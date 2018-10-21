SaldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ankara Barosu seÃ§iminde ErinÃ§ SaÄŸkan seÃ§ildi

Ankara Barosunda geÃ§tiÄŸimiz dÃ¶nem baÅŸkan yardÄ±mcÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini yÃ¼rÃ¼ten Demokratik Sol Avukatlar grubunun adayÄ± ErinÃ§ SaÄŸkan, baÅŸkan seÃ§ildi.

Ankara Barosu’nun, NazÄ±m Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleÅŸen 65’inci OlaÄŸan Genel Kurulu’nda oy sayÄ±m iÅŸlemi sona erdi.

Demokrat Sol Avukatlar (DSA) grubunun adayÄ± Erinç SaÄŸkan 7227 oy alarak Ankara Barosunun yeni baÅŸkanÄ± oldu. Seçimde, Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar (ÖÇAV) Grubu’nun adayÄ± Murat Kemal Gündüz ise 1256 oy aldÄ±. Baroda Birlik ve Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun ortak adayÄ± avukat Gencer Özdemir’in oyu ise 2283 oldu.

Dün (20 Ekim 2018) yaÅŸanan saldÄ±rÄ± ardÄ±ndan polis yoÄŸun güvenlik önlemi alÄ±rken, oy verme iÅŸlemi sÄ±rasÄ±nda bir sorun yaÅŸanmadÄ±.

Genel kurulun ilk günü (20 Ekim) bir avukat grubunun saldÄ±rÄ±sÄ±yla sona ermiÅŸti. Divan kurulunun önergeleri oylamaya sunmama Ä±srarÄ± nedeniyle çÄ±kan tartÄ±ÅŸmada, Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar divan baÅŸkanÄ±nÄ± protesto ederek salonu terk etti. O sÄ±rada Milliyetçi Avukatlar dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan Özgürlükçü ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar'a saldÄ±rdÄ±. Olayda bazÄ± avukatlar hafif yaralandÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Ankara Barosu 65. Genel Kurulu’nda önergelerin tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada Milliyetçi Avukatlar Grubundan avukatlar, ÇaÄŸdaÅŸ Özgürlükçü Avukatlar grubuna saldÄ±rdÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 18:53

www.evrensel.net