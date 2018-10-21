Bekir Kaya'ya 8 yÄ±l hapis cezasÄ±: Hukuk ile alakasÄ± olmayan bir sÃ¼reÃ§

Eski Van BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kayaâ€™ya verilen hapis cezasÄ±na HDP'li Dede'den tepki: KararÄ±n hukukla alakasÄ± yok

Van BüyükÅŸehir Belediye EÅŸ BaÅŸkanÄ± Bekir Kaya’ya verilen 8 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ±na tepki gösteren HDP Ä°l EÅŸbaÅŸkanÄ± Ümit Dede, “Biz bu davanÄ±n siyasi olduÄŸunu, hukuk ile herhangi bir baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± karar duruÅŸmasÄ±nda gördük” dedi.

Yerine kayyÄ±m atanan Van BüyükÅŸehir Belediyesi EÅŸbaÅŸkanÄ± Bekir Kaya’nÄ±n Van 2’nci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görülen duruÅŸmasÄ±nda, “Kanuna aykÄ±rÄ± toplantÄ± ve yürüyüÅŸlere silahsÄ±z katÄ±larak ihtara raÄŸmen kendiliÄŸinden daÄŸÄ±lmama”, “Örgüt üyesi olmak”, “Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma” ve “Örgüte bilerek ve isteyerek yardÄ±m etme” suçlamalarÄ±yla 8 yÄ±l 3 ay hapis cezasÄ± verildi.

Verilen kararÄ± dava avukatÄ± da olan HalklarÄ±n Demokratik Partisi (HDP) Van Ä°l EÅŸ BaÅŸkanÄ± Ümit Dede MA’dan Berzan GüneÅŸ ve Müjdat Can’a deÄŸerlendirdi.

‘BERABER YARGILANDIÄžI KÄ°ÅžÄ°LERE BERAAT VERÄ°LDÄ°’

Kaya’nÄ±n 18 KasÄ±m 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana hukuksuz bir ÅŸekilde tutuklu olduÄŸunu vurgulayan Dede, bunun siyasi operasyon olduÄŸunu hem Bekir Kaya’nÄ±n kendisinin hem de avukatlarÄ±nÄ±n soruÅŸturmanÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± günden beri sürekli dile getirdiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. Dede, “Bekir Kaya, bir mezarlÄ±k peyzajÄ± yapÄ±m iÅŸi ihalesi dolayÄ±sÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, mahkeme söz konusu ihalede, ihale komisyonu baÅŸkanÄ± ve üyesi olan ve teknik ÅŸartnamenin hazÄ±rlanmasÄ±nda emeÄŸi geçen teknik personel hakkÄ±nda beraat kararÄ± verdi. Bu ÅŸu demektir, Bekir Kaya’nÄ±n gözaltÄ±na alÄ±nmasÄ±na, tutuklanmasÄ±na ve yerine kayyÄ±m atanmasÄ±na gerekçe gösterilen ‘suç’ demek ki suç deÄŸilmiÅŸ. 2 yÄ±llÄ±k tutukluluk süreci hukuk ile alakasÄ± olmayan bir süreçtir” diye konuÅŸtu.

‘OPERASYONLAR SÄ°YASÄ°DÄ°R’

AKP hükümetinin OHAL sürecini kendi siyasi menfaatleri için bir fÄ±rsata dönüÅŸtürdüÄŸünü dile getiren Dede, ÅŸöyle devam etti: “Hükümet, anayasa da belirtilen OHAL yetkilerini de aÅŸarak, kendine muhalif olan tüm kesimleri susturma ve bertaraf etmek için bir fÄ±rsat olarak deÄŸerlendirdi. Bu kapsamda DBP'li belediyelerin 96’sÄ±na kayyÄ±mlar atandÄ±. Åžayet DBP belediye baÅŸkanlarÄ± ve çalÄ±ÅŸanlarÄ± bir suça bulaÅŸmÄ±ÅŸ iseler bunun hepsini tek bir hafta veya bir ay içerisinde gerçekleÅŸme ihtimali yok. GözaltÄ±na almalarÄ±n ve OHAL’i fÄ±rsata çevirerek kayyÄ±mlarÄ±n atanmasÄ± bizlere bu operasyonlarÄ±n siyasi olduÄŸunu göstermektedir.”

Kaya’nÄ±n mahkeme salonundaki duruÅŸunun toplumsal muhalefet açÄ±sÄ±ndan önemine dikkat çeken Dede, “Elbette ki bu yargÄ±lamalar arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n maÄŸduriyetine sebep oluyor. Bizler bu tutuklamalarÄ±nÄ±n neticesinde cezaevindeki arkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n taviz vermez bu duruÅŸ ve tutumlarÄ±nÄ± toplumsal muhalefetin güçlenmesine yol açacaÄŸÄ±nÄ± ve gücümüze güç katacaÄŸÄ± yönünde deÄŸerlendiriyoruz. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 12:58

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