeterli önceliği vermediğini düşünen öğrenciler, harcama kesintileri nedeniyle güncellemelerden geçmemiş olan ders kitapları, ulaşım ve okul binalarına yönelik iyileştirmeler için gerekli kaynakların eksikliğine karşı sokağa çıktılar.

Şu an itibariyle İtalya’da eğitim ve araştırma Gayri Safi Milli Hasıla’nın sadece % 4'ünü ve toplam kamu harcamalarının % 7,9'unu oluşturuyor.

Öğrenciler iş tecrübesi kazanmak için iş yerlerine gittiği "okul-iş modeli"nde yapılacak değişikliklere karşı da seslerini duyurmak için protestoya katıldılar. "Serbest emek yoluyla daha fazla sömürüye son" sloganı da ülke genelindeki protestolarda öne çıkan taleplerden biri. İtalya'nın Öğrenci Ağı okulların% 95'inin - yaklaşık 900.000 öğrencinin - iş deneyimi programlarına katıldığını söylüyor. İtalya, AB'nin% 11,2 ile üçüncü en yüksek işsizlik oranına sahip. Öğrenciler hükümetin, staj yapan kişilerin statüsünün ve staj yapılan şirketler için etik kuralları belirleyen bir taslak hazırlama vaadini yerine getirmesini istiyorlar.

Kaynak: Associated Press, NY Times