AKP: Muhalefetin Ã¶nergelerini, iÃ§eriÄŸine katÄ±lsak da reddediyoruz

FÄ±ndÄ±k Ã¼reticisinin sorunlarÄ±na dair Ã¶nerge AKP'lilerin oylarÄ±yla reddedildi, 'iktidar partisi imzasÄ± olmayan Ã¶nergeleri reddeder' aÃ§Ä±klamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

Meclis'te fÄ±ndÄ±k üreticilerinin sorunlarÄ±na iliÅŸkin muhalefet tarafÄ±ndan veriler önerge, AKP’li 155 milletvekilinin oylarÄ±yla reddedildi. Yükselen tepki üzerine açÄ±klama yapan AKP Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, ‘muhalefetin verdiÄŸi önergelerin içeriÄŸine katÄ±lsalar dahi reddedildiÄŸini’ açÄ±kladÄ±.

AKP’li Öztürk konuya iliÅŸkin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada “FÄ±ndÄ±kla ilgili sorunlarÄ± araÅŸtÄ±rmak üzere verilen önergenin içeriÄŸine karÅŸÄ± deÄŸiliz. Ancak Meclis’te teamül gereÄŸi iktidar partisi kendi imzasÄ± olmayan önergeleri reddeder. Yoksa içeriÄŸine karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan deÄŸil" ifadelerini kullandÄ±.

Öztürk'ün paylaÅŸÄ±mÄ± ÅŸöyle:

Ekran gürüntüsü, Sabri Öztürk'ün sosyal medya hasabÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r.

(HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 22 Ekim 2018 09:29

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