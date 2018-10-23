Ä°HD Ä°zmir Åžubesi: 10 bin 148 hak ihlali yaÅŸandÄ±

Ä°HD Ä°zmir Åžubesi, 4 aylÄ±k raporlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, toplamda 10 bin 148 hak ihlalinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.Â

Ä°nsan HaklarÄ± DerneÄŸi (Ä°HD) Ä°zmir Åžubesi, Ege Bölgesi’nde 4 ayda yaÅŸanan hak ihlalleri raporunu açÄ±kladÄ±.

Raporu açÄ±klayan Ä°HD üyesi Cemile Karakaya MayÄ±s, Haziran, Temmuz, AÄŸustos aylarÄ±nÄ± kapsayan rapora göre Ege bölgesinde 4 ayda, 154 gözaltÄ±, 44 tutuklama, 11 adli kontrol, 7 ev baskÄ±nÄ±, gözaltÄ±nda tehdit 1 ve 5 ajanlÄ±k teklifinin gerçekleÅŸtiÄŸini belirtti. Siyasi, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± gibi gerekçelerle birçok gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±nÄ±n olduÄŸunu belirten Karakaya, bu gözaltÄ± ve tutuklamalarÄ±n ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda, Türkiye’nin karnesini oluÅŸturduÄŸunu belirtti.

’25 MÜLTECÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°’

MA'da yer alan haber göre savaÅŸ, yÄ±kÄ±m, siyasi baskÄ± ve doÄŸal afet gibi nedenlerden kaçan mülteci sayÄ±sÄ± 6681, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin sayÄ±sÄ± 25 ve haber alÄ±namayan 1 kiÅŸi oldu.

11 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Erkek egemen zihniyet sonucu kadÄ±na yönelik taciz ve tecavüz vakalarÄ±na dikkat çekilen raporda, “KadÄ±n yaralama 2, kadÄ±na yönelik cinsel taciz 2, tecavüz 2, kadÄ±na darp 5, kadÄ±n tacizi 6, kadÄ±n cinayeti 11, kadÄ±na hakaret 2, fuhuÅŸa zorlama 2, tehdit 1, kadÄ±n kaybÄ± 1 gerçekleÅŸmiÅŸtir” denildi.

‘ÇOCUKLARA YÖNELÄ°K ÅžÄ°DDET ARTTI’

Rapora göre çocuklara yönelik ÅŸiddette katlanarak artÄ±yor: "Darp edilen çocuk sayÄ±sÄ± 2, çocuklara yönelik taciz 18, çocuk ölümü 1, çocuk evliliÄŸi 1"

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‘18 Ä°ÅžÇÄ° YAÅžAMINI YÄ°TÄ°RDÄ°’

Ä°ÅŸçi ölümlerinin arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilen raporda iÅŸçilerin çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ±na dair veriler ÅŸöyle oldu: "18 iÅŸçi ölümü, 1539 iÅŸten atma, 139 iÅŸ kazasÄ±, 599 ihraç, 750 gÄ±da zehirlenmesi, 1 açlÄ±k grevi"

‘CEZAEVLERÄ°NDE TECRÄ°T, ÇIPLAK ARAMA, DARP’

Özellikle OHAL süreci bahane edilerek cezaevlerinde yaÅŸam koÅŸullarÄ±nÄ±n aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Ä°HD üyesi Cemile Karakaya, tutuklularÄ±n cezaevi idaresinin insafÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, hukuki uygulamalar yok sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bunun sonucu olarak da hücre cezasÄ±, çÄ±plak arama, darp, tedavi engeli, tecrit, ani koÄŸuÅŸ aramalarÄ± gibi uygulamalarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. Karakaya, “Hücre cezasÄ± 1, açlÄ±k grevi 7, kitap dergi yasaÄŸÄ± 7, savunma hakkÄ± ihlali 1, hapishanede ölüm 1, keyfi koÄŸuÅŸ aramasÄ± 4, tecrit 1, kelepçeli tedavi 2, hastane tutulan tutuklu 4, tedavi engeli 4, darp 3, sosyal faaliyet engeli 4, eÄŸitim engeli 1, iletiÅŸim engeli 2, iletiÅŸim engeli 2, intihar iddiasÄ± 2, çÄ±plak arama dayatmasÄ± 1, keyfi disiplin cezasÄ± 1 olarak kayÄ±tlara geçti” diye belirtti.

‘10 BÄ°N 148 HAK Ä°HLALÄ° YAÅžANDI’

Ä°nsanlarÄ±n barÄ±ÅŸçÄ±l gösteri haklarÄ± bulunduÄŸunu ve hakkÄ±n keyfi olarak engellendiÄŸini sözlerine ekleyen Karakaya, ÅŸunlarÄ± söyledi: “Özellikle HDP seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± birçok yerde gerek halk tarafÄ±ndan nefret söylemi ve saldÄ±rÄ±, gerekse güvenlik güçlerince engelleme, miting yasaklama biçiminde kendisini göstermiÅŸtir. Eylem etkinlik yasaÄŸÄ± 1, seçim çalÄ±ÅŸmasÄ± engeli 9 olay yaÅŸandÄ±. Bölgemizde yine saÄŸlÄ±k görevlisine kötü muamele 1, politik tercihi nedeniyle saldÄ±rÄ± 2, güvenlik görevlisince keyfi uygulama 2, siyasi çalÄ±ÅŸma engeli 11, orman yangÄ±nÄ± 33 oldu.”



Karakaya, 4 ay boyunca ege bölgesinde toplamda 10 bin 148 hak ihlali yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

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