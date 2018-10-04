Ä°lgezdiâ€™den Arin bebek Ã§aÄŸrÄ±sÄ±: Ã‡ok geÃ§ olmadan...

CHP'li Ä°lgezdi annesiyle cezaevinde kalan 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± Arin bebek'in durumunu meclise taÅŸÄ±dÄ±.

CHP Ä°stanbul Milletvekili Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi, annesiyle cezaevinde kalan 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± Arin bebek için Meclis Ä°nsan HaklarÄ± Ä°nceleme Komisyonu’na maÄŸduriyetin giderilmesi için baÅŸvuruda bulundu.

Urfa T 2 No’lu Cezaevi’nde annesi Esma YÄ±lmaz ile birlikte kalan 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± Arin yaÅŸadÄ±klarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda herhangi bir adÄ±m atÄ±lmazken, CHP Ä°stanbul Milletvekili Gamze AkkuÅŸ Ä°lgezdi, konuyu Meclis gündemine taÅŸÄ±dÄ±.

Ä°lgezdi, Arin bebeÄŸin durumunun her geçen gün kötüye gittiÄŸini hatÄ±rlatarak, komisyonun gerekli giriÅŸimde bulunmasÄ±nÄ± talep etti. Ä°lgezdi, baÅŸvuru dilekçesinde cezaevlerinde anneleriyle birlikte çocuklarÄ±nÄ±n sayÄ±sÄ±nÄ±n KasÄ±m 2017 tarihi itibariyle 624 olduÄŸunu anÄ±msattÄ±.

HER GEÇEN GÜN DURUMU KÖTÜYE GÄ°TMEKTE

Cezaevi ortamÄ±n ebeveynler ile çocuk arasÄ±ndaki baÄŸÄ± olumsuz etkilediÄŸine dikkat çeken Ä°lgezdi, ÅŸu ifadelerde bulundu: “BasÄ±nda da sÄ±k sÄ±k yer alan ÅžanlÄ±urfa 2 No’lu T Tipi KapalÄ± Ceza Ä°nfaz Kurumu’nda annesi ile birlikte kalan 14 aylÄ±k astÄ±m hastasÄ± Arin bebeÄŸin durumunun her geçen gün kötüye gittiÄŸinin ve ailesinin bu konuda bir adÄ±m atÄ±lmasÄ±nÄ± beklediÄŸinin bilinmesini isterim. Arin bebek, 14 kiÅŸilik koÄŸuÅŸta annesiyle birlikte kalmaktadÄ±r. Midesinde reflü olduÄŸu için içtiÄŸi sütü çÄ±karan Arin bebek, bir hafta içinde bir buçuk kilo vermiÅŸtir. AyrÄ±ca kaldÄ±ÄŸÄ± hapishanede su sorunu olduÄŸu için duÅŸ alamÄ±yor ve vücudunda yaralar çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r.”

'DAHA KÖTÜ OLMADAN GEREKEN YAPILMALI'

Komisyon bünyesinde her partiden bir milletvekili olacak ÅŸekilde alt komisyon kurulmasÄ± ve baÅŸta Arin bebeÄŸin saÄŸlÄ±k durumunun daha kötü olmadan gerekenin yapÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden Ä°lgezdi, “Hapishanelerinin ziyaret edilmesi; anneler ve çocuklarÄ±nÄ±n uzmanlar eÅŸliÄŸinde dinlenilmesi, çocuklarÄ±n olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemlerin bir an önce alÄ±nmasÄ± ve maÄŸduriyetlerinin giderilmesi amacÄ±yla araÅŸtÄ±rma yapÄ±lmasÄ±nÄ± arz ederim” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/MA)

‘TUTUKLULARIN TEDAVÄ° HAKKI ENGELLENÄ°YOR’

Çukurova Bölgesi'nin en büyük cezaevi özeliÄŸini taÅŸÄ±yan Tarsus Kampüs Cezaevi’nde ise hak ihlalleri haberleri gelmeye devam ediyor. Tarsus T Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde 1, 2 ve 3 No’lu cezaevlerinde ciddi hak ihlallerinin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken A.Y. adlÄ± tutuklu, Remzi Akyürek ve Suncan Gedik adlÄ± tutuklularÄ±n 15 gündür süresiz açlÄ±k grevinde olduÄŸunun bilgisini verdi.



FotoÄŸraf: MA



A.Y., "Ä°ki arkadaÅŸÄ±mÄ±z hak ihlallerin son bulmasÄ±, en temel haklarÄ±n gasp edilmemesi ve tecridin kaldÄ±rÄ±lmasÄ± için açlÄ±k grevindeler. DiÄŸer arkadaÅŸlar da dönüÅŸümlü olarak açlÄ±k grevine destek verecek" diye belirtti.

Hasta tutuklularÄ±nÄ±n tedavilerinin engellendiÄŸini ve hastane sevklerinin "doktor yok" gerekçesiyle yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan A.Y., "KasÄ±m Gedik adlÄ± arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n 6 aydÄ±r diÅŸ sorunu yaÅŸamasÄ±na ve hastaneye sevki olmasÄ±na raÄŸmen götürülmüyor. Hasta olan tutuklular tedavi edilmiyor" dedi.

Hak ihlallerine iliÅŸkin dilekçelerinin iÅŸleme konulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerekli mercilere iletilmediÄŸini de belirten A.Y., "Cezaevinin suyu içilmiyor. Pis kokuyor. Ä°lk günden beri su öyleymiÅŸ. Biz sadece onu zorunlu olarak temel ihtiyaçlarda kullanÄ±yoruz. Bizler kendi paramÄ±zla hazÄ±r su açÄ±p içiyoruz" diye konuÅŸtu. Ä°ddialar üzerine Mezopotamya AjansÄ±’nÄ±n aradÄ±ÄŸÄ± cezaevi idaresi telefonlara cevap vermedi. (Mersin/MA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 12:29

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