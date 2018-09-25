FÄ±ndÄ±k beldesi halkÄ± su sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesini istiyor

ÅžÄ±rnak GÃ¼Ã§lÃ¼konak'a baÄŸlÄ± FÄ±ndÄ±k beldesinde evlere 12 gÃ¼nde bir, sadece birer saat su veriliyor. Halk kayyÄ±m tarafÄ±ndan yÃ¶netilen belediyeye tepkili.

ÅžÄ±rnak’Ä±n Güçlükonak ilçesine baÄŸlÄ± FÄ±ndÄ±k Belediyesi’ne 18 Ocak 2017 tarihinde kayyÄ±m atamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan su kesintisi devam ediyor. 300’e yakÄ±n evin bulunduÄŸu beldede, Demokratik Bölgeler Partili (DBP) belediyeye eÅŸ baÅŸkanlarÄ± döneminde 2 günde bir akan su, bir yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n süredir 12 günde sadece birer saat akÄ±yor.

EÅžEK SIRTINDA SU TAÅžIYORLAR

Su kesintisinden kaynaklÄ± belde sakinleri her gün su ihtiyaçlarÄ±nÄ± merkezde bulunan tek çeÅŸmeden karÅŸÄ±lÄ±yor. ÇeÅŸme baÅŸÄ±nda oluÅŸan uzun kuyruklardan kaynaklÄ± yurttaÅŸlar saatlerce sÄ±ra bekliyor. SÄ±rasÄ± gelen yurttaÅŸlar, 10 ve 15’er litre su alan bidonlarÄ± ya omuzlarÄ±nda ya da eÅŸeksÄ±rtÄ±nda taÅŸÄ±yor. Ä°mkanÄ± olan bazÄ± yurttaÅŸlar da, belde merkezine birkaç kilometre uzaklÄ±kta bulunan su kuyusundan tankerle evlerine su taÅŸÄ±yor. Su kesintisinden dolayÄ± özellikle temizlik noktasÄ±nda ciddi sÄ±kÄ±ntÄ±larla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan yurttaÅŸlar, su veremedikleri için birçok baÄŸ ve bahçelerinin susuzluktan kurumaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

‘VAR OLAN DESTEÄžÄ° DE ALIYORLAR’

Duruma tepkili olan yurttaÅŸlar, söz konusu kesintilerin bir an önce son bulmasÄ±nÄ± istedi. ÇeÅŸme baÅŸÄ±nda evine su götürmek için sÄ±ra bekleyen Fehime Elkoca, DBP’li belediye döneminde çözüme kavuÅŸan su kesintisinin, kayyÄ±m atamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tekrardan baÅŸladÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. “Bize destek vereceklerine, var olan desteÄŸi de alÄ±yor” diyen Elkoca, zor durumda olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. SularÄ±nÄ±n bir an önce akmasÄ±nÄ± isteyen Elkoca, okula giden çocuklarÄ±nÄ±n bazen bir haftayÄ± aÅŸkÄ±n bir süre duÅŸ alamadÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

‘AÄ°LELER ARASINDA AYRIMCILIK YAPILIYOR’

ÇeÅŸmede sÄ±ra bekleyen kadÄ±nlardan Mevlüde Erkaslan de, elindeki su bidonunu göstererek, kesintiye iliÅŸkin tepkisini ÅŸöyle dile getirdi: “Biz insan deÄŸil miyiz? Ä°nsanlar susuz. HayvanlarÄ±mÄ±z da susuz kalÄ±yor.”

Belediyenin bazen getirdiÄŸi su tankerlerinin sadece bazÄ± ailelere verdiÄŸini kaydeden Behiye Elkoca ise, aileler arasÄ±nda ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekerek, susuzluktan kaynaklÄ± özellikle temizlik konusunda karÅŸÄ±laÅŸtÄ±klarÄ± zorluklara deÄŸindi. (ÅžÄ±rnak/MA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 25 EylÃ¼l 2018 21:45

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