İHD’den af teklifine tepki: Suç örgütleri dışarı, hak arayanlar içeri

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan MHP'nin kamuoyunda “af teklifi” olarak bilinen bazı suçlarda ceza indirimine tepki gösterdi.

İnsan Hakları Derneği (İHD), ceza mevzuatındaki adaletsizliklere ilişkin hazırladığı raporu açıkladı. İnsan Hakları Genel Merkezi'nde yapılan basın toplantısında konuşan İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, MHP'nin kamuoyunda 'af düzenlemesi' olarak bilinen bazı suçlarda şartlı tahliye teklifinin değerlendirdi. TMK ile terör tanımının oldukça geniş tutulduğunu vurgulayan Türkdoğan, hukukun üstünlüğüne uygun bir yargılanma yapılmadığını ifade ederek, başta ifade özgürlüğü olmak üzere örgütlenme, toplantı ve gösteri haklarının tamamen sınırlandığını ve siyasi iktidarın TMK'yı kullandığını söyledi. MHP'nin Meclise verdiği şartlı tahliye ve bazı cezalarda indirim teklifinin af tartışmalarını yeniden gündeme getirdiğini belirten Türkdoğan, “Kanun teklifi sadece infaz rejimini düzenlemekte olup herhangi bir özel veya genel af içermemektedir. Dolayısıyla bu teklifin 'af' olarak tartışılması doğru değildir” dedi.

'ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERE UYUMLU OLMALI'

Bu teklifin Türkiye’deki ceza mevzuatındaki problemli alanlara çözüm üretmediğine değinen Türkdoğan, resmi açıklama yapılmamasına rağmen 250 binin üzerinde tutuklu bulunduğunu söyleyerek “Türkiye’de yaşanan bu adalet krizinin çözümü ancak ve ancak ceza mevzuatında yapılacak köklü değişikliklerle mümkündür. Bu değişikliklerin de Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ve içtihadı, evrensel insan hakları değerleri ile uyumlu olacak bir biçimde yapılması zorunludur” diye konuştu.

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SUÇ ÖRGÜTLERİ DIŞARI, HAK ARAYANLAR İÇERİ

Adli suçlar için suç işlemenin neredeyse çok kolay olduğunu ifade eden Türkdoğan, “Suç örgütlerinin cirit attığı, her türlü yüz kızartıcı, ekonomik suçların işlendiği, yaralama ve mala zarar verme eylemlerinin yapıldığı bir ülke olmaz. Suç örgütlerini dışarı çıkaracaksınız, hakkını arayanları hapse atacaksınız. Bu çok tehlikeli bir düşünce” dedi. Türkdoğan, “Eğer gerçekten amaçları birkaç kişiyi salıvermekse hasta mahpuslarla ilgili düzenlemeyi yapın cezaevlerinde bulunan bin civarında hasta mahpusların hepsini tahliye edin. Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, Gülten Kışanak'ın, Osman Kavala'nın ve daha birçok arkadaşımızın hapiste olduğu bir ülkede bunlara yenisini eklemek için cezaevlerinde yer açma girişimini asla kabul etmiyoruz” dedi.

TETİĞİ ÇEKEN YATIP, EMRİ VEREN SALINACAK

Yaralama fiillerinin af kapsamına dahil olduğunu belirten Türkdoğan, yılda 400 civarında kadın öldürülüyorsa bunun 3 katı kadının da yaralandığını kaydetti. Yani kadını yaralayanın tahliye edileceğini, dışarı çıktığında yarım bıraktıkları işi tamamlamayacaklarının garantisi olmadığını ifade eden Türkdoğan, “Bu çok tehlikeli. Bir de sadece kadın cinayetleri bakımından değil. Suç örgütleri liderleri birçok öldürme fiilinin talimat vericisi konumundadır. Fakat bunlar bir türlü kanıtlanamadığı için yan cezalarla cezalandırılmaktadır. Şimdi bunlar da af kapsamına dahil. Tetiği çeken yatarken, tetiği çekene o talimatı veren aftan yararlanıyor. Dolayısıyla teklifin hiç bir açıdan kabul edilebilir yanı yoktur” dedi.

'TMK KALDIRILMALI, TCK DÜZENLENMELİ'

Terör tanımı çok geniş tutulduğu için gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, insan hakları savunucuları, sendikacılar, sanatçılar, belediye başkanları, milletvekilleri, siyasetçiler, öğrencilerin teröristlikle suçlanabildiğini belirten Türkdoğan, 2013-2017 yılları arasında toplam 81 bin 63 kişiye ifade özgürlüğü kapsamında dava açıldığını kaydetti. Türkdoğan TMK'nın kaldırılması ve TCK'da düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

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Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 15:12

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