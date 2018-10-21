ErdoÄŸan: Son 16 yÄ±lda hiÃ§bir vatandaÅŸÄ±n Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k alanÄ± daralmamÄ±ÅŸtÄ±r

ErdoÄŸan, 'Son 16 yÄ±lda hiÃ§ kimsenin, hiÃ§bir vatandaÅŸÄ±n, etnik veya dini grubun Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k alanÄ± daralmamÄ±ÅŸ ve hayatÄ±na mÃ¼dahale edilmemiÅŸtir' dedi.

TÜGVA Genel Merkezi'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, "Son 16 yÄ±lda hiç kimsenin, hiçbir vatandaÅŸÄ±n, etnik veya dini grubun özgürlük alanÄ± daralmamÄ±ÅŸ ve hayatÄ±na müdahale edilmemiÅŸtir" dedi. HaksÄ±zca, insafsÄ±zca eleÅŸtirildiklerini öne süren ErdoÄŸan, buna raÄŸmen kendilerine yapÄ±lanlarÄ±n hiçbirini baÅŸkalarÄ±na yapmadÄ±klarÄ±nÄ± savundu ve "Hiçbir evladÄ±mÄ±zÄ±n inancÄ±ndan, kÄ±lÄ±k kÄ±yafetinden, dÄ±ÅŸ görünüÅŸünden dolayÄ± horlanmadÄ±ÄŸÄ± bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kÄ±ldÄ±k" dedi. DiÄŸer yandan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ünal, ErdoÄŸan için "O, makamlarÄ±n dönüÅŸtüremediÄŸi ama makamlarÄ± dönüÅŸtüren biridir" ifadelerini kullandÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n açÄ±klamalarÄ±ndan öne çÄ±kanlar ÅŸöyle:

"â– TÜGVA gençlere sadece barÄ±nma imkanÄ± sunmakla kalmÄ±yor, yaÅŸlarÄ±, eÄŸitim seviyeleri birbirinden farklÄ± on binlerce gencimiz için ikinci bir okul, ikinci bir üniversite oluyor. Gençlerimizle hayalleri arasÄ±ndaki engelleri kaldÄ±rmaya gayret ediyoruz.

â– (CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu'ya atfen) Onlar kollarÄ±nda teröristlerle beraber Ankara'dan Ä°stanbul'a yürüyebilirler. Biz ise rahmet erleriyle ÅŸefkat erleriyle yürürüz, yürümeye de devam edeceÄŸiz.

â– ÇoÄŸu zaman haksÄ±zca, insafsÄ±zca eleÅŸtirildiÄŸimiz halde bize yapÄ±lanlarÄ±n hiçbirini biz baÅŸkalarÄ±na yapmadÄ±k. Hiçbir evladÄ±mÄ±zÄ±n inancÄ±ndan, kÄ±lÄ±k kÄ±yafetinden, dÄ±ÅŸ görünüÅŸünden dolayÄ± horlanmadÄ±ÄŸÄ± bir özgürlük atmosferini ülkemizde hakim kÄ±ldÄ±k. Son 16 yÄ±lda hiç kimsenin, hiçbir vatandaÅŸÄ±n, etnik veya dini grubun özgürlük alanÄ± daralmamÄ±ÅŸ ve hayatÄ±na müdahale edilmemiÅŸtir.

â– Millet olarak yeni bir dönemin arefesinde bulunuyoruz; bu dönemin adÄ±, yeniden diriliÅŸ, yeniden ÅŸahlanÄ±ÅŸ dönemidir. Bu dönem büyük Türkiye idealimizi pratiÄŸe dökme dönemidir. Bunun bir yanÄ± coÄŸrafyamÄ±zla ilgilidir ama bu asla yayÄ±lmacÄ± bir ideal deÄŸildir."

AçÄ±lÄ±ÅŸ törenine CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Fuat Oktay, Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, Gençlik ve Spor BakanÄ± Mehmet Muharrem KasapoÄŸlu, AKP Genel BaÅŸkanvekili Numan KurtulmuÅŸ, Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin, Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal da katÄ±ldÄ±.

KonuÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan katÄ±lÄ±mcÄ±lar, dualarla kurdele keserek TÜGVA Genel Merkezi'nin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ve beraberindekiler, daha sonra genel merkezi gezerek, yetkililerden bilgi aldÄ±.

MAHÄ°R ÜNAL: ERDOÄžAN MAKAMLARIN DÖNÜÅžTÜREMEDÄ°ÄžÄ°, MAKAMLARI DÖNÜÅžTÜREN BÄ°RÄ°DÄ°R

Öte yandan AKP Genel Merkez TanÄ±tÄ±m ve Medya BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Marmara Bölge TanÄ±tÄ±m ve Medya BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ünal, ErdoÄŸan için "ErdoÄŸan, makamlarÄ±n dönüÅŸtüremediÄŸi ama makamlarÄ± dönüÅŸtüren biridir" dedi.

ErdoÄŸan'a methiyeler düzen Ünal, "ErdoÄŸan'Ä±n gençlik kollarÄ±ndan itibaren izlediÄŸi siyaseti ortadadÄ±r. Hiçbir makamÄ±n dönüÅŸtüremediÄŸi ama geldiÄŸi her makamÄ± dönüÅŸtüren bir ÅŸahsiyet var karÅŸÄ±mÄ±zda. ErdoÄŸan, makamlarÄ±n dönüÅŸtüremediÄŸi ama makamlarÄ± dönüÅŸtüren biridir. Böylece farkÄ±nÄ± ortaya koymuÅŸtur" ifadelerini kullandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan: Kandan baÅŸka vaadi olmayanlarÄ±n devrini kapatmaya var mÄ±sÄ±n?

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 13:52

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