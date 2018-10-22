TÃœGVA nedir? AmacÄ± ve faaliyetleri nelerdir?

Bilal ErdoÄŸan'Ä±n YÃ¼ksek Ä°stiÅŸare Kurulu Ãœyesi olduÄŸu, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n genel merkez binasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± TÃœGVA nedir, neler yapmÄ±ÅŸtÄ±r?

Ä°stanbul'da bulunan genel merkez binasÄ± dün CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla açÄ±lan Türkiye Gençlik VakfÄ±'nÄ±n (TÜGVA) faaliyetleri ve hedefi merak konusu oldu.

BÄ°LAL ERDOÄžAN Ä°LE Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°

"GençliÄŸin GeleceÄŸi, GeleceÄŸin GençliÄŸi" sloganÄ±yla 2014'te kurulan TÜGVA, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n oÄŸlu Bilal ErdoÄŸan'Ä±n Yüksek Ä°stiÅŸare Kurulu Üyesi olmasÄ±, il temsilciliÄŸi açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n bizzat Bilal ErdoÄŸan ve AKP temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla yapÄ±lmasÄ± ve AKP'li isimlerin katÄ±lÄ±mÄ±yla etkinlikler düzenlemesi nedeniyle sÄ±k sÄ±k "AKP'nin gençlik yapÄ±lanmasÄ±" olduÄŸu ve "AKP'nin gençlik içinde örgütlenmesi amacÄ±yla kurulduÄŸu" eleÅŸtirilerinin hedefi oldu.

VakfÄ±n baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± Bilal ErdoÄŸan’Ä±n arkadaÅŸlarÄ±ndan Ä°smail Emanet yapÄ±yor. 1983 Fatih doÄŸumlu Ä°smail Emanet, vakfÄ±n hedefini ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile iliÅŸkini ÅŸu söylerle özetliyor: “Tarihe bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aslÄ±nda biz medeniyet olarak bir vakÄ±f medeniyetiyiz. Yani ÅŸehirleri bile vakÄ±flar üzerinden kurmuÅŸuz. Bu özelliÄŸimizi yeniden canlandÄ±rmak gerekiyor. CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z da bunun üzerine daha çok yoÄŸunlaÅŸÄ±yor.”

FAALÄ°YETLERÄ°

Genel merkez binasÄ±nda, çalÄ±ÅŸma ofisleri, spor kompleksi, toplantÄ± odalarÄ±, derslikler, sinema salonu ve 'TÜGVA kÄ±raathanesi' bulunan vakÄ±f, "kültürel, sanatsal, sportif ve manevi yönden donanÄ±mlÄ± ve bilinçli insanlar yetiÅŸtirmeyi amaç edindiÄŸini" söylüyor.

340 bini aÅŸkÄ±n kayÄ±tlÄ± üyesi, 81 il, 404 ilçe temsilciliÄŸi ve 58 'YükseköÄŸrenim Erkek ÖÄŸrenci Yurdu' bulunan vakÄ±f, "Türkiye'nin en büyük gençlik yapÄ±lanmasÄ±" olarak anÄ±lÄ±yor.

VakÄ±f, internet sitesinde en az 60 bin 784 etkinlik düzenlediÄŸini, 480 bin 356 kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 51 bin 131 'gönüllüyle' 81 ilde faaliyet yürüttüÄŸünü belirtiyor.

"Özçekim" adlÄ± dergi, TÜGVA tarafÄ±ndan çÄ±karÄ±lÄ±yor.

VakfÄ±n 'Çizimlerle 40 Hadis', 'Beytülmakdis GençliÄŸi', 'Bölge UzmanÄ± YetiÅŸtirme ProgramÄ±' ve 'Genç Diplomat Akademisi' gibi projeleri bulunuyor.

NELERLE GÜNDEME GELDÄ°?

VakÄ±f AKP ve devlet yetkililerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla düzenlediÄŸi etkinlikler ve projelerin yanÄ± sÄ±ra skandallarla da sÄ±k sÄ±k gündem geldi. Millî EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± ile vakÄ±f arasÄ±nda imzalanan 'Medeniyet ve DeÄŸerler Protokolü’ kapsamÄ±nda devlet okullarÄ±nda verilen dini eÄŸitimler, 2017'deki anayasa deÄŸiÅŸikliÄŸi referandumu sürecinde vakÄ±f tarafÄ±ndan öÄŸrencilere 'evet' propagandasÄ± yapÄ±lmasÄ±, yüksek bedelli bir binanÄ±n vakfa 120 liraya kiralanmasÄ±, yaz okullarÄ±nda cübbeli, tekbirli eÄŸitim vermesi tepki topladÄ±.

120 LÄ°RAYA Ä°LÇE BÄ°NASI

Ä°zmit Belediyesi tarafÄ±ndan TÜGVA'ya ilçe binasÄ± olarak kullanmasÄ± için 120 lira bedelle kiraya verilen yer, el deÄŸiÅŸtirip SGK'ye geçince kira bedeli 35 kat artarak 4 bin 200 liraya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±.

Olay üzerine açÄ±klama yapan CHP Ä°zmit Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Ümit Küçükkaya, "Bizim muhalefetimize raÄŸmen binada 6 aydan fazla 120 liraya oturdular" derken Emek Partisi Kocaeli Ä°l BaÅŸkanÄ± Arzu Erkan, "Neden sokaktan geçen bir vatandaÅŸ Ä°zmit'in orta yerinde bulunan bu binayÄ± 120 TL'ye kiralayamaz?” diye sormuÅŸtu. Erkan, ayrÄ±ca "TÜGVA eliyle, tam da ErdoÄŸan'Ä±n 'kindar ve dindar nesil' yetiÅŸtirme amacÄ±nÄ±n saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kamuoyu çok iyi biliyor. HalkÄ±n malÄ±nÄ± birbirlerine peÅŸkeÅŸ çekiyorlar" demiÅŸti.

Bilal ErdoÄŸan'Ä±n vakfÄ±na 120 liraya ilÃ§e binasÄ±!

ÖÄžRENCÄ°LERE 'EVET' PROPAGANDASI

TÜGVA'nÄ±n Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde düzenlediÄŸi ve Bilal ErdoÄŸan’Ä±n konuÅŸmacÄ± olarak katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± “Yeni Nesil, Yeni Anayasa” konulu panele götürülen Dündar ÇiloÄŸlu Anadolu Lisesi ve Manisa Ä°mam Hatip Lisesi ÖÄŸrencileri, toplantÄ±nÄ±n içeriÄŸini öÄŸrenince salonu terk etmiÅŸti.

Okula dönen ve hep bir aÄŸÄ±zdan Ä°zmir MarÅŸÄ±'nÄ± okuyarak okul idaresine tepki gösteren öÄŸrenciler, bu sefer de okul içinde siyaset yaptÄ±klarÄ± gerekçesiyle haklarÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±lmakla tehdit edilmiÅŸti.

â€˜Evetâ€™ toplantÄ±sÄ±na gÃ¶tÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸrenciler salonu terk etti

YAZ OKULUNDA TEKBÄ°RLÄ° CÜBBELÄ° EÄžÄ°TÄ°M

FotoÄŸraf: Twitter

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediyesi ve Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü ile imzaladÄ±ÄŸÄ± protokol sonrasÄ± okullarda “yaz okulu” düzenleyen TÜGVA, "dini ve spor içerikli" faaliyetler adÄ± altÄ±ndaki uygulamalarÄ±yla gündeme gelmiÅŸti. TÜGVA ÅŸubelerine ait Twitter hesaplarÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan görüntülerde öÄŸrencilerin, tekbir getirtilerek okul koridorlarÄ±nda dolaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, derslik ve spor salonlarÄ±nÄ±n mescide dönüÅŸtürülüp 11 ila 14 yaÅŸ aralÄ±ÄŸÄ±ndaki öÄŸrencilere takke giydirildiÄŸi yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Görüntülerde, cübbe giyen kiÅŸilerin öÄŸrencilere namaz kÄ±ldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n “Tek dil, tek din, tek vatan, tek bayrak” diye nitelediÄŸi Rabia iÅŸareti yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± görülmüÅŸtü.

TÃœGVAâ€™nÄ±n â€˜yaz okullarÄ±â€™nda tekbirli cÃ¼bbeli eÄŸitim!

Ä°ZMÄ°R ATATÜRK LÄ°SESÄ° DERSLÄ°KLERÄ°NÄ°N VAKFA TAHSÄ°S EDÄ°LMESÄ° TEPKÄ° ÇEKTÄ°

FotoÄŸraf: Evrensel

MEB ile vakÄ±f arasÄ±nda imzalanan 'Medeniyet ve DeÄŸerler Protokolü’ kapsamÄ±nda Ä°zmir Atatürk Lisesi’nin derslikleri, yaz okulu için TÜGVA'ya tahsis edilmiÅŸti. Liseye gönderilen yazÄ±da, protokol kapsamÄ±nda okuldaki 7 sÄ±nÄ±fÄ±n yaz boyu pazartesi ve perÅŸembe günleri kendilerine tahsis edilmesi istenmiÅŸti. Tahsis sonrasÄ± okulda ilk olarak öÄŸrencilere konferans verilmiÅŸti.

YaÅŸananlara tepki gösteren Ä°zmir Atatürk Lisesi MezunlarÄ± DerneÄŸi, öÄŸretmenleri ve öÄŸrencileri yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamada "Bu okula ve deÄŸerlerine karÅŸÄ± yapÄ±lan bu hareketi Atatürk'ün adÄ±nÄ± gururla taÅŸÄ±yan lisemizden yetiÅŸmiÅŸ bireyler olarak kabullenmemiz ve sessiz kalmamÄ±z mümkün deÄŸildir. Çünkü bir lise meselesi deÄŸil zihniyet meselesidir, memleket meselesidir" demiÅŸlerdi. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

AtatÃ¼rk Liseliler TÃœGVA ile protokolÃ¼n iptalini istedi

ErdoÄŸan: Son 16 yÄ±lda hiÃ§bir vatandaÅŸÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k alanÄ± daralmamÄ±ÅŸtÄ±r

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 14:06

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