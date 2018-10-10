Sezon baÅŸÄ±nda 13 lira olan fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± 10 liraya dÃ¼ÅŸtÃ¼

FÄ±ndÄ±kta piyasayÄ± dengelemesi beklenen TMO bu sezon fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ± yapmadÄ±. Ãœretici, '13 lira olan fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± geriledi, acil Ã§Ã¶zÃ¼m istiyoruz' dedi.

Sezon baÅŸÄ±nda piyasada 13 lira olan fÄ±ndÄ±k fiyatÄ± geriledi, piyasayÄ± dengelenmesi beklenen Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu sezon fÄ±ndÄ±k alÄ±mÄ± yapmadÄ±. Tüm Üretici Köylüler SendikasÄ± Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± Zekayi SaÄŸra, “FÄ±ndÄ±k için konuÅŸma, açÄ±klama yapma dönemi bitti. SÄ±ra yasal düzenlemenin yapÄ±lmasÄ±na geldi” diyerek hükümete ve muhalefet partilerine seslendi.

Kilosu 13 liradan 12 liraya gerileyen piyasada, eski fÄ±ndÄ±k 10 liradan alÄ±cÄ± buluyor. AltÄ±nordudu Ziraat OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Selami Akarsu, ‘eski fÄ±ndÄ±k-yeni fÄ±ndÄ±k’ ayrÄ±mÄ±na tepki göstererek, fÄ±ndÄ±k piyasasÄ±nda mutlaka TMO ve FÄ°SKOBÄ°RLÄ°K gibi kuruluÅŸlarÄ±n olmasÄ± gerektiÄŸini söyledi.

Ä°HRACATTA ‘ESKÄ° YENÄ°’ YOK!

Ä°hracat boyutuna geldiÄŸinde eski-yeni fÄ±ndÄ±k ayrÄ±mÄ± yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Akarsu, “Ä°kisini harmanlayÄ±p tek kalemde ihracatÄ± yapÄ±lan durum var. Eski-yeni fÄ±ndÄ±k diye bir durum yok, burada aldatma var. Üreticiyi maÄŸdur etme ve ucuza fÄ±ndÄ±ÄŸÄ± alma var” dedi.

Son zamanlarda ‘yaÄŸlÄ± fÄ±ndÄ±k’, ‘çakÄ±ldak fÄ±ndÄ±k’ diye cinsler ortaya çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Akarsu, “ÇakÄ±ldak fÄ±ndÄ±k güzel, kaliteli ama bu ayrÄ±ma baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda biz iÅŸin içinde baÅŸka bir ÅŸeyler olduÄŸunu gördük. Bu serbest piyasanÄ±n tekelleÅŸmesinden sonra ortaya çÄ±ktÄ±. Tamamen yanlÄ±ÅŸ ve aldatÄ±cÄ±, fÄ±ndÄ±k üreticisini maÄŸdur eden bir durum. Bu olayÄ±n doÄŸru ve gerçek bir yanÄ± yok. FÄ±ndÄ±ÄŸÄ±n adÄ±nÄ± eski deyip, yeni ile eski arasÄ±nda ayrÄ± bir fiyat oluÅŸmasÄ± gerekir zihniyetiyle yapÄ±yorlar bunu ama doÄŸru deÄŸil” dedi.

‘DEVLET POLÄ°TÄ°KASINI DEÄžÄ°ÅžTÄ°RMEMÄ°Z LAZIM’

Oda BaÅŸkanÄ± Akarsu, fÄ±ndÄ±ktaki tekel piyasasÄ±na devletin mutlaka bir çözüm bulmasÄ± gerektiÄŸini vurgularken Tüm Köy Sen Ordu Åžube BaÅŸkanÄ± SaÄŸra, yasal düzenleme çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. ‘FÄ±ndÄ±k üreticilerinin maÄŸduriyetini dile getirmek en kolayÄ±’ diyen SaÄŸra, “Özellikle Mecliste bulunan partilerin sözcüleri, milletvekilleri durup durup üreticilerin maÄŸduriyetinden söz ediyorlar. Oysa onlarÄ±n yapacaklarÄ± iÅŸler baÅŸka. Mecliste üreticileri maÄŸdur eden tarÄ±m yasasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilerek yeni tarÄ±m yasasÄ± için yasa teklifleri vermeleri gerekir. BoÅŸ açÄ±klamalarla göz boyamalarÄ± boÅŸuna. Tüm Köy Sen olarak bundan sonra yasal düzenleme konusunda neler yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getireceÄŸiz.” dedi.

DEVLET SEYREDÄ°YOR, SORUNLAR BÜYÜYOR

Üreticiler, TMO’nun mutlaka piyasaya girerek müdahale alÄ±mÄ±nda bulunmasÄ± isterken hükümet henüz seyretmekle yetindiÄŸi için ÅŸu sorunlar yaÅŸanÄ±yor:

♦ FiyatÄ±n belirlenmesinde etkili olan ‘2018 yÄ±lÄ± tahmini fÄ±ndÄ±k rekoltesi’ henüz açÄ±klanmadÄ±.

♦ TMO tarafÄ±ndan müdahale alÄ±mÄ± yapÄ±lmadÄ±.

♦ TMO’nun bu sezon fÄ±ndÄ±k piyasasÄ±na girmemesi nedeniyle üreticiler serbest piyasadaki fiyatlardan tedirgin oldu.

♦ Sezon baÅŸÄ±nda serbest piyasada 13 lira olan fiyatlar 12 liraya gerilerken, eski fÄ±ndÄ±k ise 10 liradan alÄ±cÄ± buluyor.

(EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 17:22

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