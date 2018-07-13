'Arin bebek hÃ¢lÃ¢ hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmedi'

Annesiyle birlikte Urfa Cezaevinde kalan astÄ±m hastasÄ± Arin bebeÄŸin acil sevk kararÄ±na raÄŸmen bir haftadÄ±r hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lmediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Annesiyle birlikte Urfa Cezaevinde kalan astÄ±m hastasÄ± Arin bebeÄŸin bir hafta önce acil olarak hastaneye sevkinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ancak götürülmediÄŸi öÄŸrenildi. BabasÄ± Mihdi YÄ±lmaz, Arin bebeÄŸin sürekli ateÅŸlendiÄŸini söyledi.

Urfa 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Cezaevinde annesi Esma YÄ±lmaz ile birlikte kalan bir yaÅŸÄ±ndaki Arin bebeÄŸin bir hafta önce acil olarak hastaneye sevkinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±; ancak hâlâ hastaneye götürülmediÄŸi öÄŸrenildi.

Cezaevine eÅŸi ve çocuÄŸunu ziyarete giden Mihdi YÄ±lmaz, Arin bebeÄŸe verilen yanlÄ±ÅŸ ilaçlarÄ±n deÄŸiÅŸtirildiÄŸini; ancak yeni ilaçlarÄ±n hâlâ verilmediÄŸini belirtti. YÄ±lmaz, astÄ±m hastasÄ± olan çocuÄŸuna ilaçlarÄ±nÄ±n verilmediÄŸini ve ateÅŸin 39.5’lere kadar çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

YÄ±lmaz, ayrÄ±ca cezaevinin sÄ±cak olmasÄ±ndan dolayÄ± Arin’in piÅŸik olduÄŸunu ve piÅŸik ilaçlarÄ±nÄ±n dahi verilmediÄŸini söyledi. Bir an önce kÄ±zÄ±nÄ±n hastaneye sevkinin yapÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen baba YÄ±lmaz, “ArtÄ±k periÅŸan olduk. Ya eÅŸimi denetimli serbestlikle bÄ±raksÄ±nlar ya da sevkini Mardin’e yapsÄ±nlar. Ben çocuÄŸumu gündüz tedaviye, akÅŸam annesinin yanÄ±na götürebileyim” dedi.

YÄ±lmaz, 3 tane daha çocuÄŸunun olduÄŸunu ve onlarÄ±n da annesiz büyüdüÄŸünü söyledi. (Ankara/MA)

â€˜Arin bebeÄŸe cezaevinde yanlÄ±ÅŸ ilaÃ§lar verildiâ€™ iddiasÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Temmuz 2018 14:17

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