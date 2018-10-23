Ankara'da HacÄ± Bayram Veli Ãœniversitesi sorunlarla aÃ§Ä±ldÄ±

Gazi Ãœniversitesi'nin bÃ¶lÃ¼nmesiyle aÃ§Ä±lan HacÄ± Bayram Veli Ãœniversitesi sorunlarla aÃ§Ä±ldÄ±: Yemek kartÄ± yok, kÃ¼tÃ¼phane ise kapalÄ±

Gazi Üniversitesi'nin bölünmesiyle açÄ±lan HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi, öÄŸrencilerin sorunlarÄ± bitmiyor.

Yeni kurulan üniversitenin belli kÄ±sÄ±mlarÄ±nda tadilat sürerken, öÄŸrencilere yemek kartÄ±nÄ±n verilmemesi de büyük bir sorun haline geldi. Üniversitenin Halk BankasÄ± ile anlaÅŸmalÄ± olarak hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Jet-Kart öÄŸrencilere hala verilmeyince, öÄŸrenciler kartlarÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 1.40 TL olan yemeÄŸi 7 TL'ye yemek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AdÄ±nÄ± vermek istemeyen Sosyoloji Bölümü birinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencisi, bölünme yüzünden okulda çok fazla karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k olduÄŸunu, öÄŸrenci kartlarÄ±nÄ±n geç çÄ±kmasÄ±ndan, okuldaki tadilatlarÄ±n hala devam etmesine kadar öÄŸrenciler olarak bir sürü sorunla karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± dile getirdi. Yemekhane kartlarÄ±nÄ±n çÄ±kmasÄ±nÄ±n uzun süre ertelenmesi nedeniyle öÄŸle yemeÄŸini 1.40 TL'ye deÄŸil, 7 TL'ye yemek zorunda kaldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan öÄŸrenci, okulda hala düzgün bir sistemin oturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

FotoÄŸraf: Evrensel

KÜTÜPHANE BU YIL KAPALI

Tadilatlar sürerken okulun açÄ±lmasÄ±na da tepki gösteren öÄŸrenci, “Ä°lk haftalarda rektörlük tarafÄ±ndan bir duyuru yapÄ±ldÄ±. Bu duyuruya göre okulumuzun Merkez Kampüsü’nde bulunan kütüphane, tadilat ve bölünmeden dolayÄ± HacÄ± Bayram Veli ve Gazi Üniversitesine göre kitaplarÄ±n ayrÄ±lmasÄ± için 200 gün kapalÄ± kalacak” dedi.

Teknoloji Fakültesi’nden bir öÄŸrenci ise kütüphanenin kendileri için en temel kitaplarÄ± temin edebilecekleri ve ders çalÄ±ÅŸabilecekleri yer olduÄŸunu hatÄ±rlatarak “HaklarÄ±mÄ±zÄ± hiçe sayÄ±yorlar, 200 gün demek bir eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± demek. Biz bir yÄ±l boyunca kütüphaneyi kullanamayacaÄŸÄ±z. Teknoloji Fakültesi, Gazi Üniversitesi’nde kalan bir fakülte ancak bizler de bu bölünmeden oldukça etkileniyoruz” dedi.

FotoÄŸraf: Evrensel

HOCALAR AYNI, ÜNÄ°VERSÄ°TELER FARKLI

Ä°ktisadi ve Ä°dari Bilimler Fakütesi'nden bir öÄŸrenci ise üniversitedeki ilk haftalarÄ±nÄ±n nasÄ±l geçtiÄŸini ÅŸöyle anlattÄ±: “Åžu an bölünmüÅŸ bir üniversiteyi çok fazla hissettiÄŸim bir durum yok. Gazi Üniversitesi öÄŸrencileriyle aynÄ± derslere giriyoruz ve aynÄ± hocalardan ders alÄ±yoruz. Bizim HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi’nin tam olarak Gazi Üniversitesi’nden koptuÄŸunu anlamamÄ±z için Gazi Üniversitesi öÄŸrencilerinin mezun olmasÄ± gerekiyor.”

ÜNÄ°VERSÄ°TEDEN GEÇÄ°CÄ° ÇÖZÜM

HacÄ± Bayram Veli Üniversitesi ise dün yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, sorunun çözümü için Jet-Kart basÄ±lana kadar bir aylÄ±k yemek parasÄ±nÄ±n yatÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. YapÄ±lan açÄ±klamada “2018-2019 eÄŸitim öÄŸretim dönemi yeni kayÄ±t yaptÄ±ran birinci sÄ±nÄ±f öÄŸrencilerimizin jet-kart basÄ±m ve daÄŸÄ±tÄ±mÄ± yapÄ±lÄ±ncaya kadar fakültemizin yemekhanelerinden faydalanabilmeleri için 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar 22 günlük (1-30 KasÄ±m tarihleri arasÄ±) toplam yemek bedeli olan 29.40 TL'yi Halk BankasÄ±'na yatÄ±rarak” dekont ve öÄŸrenci belgeleriyle üniversiteye baÅŸvurmalarÄ±nÄ± istedi. (Ankara/EVRENSEL)

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