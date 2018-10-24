Genç sporculara krizde kırmızı kart

Emre GÖKMEN

İzmir

“Türkiye'de spor gelişmiyor ya”, “Milli takım bitmiş”, “Abi Fatih Terim ne kadar para alıyormuş biliyo musun?”, “EURO 2024 Almanya'da olacakmış yine alamadık”... Son zamanlarda sporla ilgili duyulan, konuşulan şeyler genelde bu şekilde ve sanki sadece spor futboldan ibaretmişçesine karşımıza çıkmakta. Bunun dışında birçok dalda çok iyi sporcularımız olmasına karşın yine de onları ve şampiyonalarda kazandıkları dereceleri görmemiz çok zor. Evet insanlar bunları duymuyor, görmüyor ya federasyon... Federasyon ise kendini spora ve sporculara ilgili göstermeye çalışıyor. Fakat durumun arka planında daha farklı durumlar bulunmakta. Mesela federasyonun son yayımladığı bütçe planında önceki dönemlere göre değişiklikler gerçekleşti. Milli sporculara federasyon tarafından burs veriliyordu. Fakat “krizin etkisiyle” değişikliklere gidilmiş olacak ki daha önce de milli sporcu kategorileri burs ücretlerinin belirlenmesinde kıstas alınmazken yeni değişiklikle birlikte burslar, milli sporcu kategorileri düştükçe azaltılacak şekilde düzenlendi.

DEVLET DESTEĞİ HER DÖNEM AZALIYOR

Yapılan bu değişikleri B Gençler Milli Kickboks sporcusu arkadaşımızla konuşurken bu düzenlemenin sporcuları ne kadar çok sıkıntıya sokacağının altını çizdi. Diğer milli sporcu arkadaşlarının da bu konuya tepkili olduklarını belirten arkadaşımız, zaten daha önce burslarla ilgili düzensiz ve eksik yatmasından kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını da söyledi. Bunun yanında bir de aktif ve pasif sporcu diye de bir değişiklik getirdiklerini söyleyen arkadaşımız, kendisinin de sakatlıktan dolayı müsabakalara katılamadığını ve bu durumu federasyonun pasif sporcu olarak aldığını ve bu değişikliklerin burs verilen sporcu sayısında daralmaya gidilmek için yapıldığını, yaşanan ekonomik krizin bunun üzerinde etkisi olduğunu düşünüyor.

Milli sporculara sağlanan birçok avantajın ve devlet desteğinin her dönem daha da azalmakta ya da sadece belirli sporlara dallarına yığılmakta olduğunu görmemiz çok zor değil aslında. Milli futbol takımına, oyunculara ve teknik direktörlere verilen ücretlerle diğer spor dallarına verilenleri karşılaştırınca aradaki uçurumu görmemek elde değil. Kendi uğraş ve imkanlarıyla farklı spor dallarına yönelen gençler kendilerini geliştirip farklı şampiyonalarda derecelerle dönmesine karşın devlet bu sporculara sadece yol masraflarını karşılamakla ve bir sporcu için çok yetersiz kalacak yemek yardımlarıyla destek oluyor. Bununla da bitmiyor tabii ki, bütün tehlike ve sağlık durumlarına karşı sporcularla giden sağlık ekiplerinin yetersizliği de ayrı bir yerde bize devletin desteğini açık ediyor. İlk üçe girmeyene yol yardımının dışında destek verilmediği, okuduğu halde yeni sınıflandırmayla pasif görünen sporcularında burslarının kesileceği, katıldığın müsabaka da sporcunun sikletinde 10 kişiden az katılım varsa hiç ödenek verilmediği gibi değişikliklerin yapıldığını söyleyen arkadaşımız, bu kısıtlanmış bütün imkanları daha önce de tam anlamıyla göremediklerini şimdi de eskiyi arayacak duruma düştüklerini söylüyor.

ÖDENEK, SPORCULARA YANSIMIYOR

Devletin sunduğu imkanların yetersizliğinin Türkiye'de sporun ve sporcunun gelişmesinde çok büyük etken olduğunu söyleyen milli kickbokscu arkadaşımız desteğin dışında diğer sağlanan avantajlardaki kısıtlamalarında geleceklerini büyük oranda etkilediğini aktarıyor. Bu kısıtlanan avantajlar arasında okuduğu kurumdan mezun olduğu zaman alanında işe devam etmekte öncelik tanınan milli sporculara olimpik olmayana KPSS'ye girme zorunluluğu getirildiğini söyleyen arkadaşımız bunun birçok milli sporcu için çok büyük kayıplara ve geleceksizliğe yol açtığını dile getirdi.

Kendilerine destek olabileceğini düşündükleri eski milli sporcu şimdi ise AKP milletvekili olan Alpay Özalan'a sosyal medya vs üzerinden ulaşmaya çalıştıklarını ama hiçbir şekilde dönüş olmadığını da ekleyen arkadaşımız Türkiye'de kısıtlamaların yanlış yerlere yapılmasına devam edildikçe ne eğitim de ne spor da ilerlememizin zor olduğunu söylerek sözlerini tamamlıyor.

Hükümet ve federasyonun aldığı ödeneklerin spora ve sporculara tam anlamıyla yansımadığını, adil bir şekilde pay edilmediğini yaşanan bu değişikliklerle daha net anlayabiliyoruz. Ve görüyoruz ki içerisinde bulunduğumuz süreçten spor ve sporcularımız da payı almış bulunuyor.