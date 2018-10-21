Ä°stanbul Barosu baÅŸkanÄ± yeniden Avukat Mehmet DurakoÄŸlu

Ä°stanbul Barosu'nun baÅŸkanlÄ±k seÃ§imi tamamlandÄ±. Avukat Mehmet DurakoÄŸlu yeniden baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ildi.

41 bin 77 üyesi ile dünyanÄ±n en büyük barolarÄ±ndan biri olan Ä°stanbul Barosunda Avukat Mehmet DurakoÄŸlu oylarÄ±n yüzde 30.72’sini alarak yeniden baÅŸkanlÄ±ÄŸa seçildi.

Genel Kurul ToplantÄ±sÄ± dün Haliç Kongre Merkezi’nde baÅŸladÄ±. BaÅŸkanlÄ±k seçimlerinde oy verme iÅŸlemleri bugün yapÄ±ldÄ±.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleÅŸtirilen baÅŸkanlÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda oy verme iÅŸlemi bugün saat 09.00 itibariyle baÅŸladÄ±, 17.00'ye kadar devam etti.

SEÇÄ°M SONUÇLARI

Toplam 105 sandÄ±ÄŸÄ±n kurulduÄŸu merkezde, baÅŸkanlÄ±k için 2’si kadÄ±n 10 aday yarÄ±ÅŸÄ±tÄ±. 26 bin 294 kiÅŸi oy kullandÄ±ÄŸÄ± seçimlerin sonuçlar ÅŸöyle:

Önce Ä°lke ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu’nun adayÄ± Mehmet DurakoÄŸlu: Yüzde 30.72 (8 bin 77 oy) Önce Ä°lke ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar YükseliÅŸ Grubu’nun adayÄ± Hasan KÄ±lÄ±ç: Yüzde 26 (6 bin 856 oy) Avukat HaklarÄ± Grubu’nun adayÄ± Gökhan Ahi: Yüzde 9.56 (2 bin 488 oy) Baroda DeÄŸiÅŸim ve GeliÅŸim Harekati’nin adayÄ± Talat Canpolat: Yüzde 9.23 (2 bin 401 oy) BaÄŸÄ±msÄ±z aday Fikret Ä°lkiz: Yüzde 8.54 (2 bin 221 oy) Özgürlükçü Demokrat Avukatlar Grubu’nun adayÄ± Eren Keskin: Yüzde 6.31 ( Bin 641 oy) Ä°stanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun adayÄ± Kaptan YÄ±lmaz: Yüzde 4.61 (11 bin 99 oy) Avukat Hareketi’nin adayÄ± BaÅŸar YaltÄ±: Yüzde 3.68 (958 oy) Ortak Hedef Platformu’nun adayÄ± Cem Kaya Karatün: Yüzde 1.53 (398 oy) BaÄŸÄ±msÄ±z aday ÇiÄŸdem Koç: Yüzde 0.06 (16 oy)

FotoÄŸraf: Evrensel

DURAKOÄžLU PROTESTO EDÄ°LDÄ°

Dünkü genel kurulda (20 Ekim 2018) mevcut Baro BaÅŸkanÄ± Mehmet DurakoÄŸlu’nun konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda ÖDAV üyesi avukatlar ellerinde taÅŸÄ±dÄ±klarÄ± pankartlarla sessiz bir ÅŸekilde DurakoÄŸlu’nu protesto ettiler. DurakoÄŸlu’nun seçim sloganÄ± olan “Savunmada taviz yok çünkü biz varÄ±z” sloganÄ±na gönderme yapan ÖDAV üyesi avukatlar, “Savunmada taviz çok çünkü siz varsÄ±nÄ±z” pankartÄ±nÄ± taÅŸÄ±dÄ±lar.

SaldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ankara Barosu seÃ§iminde ErinÃ§ SaÄŸkan seÃ§ildi

‘AVUKATLIK YAPTIKLARI Ä°ÇÄ°N MAHPUSTALAR’

DurakoÄŸlu konuÅŸmasÄ±nda, yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve tarafsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yalnÄ±zca yargÄ± bileÅŸenlerinin sorunu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, toplumsal bir sorun olduÄŸunu söyledi. DurakoÄŸlu, “Avukatlar insanca yaÅŸama mücadelesi verdikleri için mahpustalar. Özgürlükleri avukatlÄ±k yaptÄ±klarÄ± için kÄ±sÄ±tlanÄ±yor.” dedi.

DurakoÄŸlu yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "Buradan haykÄ±rÄ±yoruz ki, sürdürdüÄŸümüz mücadele uÄŸruna zulüm görüyor bu ülkenin avukatlarÄ±. Avukat olduklarÄ±, avukatlÄ±k yaptÄ±klarÄ± için kÄ±sÄ±tlanÄ±yor özgürlükleri. Biz biliyoruz ne döndüÄŸünü, bunu anlatabilmeliyiz yurttaÅŸlarÄ±mÄ±za. Bu 'adli rezaleti' anlatabilmeliyiz topluma. YargÄ±çla tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± için salondan atÄ±lanÄ±n aslÄ±nda avukat olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, adaletin kapÄ± dÄ±ÅŸarÄ± edildiÄŸini seslendirebilmeliyiz. Öldük biz öldük! Öldürüldük hatta Tahir Elçi örneÄŸinde olduÄŸu gibi. Bir ay sonra 3 yÄ±l olacak. Ölüyoruz, öldürülüyoruz, katillerimiz bulunmuyor. BulunamÄ±yor deÄŸil, bulunmuyor. Biliyoruz neler döndüÄŸünü" ifadelerini kullandÄ±.

‘AVUKATLARA SIRTINI DÖNEN HÄ°ÇBÄ°R BAÅžKANA SAYGI DUYMAYACAÄžIM’

Aday avukat gruplarÄ± asÄ±na söz alan Av. Ömer Kavali, konuÅŸmasÄ±na “Kahrolsun avukatlar” diyerek baÅŸladÄ±. Kavili, avukatlarÄ±n mahkemelerde konuÅŸturulmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, müvekkilleri ile asker izni olmadan görüÅŸtürülmediÄŸini, savcÄ± katibi ile dahi görüÅŸemediklerini anlattÄ±. YarÄ±n yapÄ±lacak seçimlerde ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olacaÄŸÄ± için oy kullanamayacaÄŸÄ±nÄ± ifade eden Kavili, “AvukatÄ±n yanÄ±nda yer almayan, sorunlarÄ±na sÄ±rtÄ±nÄ± dönen hiçbir baÅŸkana saygÄ± duymayacaÄŸÄ±mÄ± buradan açÄ±klÄ±yorum. Kahrolsun avukatlar.” dedi.

‘HUKUKA Ä°NANIYORSANIZ HUKUK SAVAÅžÇISI OLMALISINIZ’

Baro BaÅŸkan AdayÄ± Fikret Ä°lkiz’in Yönetim Kurulu AdayÄ± RÄ±za Türmen salonu dolduran avukatlara seslenerek, “Hukuka ve insani deÄŸerlere inanÄ±yorsanÄ±z bir hukuk savaÅŸçÄ±sÄ± olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Burada baronun büyük bir önemi var. Hukuk devletinin ve yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda olamayan barolarÄ±n bir önemi yok demektir. YargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için çalÄ±ÅŸacak yeni bir düzene ihtiyaç vardÄ±r.” dedi. Türmen, Ä°lkiz grubunun demokratik, katÄ±lÄ±mcÄ± bir yönetim vaat ettiÄŸini, yoksulun da zengin gibi hukuk hizmetinden faydalanmasÄ±nÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

‘DAMAT-KAYINPEDER REJÄ°MÄ°’

Önce Ä°lke ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adÄ±na önceki dönem baro baÅŸkanÄ± olan Av. Ümit Kocasakal söz aldÄ±. Kocasakal avukat problemlerinin ötesinde en önemli sorunun iktidar olduÄŸunu söyledi: “Türkiye, damat-kayÄ±npeder rejimi ile yönetiliyor. ZamanÄ± gelince hukuken de siyaseten de hesabÄ± sorulur.” dedi. Kocasakal en önemli meslek sorununun ise hukukun üstünlüÄŸü ve yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ihlali olduÄŸunu söyledi. Kocasakal, “HayatÄ±m boyunca taraf oldum. Hukukun üstünlüÄŸünden, demokrasiden, Atatürk ilkelerinden yana taraf oldum. Çok adaylÄ± seçime gidiyoruz. Bunun yaratabileceÄŸi sorunlarÄ± zikretmem sorumluluÄŸum. Fikri harekete dayanmayan bölünmeler ciddi sonuçlarÄ± olabilir.” diyerek DurakoÄŸlu’nu ve yönetimini desteklediÄŸini belirtti.

‘SESÄ°NÄ°ZÄ° SOKAKLARDA YÜKSELTÄ°N KALENÄ°ZDEN ÇIKIN’

ÖDAV grubu adÄ±na konuÅŸan Av. Özden Özdemir, Kocasakal’Ä± eleÅŸtirdi: “Ümit hoca yine geldi, sesini yükseltti. Burada kürsüde yükseltmek kolay ancak gelin sokakta sesinizi yükseltin, hiçbir zaman sokakta yükselmediniz.” AvukatlÄ±k mesleÄŸinin eÅŸi benzeri görülmemiÅŸ bir baskÄ± altÄ±nda olduÄŸuna deÄŸinen Özdemir, “YalnÄ±zca siyasi iktidar deÄŸil sermaye tarafÄ±ndan da baskÄ±lanÄ±yor avukatlÄ±k mesleÄŸi. Önce Ä°lke grubu baronun gücünün farkÄ±nda deÄŸildir. Biz bu gücün farkÄ±ndayÄ±z, suskunluÄŸu deÄŸiÅŸtirmek için adayÄ±z.” dedi. Baronun faaliyet raporunu eleÅŸtiren Özdemir, “Faaliyet raporu, paneller, suya sabuna dokunmayan basÄ±n açÄ±klamalarÄ± ve sonuçlanmayan davalar açÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteriyor. Barolar sistemin temsilcisi deÄŸil hak arayanlarÄ±n sesi olmalÄ±dÄ±r. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin gözaltÄ±nda ve hakimlik iÅŸlemlerinde baro yoktu. Çevre felaketlerinde yok. Siyasal iktidar yargÄ± kararlarÄ±nÄ± tanÄ±mÄ±yor, kararÄ±nÄ± beÄŸenmediÄŸi yargÄ±çlarÄ± deÄŸiÅŸtiriyor, yargÄ± eliyle toplumu dizayn ediyor, bununla mücadele edenler tutuklanÄ±yor. Evet Ä°stanbul Barosu özgürlüÄŸün, laikliÄŸin, savunmanÄ±n kalesidir. Ama artÄ±k o korunaklÄ± kalelerinizden çÄ±kÄ±nÄ±z, belki göremiyorusunuz, belki etrafÄ±nÄ±zdakiler söz söylemiyor sizlere ancak kalenin içinde hapsolmuÅŸ haldesiniz. UzlaÅŸÄ± arayÄ±ÅŸÄ± ile ses çÄ±karmayarak, görmezden gelerek, yaÅŸama ÅŸansÄ±nÄ±z kalmamÄ±ÅŸtÄ±r” diye konuÅŸtu.

‘BARO AKTÄ°F MÜCADELE ETMEDÄ°’

Avukat Hareketi adÄ±na baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olan Av. BaÅŸar YaltÄ±, toplumun hukuka ve yargÄ±ya güveninin yok olduÄŸunu, hukukun ve yargÄ±nÄ±n itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. YaltÄ±, “Türkiye’nin yargÄ± baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± sorunu çözülmeden avukatlarÄ±n sorunu çözülemez.” dedi. Milliyetçi Avukatlar Grubu adayÄ± Av. Kaptan YÄ±lmaz, baro yönetiminin 14 yÄ±ldÄ±r Önce Ä°lke ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu tarafÄ±ndan yönetildiÄŸini hatÄ±rlattÄ±. YÄ±lmaz, baronun muhalefet ile birlikte yönetilmesi gerektiÄŸine dikkat çekerek, “Aksi taktirde eleÅŸtirdiÄŸiniz siyasi iktidardan farkÄ±nÄ±z kalmaz.” dedi. YÄ±lmaz mevcut yönetimin, avukatlarÄ±n uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±lara ve mesleki sorunlarÄ±na iliÅŸkin aktif mücadele etmediÄŸini de sözlerine ekledi.

Ä°zmir Barosunda Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubunun adayÄ± Ã–zkan YÃ¼cel kazandÄ±

‘ASKER DEÄžÄ°L HUKUKÇUYUZ’

ÖDAV Grubunun BaÅŸkan adayÄ± Eren Keskin, hukuk mücadelesinin siyasi mücadeleden ayrÄ± düÅŸünülemeyeceÄŸini söyledi. Keskin, “Hukuku iktidarlar belirler ve bize ‘normal’ olarak sunarlar biz normali deÄŸil vicdanÄ± savunuyoruz.” dedi. Mahmut Esat Bozkurt’un, “Bu vatanÄ±n özbeöz evladÄ± Türktür, her ÅŸeye onun hakkÄ± vardÄ±r onun dÄ±ÅŸÄ±ndakiler hizmetkar olarak vardÄ±r.” sözünü hatÄ±rlatan Keskin, ÖDAV’Ä±n bu anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± olduÄŸunu söyledi: “Biz bu anlayÄ±ÅŸa karÅŸÄ± olarak etnik, dinsel ve cinsel anlamda eÅŸitlikten yanayÄ±z.” dedi. Sabah yapÄ±lan Divan seçimini de eleÅŸtiren Keskin ÖDAV’Ä±n dÄ±ÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸu sözlerle dile getirdi: “Böyle zamanlarda bizler gibi rejimi tartÄ±ÅŸan hukukçularla yan yana durmak zor oluyor sanÄ±yorum.” Ümit Kocasakal’Ä±n konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganÄ± atÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin de eleÅŸtiride bulunan Keskin, “Darbeden ÅŸikayet edenler askeriz diye slogan attÄ±. Biz asker deÄŸil hukukçuyuz. Hukukun erkek egemen, militer bir anlayÄ±ÅŸtan sÄ±yrÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸünü savunuyoruz.” diye konuÅŸtu.

‘RESMÄ° Ä°DEOLOJÄ°NÄ°N YANINDASINIZ’

CoÄŸrafyanÄ±n Türk-Ä°slam sentezi arasÄ±na hapsedildiÄŸini ifade eden Keskin, “Biz bu iki anlayÄ±ÅŸ arasÄ±ndan çÄ±kmÄ±ÅŸ üçüncü anlayÄ±ÅŸÄ± temsil ediyoruz. Bu coÄŸrafyayÄ± yönetenler sivil siyasetten korkuyor. BarÄ±ÅŸ isteyen sivil siyasi kesimler hapse atÄ±lmÄ±ÅŸ durumdalar. Selahattin DemirtaÅŸ, Aysel TuÄŸluk karÄ±ncayÄ± bile incitmeyecek hak savunucusu arkadaÅŸlarÄ±m, baro da size sahip çÄ±kmÄ±yor. Ergenekon davalarÄ±na sahip çÄ±kan Ä°stanbul Barosu, Selahattin DemirtaÅŸ'a, Aysel TuÄŸluk'a, Osman Kavala’ya, Ahmet Altan'a, NazlÄ± IlÄ±cak'a sahip çÄ±kmÄ±yor. Siz resmi ideolojinin yanÄ±ndasÄ±nÄ±z.” dedi.

‘BARO HAKKIMDA SORUÅžTURMA AÇTI’

Anayasa Hukukçusu Ä°brahim KaboÄŸlu'nun Marmara Üniversitesi'nden ihraç edilmesini hatÄ±rlatan Keskin, Baroda DeÄŸiÅŸim ve GeliÅŸim Hareketi BaÅŸkan AdayÄ± Porf. Dr. Talat Canbolat iÅŸaret ederek, “SayÄ±n Canpolat, keÅŸke aday olmasaydÄ±nÄ±z. Siz meslektaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ± üniversitelerden ihraç eden bir siyasi zihniyetin temsilcisisiniz” dedi. Özgür Gündem Genel YayÄ±n Yönetmeni hanesine gönüllü olarak adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± için yazmadÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lardan 12 buçuk yol hapis cezasÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Keskin, CumhurbaÅŸkanÄ±'nÄ±n avukatlarÄ± tarafÄ±ndan ÅŸikayet edildiÄŸi Ä°stanbul Barosu'nun hakkÄ±nda soruÅŸturma açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

‘HUKUKSUZLUÄžUN ORTAÄžIYIZ’

Cumartesi Anneleri de Keskin’e destek olmak için Haliç Kongre Merkezi’ndeydi. Cumartesi Anneleri’ni selamlayan Keskin, Ä°stanbul Barosu’nun eylemleri yasaklanan kayÄ±p yakÄ±nlarÄ±na haftalardÄ±r randevu vermediÄŸini söyledi. Türkiye'nin imzaladÄ±ÄŸÄ± uluslararasÄ± sözleÅŸmeleri uygulamamasÄ±nÄ± eleÅŸtiren Keskin, “Hukukçular olarak biz bu hukuksuzluklarÄ±n ortaÄŸÄ±yÄ±z. Bu sözleÅŸmeleri imzalamasÄ± için siyasi iktidara gerekli baskÄ±yÄ± yapmadÄ±k.” dedi.

‘BÄ°ZE Ä°NANIYORSANIZ OY VERÄ°N’

10 kiÅŸilik yönetim kurulu kadrosunun 7’sinin kadÄ±n olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen Keskin ÅŸöyle devam etti: “Baroya mor renk vermek istiyoruz. Barolar tarafÄ±ndan gündeme getirilmeyen LGBTÄ°+ bireylerin sonuna kadar yanÄ±ndayÄ±z. Translar yolda yürürken polis tarafÄ±ndan durdurulup ‘çevreyi kirletmek ve çevreye zarar vermekten’ ceza kesiliyor. Barolar bunun karÅŸÄ±sÄ±nda duruyorlar mÄ±? HayÄ±r çünkü sizin erkekliÄŸiniz zarar görür.” Keskin, cezaevlerindeki tecrit ve izolasyona da dikkat çekti ve barolarÄ±n duruma müdahil olmamasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Genç ve stajyer avukatlarÄ±n meslekte yaÅŸadÄ±klarÄ± zorluklara da deÄŸinen Keskin nasÄ±l bir baro istediklerini anlattÄ±: “Stajyer avukatlar mesleÄŸe korumasÄ±z baÅŸlÄ±yorlar. Staj kredisi geri ödemesiz yapÄ±lsÄ±n, ruhsattan baro ödemesi alÄ±nmasÄ±n. Stajyerlere ait özel çalÄ±ÅŸma odalarÄ± olsun. Adliyelerde sÄ±radan vatandaÅŸla aynÄ± konumda olan avukatlar adliye yönetiminde olmalÄ±. SavcÄ±larÄ±n binalarÄ± ayrÄ± olmalÄ±. BarolarÄ±n müebbet ve aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ müebbet gibi aÄŸÄ±r cezalarÄ± tartÄ±ÅŸmaya açÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. YÖK, RTÜK, Milli Güvenlik Kurulu ve Diyanet Kurulunun kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±, LGBTÄ° haklar ve eÅŸcinsel evliliklerin barolar tarafÄ±ndan dile getirilmesini, Cenevre Mülteci sözleÅŸmesinin uygulanmasÄ±nÄ± istiyoruz. KadÄ±n bakÄ±ÅŸ açÄ±sÄ±nÄ± savunan bir baro, engelli avukatlarÄ±n engellerinin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istiyoruz. Mesleki faaliyetleri, düÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü elinden alÄ±nÄ±p tutuklanan tüm avukatlara barolarÄ±n çifte standartsÄ±z yaklaÅŸmasÄ±nÄ± istiyoruz. SavaÅŸa deÄŸil barÄ±ÅŸa para harcanan ortamda yaÅŸamak ve hukukunu geliÅŸtirmek için çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za inanÄ±yorsanÄ±z bize oy verin.”

‘TUTUKLAMALAR BURUN SÜRTME ARACI’

Önce Ä°lke ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu Mehmet DurakoÄŸlu, tutuklamalarÄ±n burun sürtme amacÄ±yla yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. DurakoÄŸlu, 16 Nisan referandumumdan sonra kuvvetler ayrÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kuvvetler birliÄŸine dönüÅŸtüÄŸünü ifade ettiÄŸi konuÅŸmasÄ±nÄ± ÅŸöyle sürdürdü: “BunlarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda durunca bize ‘siyaset yapÄ±yorsunuz’ diyorlar. Böyle bir ortamda siyaset konuÅŸmamak siyasetin kendisidir, boyun eÄŸmektir.” dedi. DurakoÄŸlu Baro yönetimine yapÄ±lan eleÅŸtirileri reddederek yeteri kadar çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.

GENEL KURULDA ARBEDE ÇIKTI

Ä°stanbul Baro BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'na aday olan Baroda DeÄŸiÅŸim ve GeliÅŸim Hareketi'nden Talat Canbolat'Ä±n konuÅŸmasÄ± sÄ±rasÄ±nda iki grup arasÄ±nda arbede yaÅŸandÄ±. Arbedeyi salondaki diÄŸer avukatlar ayÄ±rdÄ±. Gerginlikten dolayÄ± Canbolat uzun süre konuÅŸma yapamadÄ±. Bu sÄ±rada bazÄ± gruplarÄ±n baÅŸkanlÄ±k divanÄ±na çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± görüldü. Bu sÄ±rada salondaki gruplar karÅŸÄ±lÄ±klÄ± slogan attÄ±. Salondaki gerginlik Canbolat'Ä±n konuÅŸmasÄ± boyunca devam etti.

'ÖDAV DÄ°VAN SEÇÄ°MÄ°NDE DIÅžLANDI' Ä°DDÄ°ASI

YarÄ±n yapÄ±lacak seçimlerden önce adaylar, Genel Kurul BaÅŸkanlÄ±k DivanÄ± için liste sundular. Adaylar Av. BaÅŸar YaltÄ±, Av. Mehmet DurakoÄŸlu, Av. Fikret Ä°lkiz ve Av. Hasan KÄ±lÄ±ç kendi aralarÄ±nda hazÄ±rladÄ±klarÄ± önergeyi Divan için sunarak öneride bulundular. Edinilen bilgiye göre, Divan için önergeyi hazÄ±rlayan adaylar, ÖDAV’a haber vermediler. ÖDAV üyesi avukatlar süreçten dÄ±ÅŸlandÄ±klarÄ±nÄ± ifade etti. Genel Kurulun baÅŸlamasÄ± için baroya kayÄ±tlÄ± üyelerin yüzde 10'unu oluÅŸturan çoÄŸunluÄŸun saÄŸlanmasÄ± ile toplantÄ± baÅŸladÄ±. Sunulan önergenin oylanmasÄ± ile birlikte Av. Mustafa KÄ±sacÄ±k Divan BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na, Av. Gülendam Åžan Karabulutlar da Divan BaÅŸkan VekilliÄŸi’nde atandÄ±.

TUTUKLU HAVALÄ°MANI Ä°ÅžÇÄ°LERÄ° Ä°ÇÄ°N Ä°MZA TOPLANDI

Öte yandan Kongre salonunda tutuklanan 3. HavalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için GaziosmanpaÅŸa 2. Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne verilmek üzere imza toplandÄ±. Kongre merkezinin farklÄ± yerlerine tutuklu avukatlar ile katledilen DiyarbakÄ±r Barosu BaÅŸkanÄ± Avukat Tahir elçinin fotoÄŸraflarÄ± asÄ±ldÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Ä°stanbul Barosu baÅŸkan adaylarÄ± Evrensel'e konuÅŸtu

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 19:27

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