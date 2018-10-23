'FaturayÄ± biz Ã¶demeyeceÄŸiz, Gebze'de fÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±ÄŸa izin vermeyeceÄŸiz'

Gebze'de binlerce iÅŸçi ekonomik kriz gerekçesiyle dayatÄ±lan yoksulluÄŸu, iÅŸten atmalarÄ± ve esnek çalÄ±ÅŸmayÄ± protesto etti. Gebze Sendikalar BirliÄŸi'nin çaÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen binlerce iÅŸçi kent meydanÄ±na yürüdü. Ä°ÅŸçiler 'AtÄ±lan iÅŸçiler geri alÄ±nsÄ±n', 'Ä°ÅŸten atmalar yasaklansÄ±n' gibi sloganlarla taleplerini ifade etti. Ä°ÅŸçiler, 'Ä°ÅŸçilerin birliÄŸi sermayeyi yenecek' sloganÄ±yla da krize karÅŸÄ± tüm iÅŸçilere birlikte mücadele çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

YürüyüÅŸün ardÄ±ndan kent meydanÄ±nda düzenlenen kitlesel basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± Gebze Sendikalar BirliÄŸi Dönem Sözcüsü ve Petrol-Ä°ÅŸ Gebze Åžube BaÅŸkanÄ± Süleyman Akyüz okudu. Krizin faturasÄ±nÄ± iÅŸçi ve emekçiler olarak ödemeyeceklerini ilan etmek için bir araya geldiklerini vurgulayan Süleyman Akyüz, bunun için mücadeleyi kararlÄ± ÅŸekilde sürdüreceklerini dile getirdi:

"Krizin faturasÄ±nÄ± biz ödemeyeceÄŸiz. Bu yüzden burada bir araya geldik. YÄ±llardÄ±r uygulanan ekonomi politikalarÄ± patronlarÄ±n cebini doldurmaktan baÅŸka bir iÅŸe yaramadÄ±. Ekonomi büyürken iÅŸçilere pay vermeyenler ÅŸimdi 'AynÄ± gemideyiz' diyor. Hükümetin emekçilerden fedakarlÄ±k beklemesi kabul edilemez. Krizi yüklenmesi gereken patronlardÄ±r. Ä°ÅŸçilerin krize karÅŸÄ± bir araya gelerek örgütlenmekten baÅŸka bir ÅŸansÄ± yoktur. Gebze'de kriz fÄ±rsatçÄ±lÄ±ÄŸÄ±na izin vermeyeceÄŸiz, haklarÄ±mÄ±zÄ± sonuna kadar savunmaya devam edeceÄŸiz." (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 23 Ekim 2018 17:51

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