Ä°zmir Barosunda Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubunun adayÄ± Ã–zkan YÃ¼cel kazandÄ±

Ä°zmir Barosu Genel Kurulunda seÃ§imleri Ã‡aÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu kazandÄ±. Avukat Ã–zkan YÃ¼cel, baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seÃ§ildi.

Metehan UD

Ä°zmir

BaÅŸkanlÄ±k için 5 adayÄ±n yarÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ä°zmir Barosu'nun OlaÄŸan Genel Kurulunda ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubunun listesi baro seçimlerinin kazananÄ±nÄ± oldu. ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adayÄ± Özkan Yücel baro baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na seçildi. Ä°kinci sÄ±rada ise mevcut baÅŸkan vekili Mustafa Çetin baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu oldu. SÄ±rasÄ±yla muhalif Cumhuriyetçi Avukatlar, Ä°zmir Milliyetçi Avukatlar ve Yenilikçi Avukatlar Grubu oy aldÄ±.

Baroya kayÄ±tlÄ± 9 bin avukat bugün yeni baÅŸkanÄ±nÄ± seçmek için sandÄ±k baÅŸÄ±na gitti. Seçimlerde iki aday çÄ±karan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'ndan Ä°zmir Barosu BaÅŸkanvekili Mustafa Çetin ile yine yönetim kurulu üyesi olan eski Genel Sekreter Atalay Aksay, ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu'ndan Özkan Yücel, Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan Muhammet Özekes ve Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan ise Ömer Fatih Åžimdi baÅŸkan seçilebilmek için yarÄ±ÅŸtÄ±.

Sonuçlar ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar tarafÄ±ndan çoÅŸkuyla kutlandÄ±. Avukatlar, 'Güzel Günler GöreceÄŸiz' ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ± GündoÄŸdu MarÅŸÄ±nÄ± okuyan avukatlar 'Bu Daha BaÅŸlangÄ±ç Mücadeleye Devam' sloganlarÄ±nÄ± attÄ±lar. Yeni baro baÅŸkanÄ± Özkan Yücel tebrikleri kabul etti. Ä°zmir Barosunda 4 yÄ±l sonra ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar bir kez daha baro yönetimine seçildi. Ä°zmir Tabip OdasÄ±ndan sonra ulusalcÄ± gruplar baro yönetimini de kaybetmiÅŸ oldu.

'ASLA BÄ°R EFENDÄ°YÄ° BÄ°R OTORÄ°TE KABUL ETMEYECEÄžÄ°Z'

Seçim sonuçlarÄ± sonrasÄ±nda basÄ±na açÄ±klamada bulunan Özkan Yücel, Türkiye’deki her türlü hukuka aykÄ±rÄ±lÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ±sÄ±nda duracaklarÄ±nÄ± belirterek “Asla bir efendiyi bir otorite kabul etmeyeceÄŸiz. Her türlü hak ihlalinde hem avukatÄ±n hem de yurttaÅŸÄ±n yanÄ±nda olacaÄŸÄ±z. Böyle bir Ä°zmir Barosu yönetimi var. KararlÄ±yÄ±z. Seçim çalÄ±ÅŸmalarÄ± esnasÄ±nda da söyledik; Türkiye’nin hukuk devletinin yeniden inÅŸasÄ±na iliÅŸkin bir sürece ihtiyacÄ± var. Bu sürecin baÅŸkentini Ä°zmir yapmaya kararlÄ±yÄ±z. Bu süreç Ä°zmir’den baÅŸlayacak. Hem avukat arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za, hem meslektaÅŸlarÄ±mÄ±za hem de Ä°zmir halkÄ±na söz veriyoruz” dedi.

ÇAÄžDAÅž AVUKATLAR GRUBUNUN LÄ°STESÄ°

Seçimleri kazanan baro yönetimi ÅŸu isimlerden oluÅŸuyor:

Av. Burcu Ece Güler, Av. Özgür YÄ±lmazer, Av. Ali Deman Güler, Av. Sinan BalcÄ±lar, Av. Perihan ÇaÄŸrÄ±ÅŸÄ±m Kayadelen, Av. Gamze KaraoÄŸlu AdÄ±güzel, Av. Cansu Seçgin, Av. Afhan Topel, Av. Mehmet Baran Selanik ve Av. Hüseyin YÄ±ldÄ±z.

FotoÄŸraf: Evrensel

Ä°ZMÄ°R BAROSU GENEL KURULUNDA TARTIÅžMALARLA GEÇTÄ°

Ä°zmir Barosu Genel Kurulu’nun ilk günü (20 Ekim 2018) gruplar arasÄ±nda yapÄ±lan tartÄ±ÅŸmalarla geçti. Milliyetçi Avukatlar Grubu, genel kurulu provoke etmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken AKP'li Yenilikçi Avukatlar Grubu ise yargÄ±nÄ±n eleÅŸtirilmesine tahammül edemedi.

Genel Kurulun ilk gününde yönetim kurulu ibra edildi ve gelecek dönemin mali bütçesi onaylandÄ±. Genel kurulda verilen önergelerle, ÅŸimdiye kadar atama ile belirlenen ilçe baro temsilcilerinin seçimle belirlenmesi, Avukat Noyan Özkan Çevre ve Ekolojisi Mücadeleleri Ödülü'nün Ä°zmir Barosu tarafÄ±ndan verilmesi, baronun LGBT+ haklarÄ± ile çalÄ±ÅŸma yapmasÄ± kararlarÄ± alÄ±ndÄ±.

Yönetim için 5 liste yarÄ±ÅŸacak. Yönetimde bulunan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸmazlÄ±ktan dolayÄ± iki liste ile seçime girdi. Her iki grup da Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu'nun ismini kullanÄ±rken mevcut baÅŸkan vekili Mustafa Çetin ile bir süre baro genel sekreterliÄŸi görevini yürüten Atalay Aksay baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan listeler ile seçimlere katÄ±ldÄ±. Baro baÅŸkanÄ± AydÄ±n Özcan milletvekili seçimlerinde aday olabilmek için istifa etmiÅŸti.

Özkan Yücel baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndaki ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu ile Ömer Fatih Åžimdi baÅŸkanlÄŸÄ±ndaki Milliyetçi Avukatlar Grubu da hazÄ±rladÄ±klarÄ± liste ile yönetime talip oldu. AyrÄ±ca iki dönemdir seçime girmeyerek ulusalcÄ± ya da milliyetçi avukatlarÄ±n listelerine destek veren AKP'li avukatlar da Muhammed Özekes baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda hazÄ±rlanan liste ile seçime katÄ±ldÄ±.

Ortak liste ile belirlenen divanÄ±n ardÄ±ndan genel kurul saygÄ± duruÅŸu ve Ä°stiklal MarÅŸÄ± ile baÅŸladÄ±. AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan Mustafa Çetin aday olduÄŸunu hatÄ±rlattÄ± ve diÄŸer adaylarla arasÄ±ndaki fÄ±rsat eÅŸitliÄŸini ihlal etmemek için konuÅŸmasÄ±nÄ± kÄ±sa tuttu. ArdÄ±ndan Baro Genel Sekreteri Ä°lke Erol, baronun iki yÄ±llÄ±k çalÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdi.

MÄ°LLÄ°YETÇÄ° AVUKATLAR PROVAKE ETMEYE ÇALIÅžTI

Ä°zmir Milliyetçi Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan Bülent Karagöz ise genel kurulu provake etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. DivanÄ±n Ä±srarlarÄ±na raÄŸmen konuÅŸmasÄ±nÄ± sonlandÄ±rmayan Karagöz, ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adayÄ± avukatlarÄ± katÄ±ldÄ±klarÄ± davalarÄ± iÅŸaret ederek 'PKK' ve 'AmerikancÄ±lÄ±k' ile suçladÄ±. KonuÅŸma üzerine kürsüye doÄŸru yürüyen avukatlar Karagöz'ün konuÅŸmasÄ±nÄ± protesto etti. Önceki genel kurulda da benzer bir gerginlik yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±.

AKP'LÄ° AVUKAT ELEÅžTÄ°RÄ°LERE DAYANAMADI

Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan NazÄ±m Aslanbey ise kürsüden YargÄ±tay kararÄ± ile geri getirilen andÄ± okudu. Bir avukatÄ±n 'Türkiye'de hukuk düzeni yok çete düzeni var. Adalet bürolarÄ± AKP bürolarÄ± haline geldi. Hakimler ve savcÄ±lar ses çÄ±karamÄ±yorlar' ÅŸeklindeki iktidar eleÅŸtirileri ise Yenilikçi Avukatlar Grubu'ndan bir avukat tarafÄ±ndan kesilmek istendi.

Ä°ÅžÇÄ° AVUKATLARI MERKEZÄ°NÄ°N KURULMAMASINA ELEÅžTÄ°RÄ°

Genç Avukatlardan Seçkin Erseçkin ise baro yönetiminin genç avukatlarÄ±n sorunlarÄ± ile ilgilenmediÄŸini dile getirdi. Avukat AyÅŸegül Karpuz da iÅŸçi avukatlarÄ±n yaÅŸadÄ±klarÄ± sorunlara deÄŸinerek iki genel kuruldur Ä°ÅŸçi Avukatlar Merkezi'ni açmayan baro yönetimini eleÅŸtirdi. Türkiye Barolar BirliÄŸi'nin görevden aldÄ±ÄŸÄ± Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyesi Avukat Berna BabaoÄŸlu da yaÅŸam hakkÄ±nÄ±n korunmasÄ± için çalÄ±ÅŸmaya devam edeceklerini vurguladÄ±.

'HAK Ä°HLALLERÄ° BARONUN GÜNDEMÄ°NE GÄ°RMEDÄ°'

Özgürlükçü Hukukçular Grubu adÄ±na konuÅŸan Av. Canan Uçar, iki yÄ±llÄ±k OHAL sürecinde yaÅŸanÄ±lan derneklerin kapatÄ±lmasÄ±na ve avukatlarÄ±n tutuklanmasÄ±na deÄŸinerek hak ihlallerinin baro gündeminde yer almadÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekti. Yenilikçi Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan bir avukat ise hükümetin emperyalizmle mücadele ettiÄŸini iddia etti ve genel kurulda cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ve hükümetin eleÅŸtirilmemesini istedi, avukatlÄ±k sÄ±navÄ± getirilmesini istedi.

Yönetimdeki Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Türkiye Barolar BirliÄŸi'nin muhalif Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu üzerinden Ä°zmir Barosu'nun yönetimine ÅŸekil vermeye çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.

'TEK ADAM REJÄ°MÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N SES YOKTU'

ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu adÄ±na konuÅŸan Perihan Kaya ise baro yönetimine eleÅŸtiriler yöneterek “4 yÄ±lda laik cumhuriyetin köküne dinamit konup cumhuriyet rejimi tek adam rejimine çevrilirken Ä°zmir Barosundan tek bir ses duyamadÄ±k. OHAL döneminde avukatlÄ±k mesleÄŸini icra etmek imkansÄ±z hale gelirken, hukuk güvenliÄŸi yok edilip Anayasa Mahkemesi karalarÄ± uygulanmazken, adli yÄ±l açÄ±lÄ±ÅŸlarÄ±, hakim-savcÄ± atamalarÄ± Saray’da yapÄ±lÄ±rken Ä°zmir Barosu ne mi yapÄ±yordu? Sizi yormadan söyleyelim, vapur gezisi. Ülke tarihinin en önemli referandumunu, Adem ile Havva’yÄ± görüp görmemek üzerinden tartÄ±ÅŸÄ±p, geçiÅŸtirdiniz” dedi.

Baronun, avukatlarÄ±n mesleki problemleri ile ilgili adÄ±m atmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da dile getiren Kaya ÅŸunlarÄ± söyledi:

“Kule yapacaÄŸÄ±z diye TBB’deki uzun adamÄ±n peÅŸine takÄ±lÄ±rken gözünüzden kaçtÄ± sorunlarÄ±mÄ±z. Biz, Ä°zmir Barosunun köklü mirasÄ±na sahip çÄ±kacaÄŸÄ±z. Hukuk devleti ayaklar altÄ±ndayken, muhalif olan her kesime tutuklama sopasÄ± gösterilirken, avukatlar ve avukatlÄ±k mesleÄŸi yok edilmeye çalÄ±ÅŸÄ±rken susmayacaÄŸÄ±z. Ä°nsandan, doÄŸadan, hayvandan, ezilenden yana olmaya devam edeceÄŸiz. Hukuk diye helvadan put yapÄ±p acÄ±kÄ±nca yiyenlerin karÅŸÄ±sÄ±nda biz varÄ±z. Umudumuzun yazÄ±nda bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z baroyu bir ekim günü almaya geliyoruz.”

MEVCUT YÖNETÄ°M MESLEKÄ° SORUNLARA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N ELEÅžTÄ°RÄ°LERÄ° YANITLAMADI

Son olarak söz alan Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu BaÅŸkan AdayÄ± ve mevcut baÅŸkan vekili Mustafa Çetin, baro yönetimine dönük mesleki sorunlarÄ± ile hak ihlalleri ile ilgili eleÅŸtirilere deÄŸinmedi. Çetin, adliye yakÄ±nlarÄ±na yapmak istedikleri baro binasÄ±nÄ± anlattÄ± ve bütçeye yönelik eleÅŸtirilere cevap verdi.

'AVUKATLAR BARODAN UMUDUNU KESTÄ°'

Son olarak baÅŸkan adaylarÄ±nÄ±n konuÅŸmalarÄ±na geçildi. Listesinde AKP'li vekillerin bulunduÄŸu Yenilikçi Avukatlar Grubu BaÅŸkan AdayÄ± Muahmmed Özekes, barodaki gruplaÅŸmalara dikkat çekti gruplar üzerinden yapÄ±lan siyasi ve ideolojik söylemlerle avukatlarÄ±n mesleki problemlerinin çözülemeyeceÄŸini ifade etti. Baro seçimlerinin belediye baÅŸkan ve milletvekili seçimlerine ön seçime döndü. Kendilerini herhangi bir siyasi ideolojiyle baÄŸlÄ± olmadÄ±klarÄ±nÄ± ileri süren Özekes "ÖnceliÄŸimiz avukat kimliÄŸidir. Bunun için neler yapÄ±lmasÄ± gerekiyorsa yapacaÄŸÄ±z. Biz ne iktidarÄ±n arka bahçesi olacaÄŸÄ±z ne de muhalefetin arkadaÅŸÄ± olayacaÄŸÄ±z. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z barodan umudunu kesmiÅŸtir. Somut, objektif, tarafsÄ±z bir baro yaratacaÄŸÄ±z" dedi.

Ä°ZMAG: 3. BÄ°R YOL OLARAK ADAYIZ

Ä°zmir Milleyetçi Avukatlar Grubu (Ä°ZMAG) adayÄ± Ömer Fatih Åžimdi de avukatlarÄ± mesleki sorunlarÄ±nÄ±n her geçen gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek bunu durduracaklarÄ±nÄ± ifade etti. Åžimdi "Ufak çözümlerle bizim için hayatÄ± kolaylaÅŸtÄ±racaÄŸÄ±z. Baro baÅŸka konularla uÄŸraÅŸmaktan avukatlarÄ±n mesleki sorunlarÄ± ile uÄŸraÅŸmÄ±yor" dedi. Åžimdi, baronun seçimler için bir basamak olarak kullanÄ±lmasÄ±nÄ± eleÅŸtirdi. Åžimdi, ÇaÄŸdaÅŸ ve Cumhuriyet GruplarÄ±na karÅŸÄ± 3. bir yol olarak ÅŸans istedi.

AKSAY: ÖNCELÄ°ÄžÄ°MÄ°Z GENÇ AVUKATLAR

Muhalif Cumhuriyetçi Avukatlar Grubunun adayÄ± Atalay Aksay da, mevcut baro yönetimini referandum sürecinde yeterli çalÄ±ÅŸma yapmamakla, cesaretsizlikle suçladÄ±. Avukat intiharlarÄ±na da deÄŸinen Aksay önceliklerinin genç meslektaÅŸlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyledi.

ÇAÄž: BARODA KORKUYA Ä°ZÄ°N VERMEYECEÄžÄ°Z

ÇaÄŸdaÅŸ Avukatlar Grubu (ÇAÄž) adayÄ± Özkan Yücel de "Ä°zmir Barosu hukuka aykÄ±rÄ± iÅŸlemlerde sessiz kaldÄ±. Son 4 yÄ±llÄ±k süreç de Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, cumhuriyetin kazanÄ±mlarÄ±na sahip çÄ±kmadÄ±. OHAL koÅŸullarÄ±nda avukatlarÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sorunlara karÅŸÄ± sesiniz çÄ±kmadÄ±. Avukatlar duruÅŸmadan atÄ±ldÄ±, tutuklandÄ±, siz basÄ±n açÄ±klamasÄ± ile yetindiniz. Biz bu korkuya Ä°zmir Barosu'nda izin vermeyeceÄŸiz. Kendi disiplin kurulu üyeniz gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±, korkup gitmediniz. Bu mudur avukat yanÄ±nda olmak. Talimat yollayan savcÄ±ya 'Ä°ÅŸine bak' diyemediniz. SavcÄ±lÄ±ÄŸa yazÄ± yazarak hakkÄ±nda FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± baÅŸlatÄ±lan avukatlarÄ±n ismini istediniz. Neden hakkÄ±nÄ±zda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gizliyorsunuz" dedi.

Ä°stanbul Barosu baÅŸkanÄ± yeniden Avukat Mehmet DurakoÄŸlu

SaldÄ±rÄ±larÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ankara Barosu seÃ§iminde ErinÃ§ SaÄŸkan seÃ§ildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 21 Ekim 2018 19:11

www.evrensel.net