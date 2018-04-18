İHD: Cinsel istismar hastalık değil suçtur

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, çocuk istismarına dair kanun tasarısına ilişkin basın açıklaması yaptı.

İnsan Hakları Derneği (İHD), çocuk istismarına dair kanun tasarısına ilişkin yaptığı açıklamada, tasarının cinsel istismarı önlemek değil, istismar gerçekleştikten sonra verilecek yüksek cezaların çözüm olmadığını belirtti. Şube binasında yapılan açıklamada konuşan İHD İstanbul Şube Başkanı Av. Gülseren Yoleri, cinsel istismar da dahil hiçbir suçun, suçu yaratan nedenlere dokunmadan sadece cezasının ağırlaştılarak engellenemeyeceğini dile getirdi. Tasarıda yer verilen yayın yasağının çocuğu korumaktan daha çok, bu tür olayların toplum tarafından bilinmesini engelleyeceğini belirten Yoleri, “Ağır cezaların çocukları cinsel istismardan koruyamayacağını bilenler, yayın yasakları ile vakaları kamuoyundan gizleme yoluna gidebilecek. Böylece kamuoyu tepkisini ve denetimini kontrol edebilecek, boşa düşürebileceklerdir. Yayın yasakları, cinsel istismarın görünürlüğünü engellemek, çocukları yalnız bırakılmaktır” dedi.

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SUÇLUYA HASTA MUAMAELESİ YAPILIYOR

Cinsel istismarın hastalık değil şiddet içeren bir suç olduğunu vurgulayan Yoleri, “Kastrasyon / hadım gibi hormon tedavisi öngören yaklaşımlar, suçluya hasta muamelesi yaparak onu korumak ve cezadan kurtarmanın ya da ceza indiriminden yararlanmasının kapısını aralamaktır. İstismarcıya testosteron tedavisi öngörülmesi, suçun kişinin iradesini sakatlayan bir nedenle işlendiğinin kabulünü ve sonrasında da failin ceza ehliyetinin olmadığı savunusunu gündeme getirebilecektir” diye konuştu.

DEVLET ÇOCUKLARI KORUMALIDIR

‘18 yaş altındaki herkes çocuktur’ kuralının istisnasız uygulanması ve yasalardaki aykırı düzenlemelerin iptal edilmesini isteyen Yoleri, “Devletin görevi cinsel istismarı önlemektir. Çocuğa cinsel istismarın önlenebilmesi için öncelikle doğru tanımlanması, toplumsal, kültürel, psikolojik ve politik nedenlerinin ortadan kaldırılmalı. Hak temelli yaklaşımlarla çocuğu koruyacak mekanizmaların yaratılması ve bu mekanizmaların sivil örgütler tarafından ve kamuoyunca denetimine açık olmalıdır. Yasalardaki çocuk aleyhine düzenlemeler kaldırılmalı ya da çocuk haklarına uygun olarak değiştirilmelidir" dedi.

BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIM GEREKLİ

Çocuk yaşta evliliğe izin veren maddelerdeki “hâkim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple” biçimindeki muğlâk ifadelerin işlenen suçların üzerinin örtülmesine olanak sağladığını ifade eden Yoleri son olarak şunları söyledi: “Yaş ayrımının ortadan kaldırılması, cinsel istismar suçunun yaş ayrımı gözetilmeksizin şikâyete bağlı bir suç olmaktan çıkartılması gerekiyor. 18 yaş evveli evliliklerin yasaklanması ile Bakanlıklar ve genel olarak idarenin referans görüşlerini çocuklar lehine değiştirmesi gerekmektedir. Bütüncül bir yaklaşımla cinsel istismarın tamamen önlemesi gereken devleti, görevini yapmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

Açıklamanın ardından İHD Çocuk Komisyonu tarafından ‘çocuk istismarının durdurulması’ için sanatçıların çağrı yaptığı, video gösterildi.

SES, TÜM ÜLKEDE EYLEM YAPACAK

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), bugün örgütlü olduğu tüm illerde mecliste görüşülen ‘çocuk istismasrı yasa tasarısı’na karşı açıklamalar yapacak. SES Eş Genel Başkanı Gönül Erden, AKP’nin tasarıyı hazırlarken ilgili tarafların görüşlerini almadığını, ayrıca tasarıda istismarı önlemeye dönük bir yaklaşım yerine sadece ceza artırımının olduğunu belirtti. Erden, Ankara’da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde yapacakları açıklamayla bakanlığın, çocukların güvenliğini sağlamakla sorumlu olduğunu hatırlatacaklarını söyledi. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Nisan 2018 16:20

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