Arin bebek, cezaevinde hastalÄ±ÄŸÄ±yla bÃ¼yÃ¼yor!

Urfa Cezaeviâ€™nde annesi Esma YÄ±lmaz ile kalan astÄ±m hastasÄ± Arin bebek 15 aylÄ±k oldu ancak tedavisi iÃ§in adÄ±m atÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± iÃ§in durumu kÃ¶tÃ¼ye gidiyor.

Berivan ALTAN

Urfa T Tipi Cezaevi’nde annesi Esma YÄ±lmaz ile birlikte kalan Arin bebek 15 aylÄ±k oldu. AstÄ±m hastasÄ± olan Arin bebeÄŸin durumu cezaevi koÅŸullarÄ±ndan kaynaklÄ± ilerledi. Beslenme düzensizliÄŸinden kaynaklÄ± midesinde reflü de oluÅŸan Arin bebeÄŸin saÄŸlÄ±k durumunun düzelmesi için bugüne kadar tek bir adÄ±m atÄ±lmadÄ±. Urfa Cezaevi’ne eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± görmeye giden Mihdi YÄ±lmaz, Arin’in gözlerinin altÄ±nÄ±n hala mor olduÄŸunu ve astÄ±m krizlerinin devam ettiÄŸini söyledi.

‘GÜNDE BÄ°R SAAT SU VERÄ°LÄ°YOR’

Ä°laçlarÄ±n kemik erimesine neden olmasÄ±ndan kaynaklÄ± buhar makinesiyle tedavi ettiklerini söyleyen baba YÄ±lmaz, son görüÅŸte cam ardÄ±ndan gördüÄŸü kÄ±zÄ±nÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Arin bebeÄŸin annesinin sütünü tam içmediÄŸini belirten YÄ±lmaz,cezaevlerinin koÅŸullarÄ±na dair koÅŸullarÄ± ÅŸöyle aktardÄ±:

“Cezaevinde Arin ve eÅŸim 14 kiÅŸilik koÄŸuÅŸa kalÄ±yordu ancak oradan alÄ±ndÄ±. Åžimdi kaldÄ±ÄŸÄ± koÄŸuÅŸta birçok eksiklik var. Özellikle koÄŸuÅŸta nevresim, battaniye gibi eksiklikler var. SayÄ±larÄ±nÄ± azaltmak için koÄŸuÅŸlarÄ± daÄŸÄ±ttÄ±lar ama bu seferde ihtiyaçlarÄ± karÅŸÄ±lanmÄ±yor. Su sorunlarÄ± hala devam ediyor. Günde sadece bir saat su veriyorlar bu da temel ihtiyaçlarÄ±nÄ± dahi karÅŸÄ±lamÄ±yor.”

‘KREÅž AÇILDI AMA...’

Arin’in yürümeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve cezaevi sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ±n ona yetmediÄŸini dile getiren baba YÄ±lmaz, “EÅŸim, her koÄŸuÅŸ kapÄ±sÄ± açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda Arin’in dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak istediÄŸini anlattÄ±. Çocuk dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kmak istiyor. DoÄŸru, düzgün tedavi edilmiyor. Daha da huzursuzlaÅŸmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ” dedi. YÄ±lmaz, cezaevinde kreÅŸ açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Arin’in tek baÅŸÄ±na götürülmek istendiÄŸini belirterek, bebeÄŸin hastalÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklÄ± annesiyle birlikte gitmesi gerektiÄŸini söyledi.

‘EÅžÄ°M DE NE YAPACAÄžINI ÅžAÅžIRDI’

EÅŸinin normalde güçlü bir kadÄ±n olduÄŸunu ancak Arin’in hastalÄ±ÄŸÄ±ndan etkilendiÄŸini aktaran YÄ±lmaz, “Arin’in gözleri önünde erimesi onu da kötü etkiledi. Bana bu sefer gittiÄŸimde ‘YaÅŸayan ölüler gibiyiz. ÇocuÄŸum gözlerimin önünde eriyor’ diyor. O da artÄ±k ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rmÄ±ÅŸ” diye ekledi.

‘NE GELEN VAR NE GÄ°DEN’

YaÅŸananlara iliÅŸkin cezaevi yönetimi ve baÅŸka bir kurumun çözüm bulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±lmaz ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Ne Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Komisyonu ne baÅŸka bir yerden sesimizi duyan yok. Ölsek de ölmesek de kimsenin umurunda deÄŸil.”

BEÅžTAÅž: Ä°NSANLIÄžIN EMRETTÄ°ÄžÄ° BÄ°R MESELE

HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Arin bebek ve annesinin denetimli serbestlik kapsamÄ±nda bÄ±rakÄ±lmasÄ± ya da koÅŸullarÄ±nÄ±n düzelmesi için giriÅŸimlerde bulunmuÅŸtu. Duruma iliÅŸkin HDP Siirt Milletvekili Meral DanÄ±ÅŸ BeÅŸtaÅŸ, Türkiye cezaevlerindeki hasta tutuklu sorununun devam ettiÄŸini ifade ederek son olarak Koçer Özdal’Ä±n el ve ayaklarÄ± ÅŸekilde kelepçeli yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini söyledi.

Arin bebeÄŸin artÄ±k tüm Türkiye tarafÄ±ndan bilindiÄŸini ve sorunun çözümü için defalarca önerge verdiklerini ancak sonuç alamadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren BeÅŸtaÅŸ, ÅŸöyle devam etti: “Bunun adÄ± düÅŸmanlÄ±k, öç, intikam deÄŸil, bunun adÄ± hiçbir ÅŸey olamaz. Ä°nsanlÄ±kla baÄŸdaÅŸÄ±r bir durum deÄŸil. Bir bebeÄŸin tedavisinin yapÄ±lamamasÄ±, annesiyle cezaevinde tutulmasÄ± büyük bir garabettir. Hele bu bebek hasta ise. Bunun tabi ki koÅŸullarÄ± yaratÄ±labilir. Arin’in dÄ±ÅŸarÄ±da tam teÅŸekküllü bir hastane de tedavisinin yapÄ±lmasÄ± gerekir. Arin bebeÄŸin durumu aslÄ±nda Türkiye’de cezaevlerinin içinde bulunduÄŸu vahametin göstergesidir. FotoÄŸrafÄ±n kendisini gösteriyor. Türkiye cezaevlerinden her gün onlarca baÅŸvuru alÄ±yoruz. Ben çaÄŸrÄ± yapmayacaÄŸÄ±m. Bu bir çaÄŸrÄ± meselesi deÄŸil. Bu hukukun, ahlakÄ±n, insanlÄ±ÄŸÄ±n emrettiÄŸi bir meseledir. GereÄŸi yapÄ±lmalÄ±dÄ±r ve yapÄ±lana kadar da bu iÅŸin peÅŸinde olacaÄŸÄ±z.” (Ankara/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 15:44

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